INTERVIU István Téglás, actor: „Rolul din «Malmkrog» a însemnat mai mult matematică decât actorie“

Actorul István Téglás (38 de ani) reuşeşte, cu fiecare rol – fie teatru, fie film – să impresioneze publicul. Se dăruieşte complet personajelor sale şi este la fel de implicat şi când vine vorba să sancţioneze problemele pe care le identifică în breaslă.

Este dur la critică, dar îşi păstrează şi speranţa într-un viitor mai bun – o descătuşare din lumea coruptă şi închisă a teatrului de stat. De altfel, el a reuşit să evadeze, recent, şi în cinematografie, o industrie pe care o vede mai angrenată în prezent decât teatrul.

Într-un interviu destins, acordat cu ocazia Festivalului Internaţional de Film Transilvania, István Téglás vorbeşte despre cel mai recent rol al său, în „Malmkrog“, regizat de Cristi Puiu, despre vicisitudinile şi bucuriile din lumea artei, dar şi despre singurătatea unui copil din Baraolt şi drumul lui spre Teatrul Naţional.

István Téglás: Am sim ţ it c ă am e ş uat pe scen ă de foarte multe ori. Ţ i se poate întâmpla ca un spectacol s ă ţ i se par ă c ă o dat ă func ţ ioneaz ă ş i o dat ă , nu. Eu aveam multe probleme din punctul ă sta de vedere, tr ă iam orice chestie exagerat, reac ţ ionam exagerat. Le-am îngreunat multor oameni situa ţ ia, mul ţ i au considerat c ă sunt un om cu care se lucreaz ă dificil. Mi-a fost foarte greu s ă renun ţ la aceast ă atitudine gre ş it ă , în fond.

Sunt mul ţ i regizori care se comport ă cum o f ă ceai tu.

Acolo n-aveam probleme (râde). Proiectele majorit ăţ ii regizorilor care au probleme de genul ă sta sunt proiecte pe care vrei s ă le faci. Acum depinde ş i de metodele pe care le folosesc, uneori sunt metode prea dure. Când se ajunge la ceva mult mai nasol decât urlatul, nu-i bine. În România, înc ă func ţ ioneaz ă chestia asta. Se întâmpl ă multe abuzuri –nu m ă refer neap ă rat la cele sexuale, de ş i sunt multe ş i din alea, ci la abuzuri psihice, cu umilin ţ e cu care eu nu sunt de acord. Din p ă cate, mul ţ i regizori ş i-au f ă cut un stil din asta. Au f ă cut-o o dat ă , de dou ă ori, ş i-au zis: „B ă i, func ţ ioneaz ă “ . Ş i-au f ă cut chiar un stil de-a tr ă i. Dac ă le iei chestia asta, spun c ă le iei talentul. Dar care e limita? E creativitate, e talent sau e doar o manipulare grosolan ă , umilin ţă ? Sunt foarte greu de tras liniile de demarca ţ ie.

Pe mine m ă ş ocheaz ă , îmi vine s ă urlu când ş tiu c ă cei care au spa ţ ii independente se dau peste cap s ă pl ă teasc ă chirii ş i la stat circul ă banii, a ş a, aiurea. Oameni care nu se pricep s ă scrie o hârtie sunt în pozi ţ ii din care decid bugete, decid proiecte. Ş i nimeni nu vrea s ă schimbe asta, pentru c ă absolut to ţ i cei care mi ş un ă pe acolo î ş i trag foloasele.

O lume închisă şi prăfuită

În teatrul independent pare c ă lucrurile stau mai bine.

În principiu, e OK, c ă sunt multe valuri de tineri. Din p ă cate, îns ă , din experien ţ a mea în teatrul independent, din pricina frustr ă rilor pe care le au, dat fiind c ă n-au multe ş anse de a se exprima – ş anse tehnice –, dar ş i din alte motive, ace ş ti oameni ajung s ă fie mult mai frustra ţ i decât cei despre care am vorbit pân ă acum. Ş i-atunci au un stil mult mai dur. Din p ă cate, am fost de multe ori în situa ţ ia în care am v ă zut c ă , ajun ş i în anumite func ţ ii de conducere, oamenii au devenit mai r ă i decât cei pe care i-au judecat în sistem. Mereu ur ăş ti la altcineva ceva ce, de fapt, e ş ti ş i tu. Dar cred c ă e un proces. Trebuie s ă trecem ş i peste asta, s ă în ţ elegem c ă sunt ş i alte c ă i, poate mai umane.

