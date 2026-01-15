search
Joi, 15 Ianuarie 2026
Adevărul
A fost semnat și al doilea contract de împrumut de 500 de milioane de euro pentru Autostrada Sibiu–Pitești, care traversează Carpații

Publicat:

Împrumutul face parte dintr-un pachet mai amplu aprobat de banca Uniunii Europene și va sprijini finanțarea lucrărilor, împreună cu fonduri europene și bani de la buget.

Autostrada Sibiu-Pitești FOTO: Adevărul
Autostrada Sibiu-Pitești FOTO: Adevărul

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a semnat joi cel de-al doilea contract de finanțare cu Banca Europeană de Investiții (BEI), în valoare de 500 de milioane de euro, pentru Autostrada Sibiu–Pitești. Proiectul beneficiază de un program de finanțare de până la 1 miliard de euro aprobat de BEI. Prima tranșă, în valoare de 500 de milioane de euro, a fost contractată în octombrie 2025, potrivit Mediafax.

Leagă Transilvania de Muntenia

Autostrada Sibiu–Pitești este primul drum de mare viteză care va traversa Munții Carpați. Traseul va avea 122 de kilometri și va asigura legătura rutieră dintre Transilvania și Muntenia, reducând timpii de deplasare și crescând siguranța în trafic.

„Un obiectiv major pentru conectivitatea României și pentru dezvoltarea economică a regiunilor. Sprijinul BEI arată încrederea partenerilor europeni în capacitatea României de a derula investiții mari”, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Investiție de peste 5 miliarde de euro

Proiectul este împărțit în cinci secțiuni și face parte din Rețeaua Transeuropeană de Transport, care conectează marile regiuni și coridoare de transport din Uniunea Europeană. Valoarea totală a investiției este estimată la aproximativ 5,5 miliarde de euro.

Investiția este finanțată din fonduri europene nerambursabile, prin Programul Transport 2021–2027 și Programul Operațional Infrastructură Mare 2014–2020, și din contribuția națională, susținută inclusiv prin împrumuturi contractate de la BEI.

Termen de finalizare: 2028

Lucrările au început în 2020, iar finalizarea autostrăzii este prevăzută pentru ultimul trimestru al anului 2028. Proiectul este coordonat de Ministerul Transporturilor, iar implementarea este realizată de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

