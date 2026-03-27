123 Leasing, primul tool gratuit pentru finanțarea firmelor: verifici eligibilitatea în câteva minute

Pe 19 martie 2026, Crowne Plaza București a găzduit una dintre cele mai relevante conferințe dedicate profesioniștilor din contabilitate și finanțe din România: C³ (Contabilitate, Controlling și Cash-flow). Printre partenerii și speakerii evenimentului s-a numărat și 123Credit, platforma românească de brokeraj online de credite, care a anunțat lansarea oficială a 123Leasing: un sub-brand și tool gratuit dedicat contabililor și experților contabili.

Evenimentul C³, organizat de Dan Preda și adresat firmelor de contabilitate, experților contabili, consultanților financiari și CFO-urilor, a reunit sute de participanți într-un format care pune accent pe practică și relevanță profesională, nu pe prezentări comerciale. Tocmai de aceea, prezența 123Credit acolo nu a fost întâmplătoare.

Sebastian Piu, Co-fondator și Managing Partner 123Credit, a urcat pe scenă cu un mesaj direct: contabilul modern nu mai este doar un administrator de cifre. El este, în mod natural, primul punct de contact al antreprenorului atunci când caută o soluție de finanțare. 

Problema e că, până acum, nu a avut instrumentele potrivite să răspundă acestei nevoi.

Un tool construit atât pentru profesioniști, cât și pentru clienți

123Leasing este primul tool din România care permite oricui să verifice, în sub 3 minute, eligibilitatea și ofertele de finanțare disponibile pentru un SRL care caută linii de credite sau leasing. Platforma este complet gratuită și se integrează direct cu ecosistemul 123Credit. 

Menționăm că tool-ul nu se oprește la simpla afișare a ofertelor. Dacă utilizatorul decide să meargă mai departe, echipa de specialiști preia dosarul și gestionează întregul proces de finanțare, de la documentație până la aprobare, fără costuri suplimentare.

Trei elemente definesc propunerea:

Primul — este gratuit. Contabilul sau antreprenorul accesează tool-ul fără niciun cost, fără abonament, fără comisioane.

Al doilea — este primul de acest fel din România. Până acum nu exista o soluție dedicată prin care un profesionist din contabilitate să poată evalua rapid opțiunile de finanțare disponibile pentru clienții săi persoane juridice, direct dintr-o interfață centralizată.

Al treilea — se integrează cu 123Credit. Dacă după verificarea eligibilității clientul decide să aplice pentru finanțare, 123Credit preia dosarul complet și se ocupă de întreg procesul, de la A la Z: alegerea ofertei optime, pregătirea documentației, comunicarea cu instituția financiară și urmărirea dosarului până la aprobare.

De ce contează pentru contabili, antreprenori și nu numai

Relația dintre un contabil și clienții săi este construită pe încredere și pe acces la informație. Când un antreprenor caută finanțare, primul telefon îl dă adesea contabilului. Până acum, răspunsul era limitat la o recomandare vagă sau la o trimitere către o bancă. 

Cu 123 Leasing, răspunsul poate fi o analiză concretă a opțiunilor disponibile, livrată în câteva minute, fără drumuri, fără birocrație.

Dar tool-ul nu se adresează exclusiv profesioniștilor din contabilitate. Orice antreprenor care caută finanțare pentru firma sa, orice CFO care vrea să evalueze rapid opțiunile de leasing sau credit disponibile, orice consultant financiar care lucrează cu clienți persoane juridice poate folosi 123Leasing în același mod: simplu, gratuit, fără intermediari și fără pierdere de timp.

Contabilii, antreprenorii și consultanții financiari interesați pot accesa tool-ul gratuit pe 123leasing.ro