FOTO: Chris Nemeş

Cum ai descrie lumea teatrului de ast ă zi?

Din p ă cate, lumea teatrului e foarte închis ă , e foarte pr ă fuit ă , blocat ă în trecut. E ş i corupt ă , nu doar din punctul de vedere al banilor, ci ş i la nivel de sisteme de rela ţ ii. E îngrozitor. Ş i vorbesc de tot sistemul de teatru de stat, atât sec ţ ia maghiar ă , cât ş i cea româneasc ă . Pe mine m ă ş ocheaz ă , îmi vine s ă urlu când ş tiu c ă cei care au spa ţ ii independente se dau peste cap s ă pl ă teasc ă chirii ş i la stat circul ă banii, a ş a, aiurea. Oameni care nu se pricep s ă scrie o hârtie sunt în pozi ţ ii din care decid bugete, decid proiecte. Ş i nimeni nu vrea s ă schimbe asta, pentru c ă absolut to ţ i cei care mi ş un ă pe acolo î ş i trag foloasele, fiecare are ceva de prins.

În film e mai bine?

În primul rând, lumea filmului tr ă ie ş te în prezent. Ceea ce e foarte important, pentru c ă nu po ţ i s ă fii artist ş i s ă nu tr ă ie ş ti acum. Nu e vorba despre a milita, chiar ş i dac ă n-ai nicio treab ă ca artist social cu politica – de ş i în ultima vreme e cam greu –, n-ai cum s ă nu crezi în ceva autentic, ceva care are leg ă tur ă cu ce se întâmpl ă cu tine ş i cu ce este în jurul t ă u acum.

Majordomul nu-i ubicuu

În ultimii ani, ai avut câteva roluri în filme, cel mai recent proiect în care ai fost implicat fiind filmul lui Cristi Puiu, „Malmkrog“. Cum te-ai preg ă tit pentru rolul majordomului?

În primul rând, m-am preg ă tit suflete ş te pentru întâlnirea asta, nu doar pentru c ă era Cristi, ci pentru c ă p ă rea ceva foarte complex. Când am ajuns la filmare, to ţ i erau deja acolo, pentru c ă actorii principali, care aveau foarte mult text, repetau din timp. Ş tiam c ă procesul va conta enorm, mai ales c ă la Cristi, procesul e cel mai important.

Cum a decurs acest proces al ă turi de el?

El e foarte bun, d ă mare importan ţă oamenilor cu care lucreaz ă . Te pune în valoare în personaj, nu vrea s ă te schimbe sau s ă te fac ă altceva. Vrea s ă fii prezent. Ş i la Corneliu (n.r. – Porumboiu, cu filmul „La Gomera“) a fost la fel; m ă trata la fel ca pe ceilal ţ i, chiar dac ă aveam doar câteva zile de filmare.

Ai dat casting sau ai fost vizat din capul locului pentru rolul din „Malmkrog“?

Am fost la casting, dar el a constat în vreo trei ore ş i jum ă tate, cât am vorbit noi doi. A fost o discu ţ ie privat ă , n-am avut text. Ulterior, m-a luat ş i mi-a spus c ă voi fi un majordom. Legat de rol, n-am

ş tiut prea multe, pentru c ă l-a inventat Cristi.

Ce po ţ i s ă -mi spui despre rol? Cum ai intrat în pielea lui, de pild ă ?

Culmea, rolul ăsta a însemnat mai mult matematică decât actorie. A fost extrem de complicat şi m-a consumat, în primul rând, fizic, pentru că trebuia să stau foarte mult timp în picioare. Apoi a fost faptul că era o masă lungă, iar când camera avea pe cineva în prim-plan, chiar dacă nu era pe noi, noi ne vedeam când treceam pe acolo sau când puneam pe masă o farfurie sau un pahar. Atunci când camera se întorcea pe cealaltă persoană, care era vizavi, eu trebuia să ştiu când am fost în spatele tău ca să ajung aici la timpul potrivit. Pentru că dacă sunt două cadre şi eu apar în ambele, e clar că e o greşeală. Ştii cât de greu a fost asta? Mi-a solicitat o concentrare extrem de mare. Şi nu doar mie, tuturor celor care ne mişcăm în jurul mesei. Între noi a fost o coordonare perfectă, ne înţelegeam din priviri. Şi Cristi era foarte atent la chestia asta, ne ajuta cât putea, dar el avea probleme mult mai importante pe cap.

