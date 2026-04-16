A murit investitorul american Mark Mobius. Legătura cu România a celui supranumit „Indiana Jones al piețelor emergente”

Mark Mobius, considerat un pionier al investițiilor în piețele emergente, a murit miercuri, la vârsta de 89 de ani, potrivit unui anunț publicat pe pagina sa de LinkedIn.

Acesta era cunoscut drept „Indiana Jones al piețelor emergente” pentru disponibilitatea sa de a explora jurisdicții noi, uneori riscante, scrie New York Post.

În anunț nu este menționată cauza decesului.

Cărțile sale, pe jumătate jurnal de călătorie, pe jumătate ghid, ofereau o perspectivă neobișnuit de umană asupra finanțelor globale.

În „The Little Book of Emerging Markets” din 2012, el scria că în spatele fiecărui bilanț și simbol bursier se află o comunitate care luptă să se dezvolte: „Dacă vrei să înțelegi o piață, începe cu oamenii ei.”

Această idee sintetiza convingerea sa că observația directă este mai importantă decât teoria abstractă. El își amintea că oportunitățile i s-au dezvăluit în timpul vizitelor în fabrici din Brazilia, al întâlnirilor cu oficiali implicați în privatizări în Polonia și al discuțiilor cu comercianți din Filipine.

Cea mai importantă legătură a lui Mark Mobius cu România a fost prin intermediul companiei Franklin Templeton. În 2010, Franklin Templeton a câștigat mandatul de administrare a Fondului Proprietatea, un fond uriaș creat de statul român pentru a despăgubi victimele regimului comunist. Mobius a fost motorul principal din spatele listării Fondului Proprietatea la Bursa de Valori București (BVB) în 2011, un eveniment care a revitalizat piața locală de capital. În calitate de președinte executiv al Templeton Emerging Markets Group, unde a lucrat peste 30 de ani, Mobius a călătorit neobosit, vizitând adesea zeci de țări într-un singur an în căutarea companiilor subevaluate și a economiilor neapreciate. El susținea că a vizitat cel puțin 112 țări.

În 2018, Franklin Templeton a anunțat retragerea lui Mark Mobius din companie, unde a fost președinte. Grupul este și administratorul Fondului Proprietatea.

De-a lungul anilor, Mobius a fost un „ambasador” neoficial al României în cercurile financiare de la New York, Londra sau Hong Kong. Deși uneori critic (a comparat la un moment dat atractivitatea României cu cea a Botswanei pentru a sublinia nevoia de reforme), el a lăudat constant potențialul inginerilor români și sectorul IT.

Născut în New York, la 17 august 1936, cu studii în economie la Massachusetts Institute of Technology, a avut o carieră variată înainte de finanțe. După moartea sa, conducerea Mobius Investments va fi preluată de John Ninia și Eric Nguyen.