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Jurnaliștii turci acuză scene „șocante” în vestiarul tricolorilor, după meci: Florin Tănase ar fi aruncat cu scaunul după un coleg
digi24.ro
image
https://stirileprotv.ro/show-buzz/hailey-bieber-intr-o-tinuta-indrazneata-la-biserica-a-participat-la-slujba-fara-sotul-ei-justin-bieber.html
stirileprotv.ro
image
Ireal cât costă un cozonac în Mega Image. Reacția APC România: „De Paște vom avea prețuri de coșmar”
gandul.ro
image
Comerțul cu ridicata s-a prăbușit în ianuarie 2026. Scăderi cu 23% față de luna anterioară
mediafax.ro
image
Cum va arăta primul 11 al României cu Gică Hagi antrenor! Mitică Dragomir a făcut echipa în direct
fanatik.ro
image
Cum au schimbat aplicațiile de întâlniri modul în care oamenii formează relații. Denisa Stancioiu, psihoterapeut: „Trăim cu iluzia unei piețe infinite”
libertatea.ro
image
Arabia Saudită îndeamnă SUA să intensifice atacurile împotriva Iranului
digi24.ro
image
„Trebuie să refac zilnic stocul!” » În Marele Bazar din Istanbul, reporterii GSP au găsit legătura cu România: costă 15 euro și „rupe piața”
gsp.ro
image
Florin Tănase, PATRU cuvinte după acuzațiile ”șocante” din Turcia!
digisport.ro
image
Premieră absolută în SUA: Trump face mutarea pe care nu a îndrăznit să o facă niciun președinte în 165 de ani
stiripesurse.ro
image
O femeie care lua bani de la Casa de Pensii pe motiv că era prea bolnavă ca să iasă din casă a fost prinsă în tiroliană, în Mexic
antena3.ro
image
Pamela nu și-a găsit liniștea nici după moarte. După o crimă brutală, capul i-a fost tăiat şi furat din sicriu
observatornews.ro
image
Armin Nicoară, adevărul despre divorțul de Claudia Puican: 'M-a luat prin surprindere'
cancan.ro
image
Formula de recalculare a pensiei a fost pe masa judecătorilor CCR. Decizia, o jignire la adresa pensionarilor
newsweek.ro
image
Sorana Cîrstea e o femeie singură și a atras toate privirile cu apariția ei la un restaurant din Miami
prosport.ro
image
Câţi bani a cheltuit Nicusor Dan pe vizitele externe în 2025? Suma nici nu se compară cu cea de care a dispus Iohannis
playtech.ro
image
FCSB, aproape de un transfer de atac de răsunet! Mihai Stoica: „Este foarte, foarte bun!”
fanatik.ro
image
Proprietarul unui hotel oferă un comision de 100.000 de euro pentru cel care ajută la vânzarea proprietății. Se află într-o destinație de vis și este o afacere profitabilă
ziare.com
image
Italienii au aflat totul despre relația Sorana Cîrstea - Jannik Sinner
digisport.ro
image
Țara care ar putea resuscita Europa. Începe exploatarea celui mai mare zăcăminte de petrol din lume/ O alternativă la Orientul Mijlociu
stiripesurse.ro
image
Un pilot de 47 de ani, tată a trei copii, și-a pierdut viața la scurt timp după ce a mâncat un burger. Fiul lui a făcut descoperirea șocantă
kanald.ro
image
Codruța Filip, „săgeată” pentru Valentin Sanfira? Mesajul cu subînțeles postat de artistă după ce a confirmat divorțul: „Nimeni nu joacă mai bine rolul de victimă”
wowbiz.ro
image
Iarna se întoarce. Se depune strat de zăpadă, fenomene extreme şi la Bucureşti. Alertă de Florii şi de Paşte
romaniatv.net
image
Iranul pregătește bomba nucleară. Răsturnare de situație în războiul din Orientul Mijlociu
mediaflux.ro
image
Adrian Porumboiu, dezlănțuit după Turcia – România: „Vrem să batem cu ăsta? Nu ți-e rușine, porcovane?”
gsp.ro
image
Alina Sorescu este de nerecunoscut la un an de la divorțul de Alexandru Ciucu FOTO
actualitate.net
image
Andreea Marin și Dan Alexa, împreună la Parlamentul European. Sănătatea mintală a copiilor în era digitală, în centrul unei dezbateri la Bruxelles
actualitate.net
image
„Viețile noastre au reînceput din ziua în care ne-am unit destinele”. Decizia luată de Anca Țurcașiu și iubitul ei
click.ro
image
Noelia, tânăra de 25 de ani care a ales eutanasia, a plecat „în pace”. Dorința sfâșietoare de pe patul de spital
click.ro
image
Ce i-au transmis românii Cristinei Șișcanu, după divorțul dintre Andreea Popescu și Rareș Cojoc: „Tu urmezi!”
click.ro
Catherine Zeta Jones a jucat o pe Ecaterina cea Mare, profimedia 0378619456 jpg
Împărăteasa care vibra de dorință sexuală și era complet nesatisfăcută de soț! Ajunsă la putere, își alegea amanții ca pe miniștri
okmagazine.ro
girl completing homemade cupcakes jpg
Răsfăț dulce în zilele de post: 5 idei de deserturi economice și rapide pentru familia ta
clickpentrufemei.ro
Depozitul de arme al taberei auxiliare de la Călugăreni (© Muzeul Județean Mureș)
Ce se afla în depozitul de arme al taberei auxiliare romane de la Călugăreni?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Bătaie în vestiarul naționalei după eșecul cu Turcia? Tănase ar fi aruncat cu un scaun după un coleg
image
„Viețile noastre au reînceput din ziua în care ne-am unit destinele”. Decizia luată de Anca Țurcașiu și iubitul ei

OK! Magazine

image
Prânzul Regelui Charles are acum doar un singur ingredient. Cancerul a provocat asemenea schimbare?

Click! Pentru femei

image
Kimberly Wyatt, de la Pussycat Dolls, abuzată sexual la numai 3 ani! Părinții nici măcar n-au crezut-o!

Click! Sănătate

image
Poți găsi inelul în 30 de secunde?