„Cine e Téglás ăsta? A intrat primul“

FOTO: Arhiva personală

Am citit c ă în perioada în care am stat închi ş i în case tu te-ai sim ţ it bine.

Foarte bine! Am fost foarte obosit ş i în ultimii ani n-am avut o vacan ţă – adic ă s ă nu fac nimic o perioad ă mai lung ă , f ă r ă c ă l ă torii, f ă r ă s ă caut restaurantul la care s ă m ă nânc. Stând în cas ă , m ă sim ţ eam bine. Eu, ca s ă ies în lume, consum foarte mult ă energie, de ş i nu pare. Îmi trebuie o anumit ă doză de energie pentru fiecare om în parte.

Are vreo leg ă tur ă cu faptul c ă din copil ă rie ai r ă mas singur acas ă ?

Cred c ă da. Nu m ă gândisem la leg

ătura asta, dar, pe undeva, probabil că totul vine de acolo.

Dar de ce ai fost singur în copil ă rie?

Am tr ă it ca ş i cum a ş fi fost închis în cas ă ani, chiar ş i în perioada cea mai important ă pentru formarea unui adolescent. Eram singur pentru c ă ai mei au divor ţ at când eu aveam 4 ani. Tata s-a mutat din ora ş , iar eu am r ă mas cu maic ă -mea ş i sor ă -mea care, mai târziu, a plecat ş i ea în alt ora ş, să studieze.

Cum sim ţ i c ă te-a afectat singur ă tatea asta?

A fost o perioad ă traumatizant ă . În primul rând, pentru c ă n-aveam pe nimeni care s ă -mi r ă spund ă la toate întreb ă rile pe care le-a ş fi avut. În al doilea rând, nu s-a dezvoltat în mine afec ţ iunea, în general, atât fizic ă , cât ş i emo ţ ional ă . De-asta uneori sunt foarte cald cu oamenii, – exagerat de cald, f ă r ă s ă -mi dau seama –, ş i alteori m ă simt de parc ă mi-a ş dori s ă nu m ă ating ă nimeni. Cu timpul, bineîn ţ eles c ă am rezolvat multe dintre problemele astea.

„Ziceţi-mi, vă rog, dacă am sau nu talent“

În Baraolt, ora ş ul t ă u natal, nu exista teatru. De unde a venit pornirea de a fi actor?

Mai veneau trupe în ora ş , în turnee, a ş a am v ă zut câteva spectacole. Aveam ş i în liceu o trup ă , unde f ă ceam spectacole, care erau un fel de crea ţ ie comun ă . Erau jocuri de dezvoltare personal ă pe care, ulterior, le-am în ş urubat în spectacole. Dar norocul meu a fost c ă am avut o profesoar ă care m ă trimitea în tabere de teatru unde întâlneam regizori şi actori.

M-am uitat pe lista de admitere la teatru ş i am v ă zut c ă dup ă cifra 1 urma numele meu. Mi s-a f ă cut ru ş ine, am fugit de acolo ş i am sunat-o pe mama. Era pentru prima oar ă în via ţă când am sim ţ it c ă am f ă cut într-adev ă r ceva.

Acolo te-ai hot ă rât s ă dai la Actorie?

De acolo mi se trage. În tabere îmi f ă ceam cele mai faine amintiri. Ne ş i distram, dar ş i lucram foarte mult, mai ales c ă veneau mul ţ i regizori ş i din afara ţă rii ş i lucrau cu noi foarte serios. La sfâr ş itul ultimei tabere în care am mers, chiar în ultima zi, m-am dus la ei ş i le-am spus: „Zice ţ i-mi, v ă rog, dac ă am sau nu talent“. Ei erau super faini, dar nu punea nimeni punctul pe „i“, pentru c ă nu considerau c ă ar trebui s ă fac ă asta. Dar eu, fiind de la ţ ar ă , aveam nevoie de ni ş te lucruri de care s ă m ă ag ăţ . R ă spunsul a fost c ă da, aveam talent. Atât mi-a trebuit.

