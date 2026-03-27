123 Leasing, primul tool gratuit pentru finanțarea firmelor: verifici eligibilitatea în câteva minute

Pe 19 martie 2026, Crowne Plaza București a găzduit una dintre cele mai relevante conferințe dedicate profesioniștilor din contabilitate și finanțe din România: C³ (Contabilitate, Controlling și Cash-flow). Printre partenerii și speakerii evenimentului s-a numărat și 123Credit, platforma românească de brokeraj online de credite, care a anunțat lansarea oficială a 123Leasing: un sub-brand și tool gratuit dedicat contabililor și experților contabili.

Evenimentul C³, organizat de Dan Preda și adresat firmelor de contabilitate, experților contabili, consultanților financiari și CFO-urilor, a reunit sute de participanți într-un format care pune accent pe practică și relevanță profesională, nu pe prezentări comerciale. Tocmai de aceea, prezența 123Credit acolo nu a fost întâmplătoare.

Sebastian Piu, Co-fondator și Managing Partner 123Credit, a urcat pe scenă cu un mesaj direct: contabilul modern nu mai este doar un administrator de cifre. El este, în mod natural, primul punct de contact al antreprenorului atunci când caută o soluție de finanțare.

Problema e că, până acum, nu a avut instrumentele potrivite să răspundă acestei nevoi.

Un tool construit atât pentru profesioniști, cât și pentru clienți

123Leasing este primul tool din România care permite oricui să verifice, în sub 3 minute, eligibilitatea și ofertele de finanțare disponibile pentru un SRL care caută linii de credite sau leasing. Platforma este complet gratuită și se integrează direct cu ecosistemul 123Credit.

Menționăm că tool-ul nu se oprește la simpla afișare a ofertelor. Dacă utilizatorul decide să meargă mai departe, echipa de specialiști preia dosarul și gestionează întregul proces de finanțare, de la documentație până la aprobare, fără costuri suplimentare.

Trei elemente definesc propunerea:

Primul — este gratuit. Contabilul sau antreprenorul accesează tool-ul fără niciun cost, fără abonament, fără comisioane.

Al doilea — este primul de acest fel din România. Până acum nu exista o soluție dedicată prin care un profesionist din contabilitate să poată evalua rapid opțiunile de finanțare disponibile pentru clienții săi persoane juridice, direct dintr-o interfață centralizată.

Al treilea — se integrează cu 123Credit. Dacă după verificarea eligibilității clientul decide să aplice pentru finanțare, 123Credit preia dosarul complet și se ocupă de întreg procesul, de la A la Z: alegerea ofertei optime, pregătirea documentației, comunicarea cu instituția financiară și urmărirea dosarului până la aprobare.

De ce contează pentru contabili, antreprenori și nu numai

Relația dintre un contabil și clienții săi este construită pe încredere și pe acces la informație. Când un antreprenor caută finanțare, primul telefon îl dă adesea contabilului. Până acum, răspunsul era limitat la o recomandare vagă sau la o trimitere către o bancă.

Cu 123 Leasing, răspunsul poate fi o analiză concretă a opțiunilor disponibile, livrată în câteva minute, fără drumuri, fără birocrație.

Dar tool-ul nu se adresează exclusiv profesioniștilor din contabilitate. Orice antreprenor care caută finanțare pentru firma sa, orice CFO care vrea să evalueze rapid opțiunile de leasing sau credit disponibile, orice consultant financiar care lucrează cu clienți persoane juridice poate folosi 123Leasing în același mod: simplu, gratuit, fără intermediari și fără pierdere de timp.

Contabilii, antreprenorii și consultanții financiari interesați pot accesa tool-ul gratuit pe 123leasing.ro