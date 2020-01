Afacerea dezvoltată de români care te recunoaşte după cum tastezi a primit o investiţie de 7 milioane de dolari. Google, printre investitori

TypingDNA, compania din domeniul biometriei comportamentale, a anunţat astăzi că a primit o investiţie totală de 7 milioane de dolari într-o nouă rundă de tip Serie A, condusă de Gradient Ventures, fondul de investiţii specializat în AI (Inteligenţă Artificială) al lui Google, precum şi cu participarea GapMinder Ventures şi Techstars Ventures, şi alături de alţi investitori existenţi din runde anterioare.

GapMinder investeşte 1,2 milioane de dolari în această nouă rundă de tip Serie A. În noiembrie 2018, TypingDNA a mai obţinut o investiţie de 1,5 milioane de dolari într-o rundă de tip Seed condusă de fondul GapMinder Ventures, cu participarea unor investitori din Statele Unite, Marea Britanie şi România.

Ce inovaţie aduce TypingDNA

TypingDNA a dezvoltat algoritmi şi tehnologii proprii de inteligenţă artificială pentru autentificarea utilizatorilor în funcţie de modul în care aceştia utilizează tastatura. Printr-un proces de observare şi învăţare a modului în care utilizatorul tastează, TypingDNA poate recunoaşte încercările ulterioare ale unui anumit utilizator prin potrivirea lor cu contul cunoscut.

Această tehnologie, cunoscută sub numele de typing biometrics, va permite aplicaţiilor existente precum autentificarea, detectarea fraudelor, recuperarea parolelor, în domenii variate precum financiar bancar dar şi testele de evaluare online în domeniul educaţiei, să autentifice utilizatorii într-un mod mai sigur decât formele tradiţionale de autentificare 2FA (cu doi factori).

Tastaturile sunt încorporate astăzi în aproape orice dispozitiv, ceea ce face ca respectivul comportament de tastare să fie cel mai disponibil pe scară largă dintre datele biometrice ale utilizatorilor. Raul Popa, CEO şi co-fondator al TypingDNA

„Progresul cercetării, dezvoltării şi adopţiei typing biometrics are o importanţă globală. Tastaturile sunt încorporate astăzi în aproape orice dispozitiv, ceea ce face ca respectivul comportament de tastare să fie cel mai disponibil pe scară largă dintre datele biometrice ale utilizatorilor. Această rundă de finanţare ne va permite să continuăm misiunea noastră de a oferi biometrie uşor de utilizat, non-intruzivă şi securitate sporită oamenilor din întreaga lume”, a declarat Raul Popa, CEO şi co-fondator al TypingDNA.

API-ul de autentificare TypingDNA acceptă apăsările de taste ale utilizatorului într-un format open source, permiţând o integrare simplă şi uşoară în orice aplicaţie desktop sau mobilă. Dezvoltatorii pot implementa API-ul TypingDNA ca o opţiune pasivă de autentificare 2FA, o metodă de recuperare a parolelor sau pur şi simplu pentru a se asigura că datele introduse sunt potrivite unui anumit utilizator dat. TypingDNA a lansat de curând şi un SDK pentru dezvoltatorii de mobil, realizat să suporte cele mai recente versiuni de aplicaţii iOS şi Android.

TypingDNA este în prezent conformă cu ACE pentru verificarea studenţilor online, iar Autoritatea Bancară Europeană consideră că typing biometrics este conformă cu reglementările SCA (2FA în domeniul bancar şi plăţi în UE), în consecinţă, compania se bucură de o mare cerere din partea industriei.

Ce vor face cu banii

TypingDNA intenţionează să utilizeze această nouă investiţie pentru a-şi extinde reţeaua de suport pentru dezvoltatori şi pentru a oferi mai multe instrumente pentru a-şi integra API-ul cu platformele existente de dezvoltare a site-urilor web.

Typing biometrics este cea mai bună formă de identificare a persoanelor fără a compromite confidenţialitatea sau securitatea. Dan Mihaescu, Partener Fondator al GapMinder

„Suntem încântaţi de această abordare a TypingDNA concentrată pe dezvoltatori în primul rând şi care permite utilizatorilor să se autentifice în siguranţă pe baza modului în care aceştia tastează. Având în vedere impactul unei reglementări globale asupra autentificării bazate pe recunoaşterea facială precum şi a hackerilor care vizează autentificarea 2FA bazată pe SMS, typing biometrics este cea mai bună formă de identificare a persoanelor fără a compromite confidenţialitatea sau securitatea”, a declarat Darian Shirazi, General Partner, Gradient Ventures.

„TypingDNA reprezintă o revoluţie în zona de autentificare. Tehnologia sa proprietară de ultimă generaţie permite autentificarea de tip 2FA sau multifactor bazat pe typing biometrics într-un mod extrem de sigur şi fără compromisuri. Şi toate acestea într-un mod necostisitor şi interacţionând uşor cu sistemele sau aplicaţiile existente. Produsul lor mobil lansat recent este unic pe piaţă si este complementar cu API-ul TypingDNA existent. Suntem foarte încrezători în viziunea echipei TypingDNA şi în evoluţia lor, şi suntem confortabili să susţinem în continuare hiper-dezvoltarea lor la nivel internaţional, dincolo şi de nivelul actual al celor 8.5 milioane USD pe care TypingDNA le-a ridicat în rundele Seed şi Series A”, a declarat Dan Mihaescu, Partener Fondator al GapMinder.

De la înfiinţarea sa, în ianuarie 2018 şi până în prezent, GapMinder Venture Partners a investit în 31 de companii şi a atins o dimensiune a fondului de 40 de milioane de euro.

GapMinder este un fond de capital de risc de 40 de milioane de euro, care investeşte în companii de tehnologie create în România şi Europa Centrală care cresc rapid la nivel internaţional, aflate în faza de Seed sau Serie A. Partenerii GapMinder au o abordare directă ca investitori, ajutând companiile să crească prin consultanţă strategică şi implicare directă în organizarea operaţională, guvernanţa corporativă şi disciplina financiară.

Portofoliul GapMinder include companii precum FintechOS, TypingDNA, SmartDreamers, Deepstash, Frisbo.

GapMinder este co-finanţat în majoritate prin Programul Operaţional Competitivitate 2014 - 2020.

TypingDNA, cu birouri la New York, US, şi Oradea, România, înfiintaţă în 2016, oferă o varietate de soluţii pentru dezvoltatori care ajută companiile să recunoască persoanele după felul în care tastează. Compania a pornit din UE (România) unde a câştigat recunoaştere si premii prestigioase şi a deschis birouri în New York în 2018, urmare a admiterii în cadrul acceleratorului de afaceri Techstars. TypingDNA a ridicat anterior într-o rundă de finanţare de tip Seed suma de 1.5 milioane de dolari de la investitori de pe trei continente, inclusiv fondatori de companii unicorn precum UiPath şi DataDog, iar acum are clienţi şi parteneri din întreaga lume.

Gradient Ventures este fondul de investiţii al lui Google pe zona de AI, care investeşte şi conectează start-up-urile din fază timpurie cu resursele Google, inovaţia şi supremaţia pe zona tehnică, în domeniul inteligenţei artificiale. Fondul se concentrează pe ajutorul oferit fondatorilor să navigheze printre provocările dezvoltării de noi produse tehnologice, permiţând companiilor să profite de cele mai noi tehnici astfel încât ideile mari să prindă viaţă. Gradient a fost fondată în 2017 şi are sediul în Palo Alto, California.