START Festivalului Internaţional de Teatru pentru Publicul Tânăr începe la Iaşi, „în avarie pandemică“

FITPTI se deschide pe 2 octombrie, orele 19, cu spectacolul live realizat de regizorul Bobi Pricop în perioada stării de alertă, la secţia germană a Teatrului Naţional "Radu Stanca" din Sibiu. "Formula de prezentare la care ne-am oprit este una hibridă, spectacolul desfăşurându-se pe scena teatrului pentru un număr limitat de spectatori, concomitent fiind transmis în sistem pay-per-view online către spectatorii digitali. Spectacolul urmăreşte cinci scurte poveşti care se petrec în mediul online, situaţii extrem-contemporane care ne invită să reflectăm asupra felurilor în care poate fi percepută realitatea în epoca post-adevărului”, precizează Bobi Pricop.

Printre artiştii români ale căror spectacole vor putea fi urmărite, până pe 7 octombrie, pe viu sau online, se numără Mihai Măniuţiu şi Ada Milea (Alcool, Teatrul Nottara Bucureşti), Silviu Purcărete (Cenuşăreasa, Teatrul Ţăndărică Bucureşti), Alexandru Dabija (N-ai tu treabă, Teatrul Act) Radu Nica (Totul e bine când se termină, Reactor de creaţie şi experiment), Florin Piersic Jr. (Fraţi, Teatrul Naţional "Mihai Eminescu" din Timişoara), Bobi Pricop (Live, Teatrul Naţional „Radu Stanca” Sibiu), Bobo Burlăcianu (Oraşul, Teatrul Luceafărul Iaşi) etc.

Superstiţioşii vor zice că ediţia 2020 a Festivalului Internaţional de Teatru pentru Publicul Tânăr Iaşi (FITPTI) era aprioric asociată cu ghinionul, iar pandemia pare să le argumenteze convingerile. Însă echipa de la Teatrul Luceafărul Iaşi (organizatorul evenimentului) nu crede în cifre nefaste, aşa încât între 2 şi 7 octombrie va avea loc ediţia cu numărul XIII.

Genericul FITPTI 2020 este "avarie pandemică", evenimentul urmând a se dezvolta adaptat la regulile epidemiologice, reflectând formulele estetice şi de întâlnire directă sau mediată cu artiştii şi publicul, specifice contextului cauzat de SARS CoV-2. Conceput de teatrologul Oltiţa Cîntec, curatorul evenimentului, în acord cu normele sanitare şi esteticile actuale, FITPTI "va fi un mix de spectacole live - indoor şi open air, de spectacole difuzate online (live streaming, în sistem pay-per-view, şi streaming) pe canalele YouTube ale Teatrului Luceafărul şi FITPTI, dar şi pe paginile de Facebook respective. Live-ul s-a comprimat, dar, în schimb, există în program variante teatrale accesabile din orice loc al planetei.

Vor fi, în premieră absolută, o componentă radiofonică, dar şi teatru stradal, spectacole-lectură, lansări de carte, expoziţii, întâlniri şi dezbateri. Continuitatea este esenţială, ea ne dă speranţe că vom trece cu bine peste greaua încercare planetară. Menţinerea legăturii cu publicul este cel mai important aspect al artei teatrale, îi defineşte esenţa şi generează speranţe."

Evaluat de o comisie de experţi independenţi plasată sub patronajul Asociaţiei Europene a Festivalurilor de la Bruxelles, FITPTI a primit label-ul "festival remarcabil" ca o recunoaştere a nivelului său european, a contribuţiei la dezvoltarea comunităţii regionale, a capacităţii de a conecta artişti din întreaga lume şi pe aceştia cu spectatorii.

Datorită restricţiilor de călătorie, componenta internaţională va fi prezentă mai ales în sistem online. Vor fi difuzate pe streaming spectacole din Austria, Germania, Georgia, Islanda, Japonia, Franţa, Rusia, Marea Britanie, Italia, dar şi din România. Mai curajoşi, artiştii Companiei PasParTouT din Germania vor veni la Iaşi şi vor susţine reprezentaţia stradală RaTaTa Fanfara Rozătoarelor, ştiind că la revenire acasă vor trebui să stea în carantină vreme de două săptămâni. Pentru că “the show must go on!“, spun organizatorii.

Teatru în cas(c)ă este genericul sub care, în parteneriat cu Radio România Teatrul Naţional Radiofonic, FITPTI va face posibilă ascultarea pe toată durata evenimentului a 18 titluri pentru public tânăr şi matur, regizate de Attila Vizauer, Cezarina Udrescu, Mihai Lungeanu, Mihnea Chelaru etc. Realizate prin recurs la tehnici moderne de înregistrare şi redare (sistem binaural), spectacolele pe texte de Matei Vişniec, Elise Wilk (mini-serie de autor), Maria Manolescu Borşa, Sandu Macrinici, Petre Barbu, Ema Stere etc. vor fi disponibile pe https://luceafarul-theatre.ro/category/festivalul-international-de-teatru-pentru-publicul-tanar/ şi www.eteatru.ro în secţiunea Colecţii.

În cadrul evenimentelor conexe, va fi lansat volumului lui Lucian dan Teodorovici, Silvestru şi marele dictator (Editura Polirom, 2020), prezentat într-o lectură performativă de actorii Teatrului Luceafărul.

Prima carte care reflectă relaţia complicată dintre artele vii şi canonul epidemiologic urmează să fie lansată în ultima zi a FITPTI. Volumul colectiv Un virus pe scena lumii. Teatru şi pandemie 2.0 este coordonat de Oltiţa Cîntec şi inserează în sumar studii, articole şi interviuri semnate de Maria Ristani (Grecia), Mirella Patureau (Franţa), Irina Wolf (Austria), Oana Cristea Grigorescu, Silvia Dumitrache, Mihaela Michailov, Radu Nica, Luana Pleşea, Iulia Popovici, Cristina Rusiecki, Oana Stoica, Daniela Şilindean.

Programul integral ale ediţiei a XIII-a a FITPTI poate fi consultat pe site-ul Teatrului Luceafărul.