Creativitatea, născută din frică

A ş a ai ajuns s ă dai admitere la teatru, la Târgu Mure ş . Cum a fost?

Vai, ce experien ţă a fost! Înainte de examen era o preg ă tire de vreo s ă pt ă mân ă . Am mers acolo ş i nu în ţ elegeam nimic, nu ş tiam de unde s ă încep, m ă sim ţ eam foarte prost printre candida ţ i. În ultima clip ă , am zis c ă nu mai vreau s ă dau examenul. Când au auzit, mama ş i sora mea au zis: „Tu nu mai pleci de aici!“. A ş a c ă m-am dus la examen ş i, de la fric ă , probabil, am avut un declic care, din momentul în care am intrat în sal ă , m-a f ă cut s ă mă simt super creativ. Am dat din mine totul în zilele alea.

FOTO: Florin Ghioca FOTO: Florin Ghioca

Au confirmat c ă ai f ă cut bine?

Când m-am dus la avizier s ă v ă d lista cu cei admi ş i, mi-am spus: „B ă i, pornesc de jos ş i ajung pân ă la jum ă tate. Dac ă nu sunt, clar n-am intrat“. V ă d c ă nu sunt. „N-am intrat, ce fac?“ Am dat s ă plec ş i aud pe cineva: „Cine e Téglás ă sta?“. „P ă i, de ce?“ „P ă i, a intrat primul.“ M-am uitat ş i am v ă zut c ă dup ă cifra 1 urma numele meu. Mi s-a f ă cut ru ş ine, am fugit de acolo ş i am sunat-o pe mama. Era pentru prima oar ă în via ţă când am sim ţ it c ă am f ă cut într-adev ă r ceva. Pân ă în momentul ăla, nu avusesem nimic oficial care să-mi confirme vreun efort.

Ce ţ i s-a p ă rut dificil în cei patru ani de facultate?

Dup ă fiecare an, ziceam: „B ă , ceva nu-mi place“. Parc ă n-aveam talent, parc ă nu în ţ elegeam ce se întâmpl ă . Ş i-n fiecare an, în toamn ă , ziceam: „OK, ă sta e ultimul an în care m ă întorc“. Iar în timpul verii plecam acas ă ş i m ă -ntrebam: „Ce s ă fac? Nu prea am ce s ă fac. Hai c ă m ă întorc la facultate“. Aşa m-am dus la facultate primii trei ani.

Ce s-a întâmplat în al patrulea?

Am avut o întâlnire cu un regizor de la Budapesta care a făcut nişte workshop-uri cu noi. După întâlnirea asta, îmi spuneam: „Uite că mă regăsesc, uite că am totuşi talent“. Atunci am început să văd totul din altă perspectivă şi să mă maturizez. Din acel moment, chiar şi profesorii din facultate au început să-mi dea roluri mai faine, mai profunde. Adică au început să se uite la mine ca la un potenţial actor talentat.

Foto: În primul său spectacol din Bucureşti, la Odeon – „Epopeea lui Ghilgameş“

Când ai avut primul spectacol în faţa unui public?

A fost în anul patru, când a fost şi prima oară când am jucat în limba română. Atunci s-a înfiinţat Teatru 74 la Târgu Mureş, iar primul spectacol a fost făcut de Sorin Militaru. Şi eu, şi colegii mei ne doream asta de mult timp. Voiam să ne testăm în faţa unui public.

Cum a fost pentru tine să înveţi limba română?

Am început să învăţ română din liceu, dar m-am dedicat mai tare la facultate, unde eram la secţia maghiară. La spectacolul ăla cred că am intrat într-un fel de transă, că mi-era frică să joc în limba română. Am fost foarte imersat, iar personajul era şi el destul de complicat. Era un tip care lua o supradoză, un tânăr rebel, care ulterior făcea insolaţie şi orbea total. Am lucrat foarte mult cu aceste stări, iar profesorul mă ghida. Cu Vava Ştefănescu a fost o experienţă extrem de puternică. Pe mine m-a salvat. A văzut ceva în mine şi imediat a reacţionat şi a potenţat acel ceva.

După facultate, te-ai format ca actor cutreierând oraşele de provincie.

Da, am fost la teatrul din Timişoara, unde, artistic vorbind, nu s-a întâmplat nimic important pentru mine, pentru că au fost nişte conflicte interne, urmate de schimbarea conducerii, aşa că am plecat. Începuse să mă intereseze dansul contemporan, de improvizaţie. Foarte repede mi-am dat seama că ceva din context nu-mi convenea. Atunci m-am întâlnit cu coregrafa Vava Ştefănescu. Cu ea a fost o experienţă extrem de puternică. Pe mine m-a salvat. A văzut ceva în mine şi imediat a reacţionat şi a potenţat acel ceva. Apoi am devenit foarte buni prieteni, până într-acolo încât am venit la Bucureşti.

Propulsat în teatru de Enkidu

Şi cum ţi-ai făcut propriul drum în Capitală?

Am avut o perioadă de acomodare de câteva luni, în care Vava m-a ajutat enorm, m-a luat la ea acasă. Dar ea lucra la Cluj în perioada aia. Din punctul ăsta de vedere, mi-a fost foarte greu, pentru că nu ştiam pe nimeni în Bucureşti.

Făceai dans atunci?

Da, Vava m-a dus într-o trupă de dans contemporan care nu angaja, dar care făcea parte din alte spectacole. Fiind plătit pe spectacol, nu prea aveam bani.

Cum ai reuşit să scapi de disconfortul material?

Am început să fac reclame, atunci se plăteau foarte bine. În primii doi ani, din asta am trăit.

Cum ai ajuns la Teatrul Odeon?

La un moment dat, am avut o şedinţă foto, de fizicalitate – un corp semigol, contorsionat, într-o anumită lumină. Acele poze au fost printate şi expuse într-o cafenea din Cluj. Văzându-le, un regizor care mai monta şi la Cluj s-a interesat cine e cel din poze. M-a contactat pentru că pregătea chiar atunci un spectacol în care avea nevoie de cineva bun pe mişcare. Regizorul era Dragoş Galgoţiu, datorită lui am jucat în primul spectacol de teatru din Bucureşti, „Epopeea lui Ghilgameş“. Chiar dacă eram mai mult pe mişcare, am lucrat şapte luni să mă pregătesc, era un proiect măreţ. Rolul ăla m-a propulsat în lumea teatrului. După spectacolul ăsta, cei de la Odeon m-au tot chemat, că eram revelaţia stagiunii. Ulterior, am ajuns la Teatrul Naţional. Primul spectacol în care am jucat acolo a fost făcut de Gigi Căciuleanu.

Foto: În rolul lui Claudiu, în „La Gomera“; Sursa: Vlad Cioplea

Premiat pentru rolul

din „La Gomera“

Numele: István Téglás

Data şi locul naşterii:

11 octombrie 1981, Baraolt, Covasna

Studiile şi cariera:

A absolvit, în 2004, Universitatea de Artă Teatrală din Târgu Mureş, secţia Actorie.

După absolvire, a jucat un an la Teatrul de Stat din Timişoara, iar între 2005 şi 2006 a fost actor şi dansator la Studio M, atelier experimental de teatru în mişcare, din Sfântu Gheorghe.

Din 2006 până în 2014, a lucrat în teatru independent. Ulterior, a devenit angajat al Teatrului Odeon. Dintre spectacolele în care a jucat la Odeon, amintim: „Casanova“ (r. Dragoş Galgoţiu), „Epopeea lui Ghilgameş“ (r. Dragoş Galgoţiu), „Câtă speranţă“ (r. Radu Afrim).

În prezent, e angajat al Teatrului Naţional din Bucureşti, unde a jucat în spectacole precum „UFO“ (r. Bobi Pricop), „Pădurea spânzuraţilor“ şi „Trei surori“ (r. Radu Afrim), „Beginners“ (r. Bobi Pricop).

La Gala Gopo 2020, a fost premiat pentru rolul secundar din „La Gomera“, de Corneliu Porumboiu.

Locuieşte în: Bucureşti