Festivalul Internaţional de Teatru de la Sibiu, în ediţia online aduce 138 de evenimente din 30 de ţări

Peste 14.400 de minute de teatru, dans, muzică, circ contemporan, conferinţe, dezbateri, spectacole lectură şi spectacole pentru copii vor fi difuzate gratuit, din 12 până pe 21 iunie, pe site-ul oficial FITS, www.sibfest.ro, dar şi pe pagina de Facebook şi canalul de YouTube.

Organizată sub Înaltul Patronaj al Preşedinţiei României, ediţia specială FITS din acest an va aduce pe „scena online” a festivalului unele dintre cele mai mari spectacole ale lumii, recunoscute şi premiate la nivel internaţional, potrivit unui comunicat de presă.

Gândit pe o structură similară celei deja consacrate de-a lungul celor 27 de ani, festivalul din acest an va avea nu mai puţin de 13 secţiuni distincte: teatru, dans, outdoor, circ contemporan, muzică, operă, film, conferinţe speciale, Therme Forum, Bursa de Spectacole, Platforma doctorală, dar şi o nouă secţiune, „FITS for KIDS”, dedicată celor mici. Programul fiecărei zile de festival va începe la ora 9.30 dimineaţa şi se va încheia la ora 24.00. Toate evenimentele vor fi redifuzate pe timpul nopţii pentru spectatorii de pe alte fusuri orare, de pe cele cinci continente de unde FITS a selectat spectacole: Asia, America de Nord, America de Sud, Australia şi Europa.

„Ceea ce la început părea de neimaginat, devine realitate. Am reuşit împreună cu întreaga echipă pe care o am alături să dăm sens unei idei care părea de neconceput acum două luni. O ediţie a festivalului care să ne readucă împreună, pe toţi cei cărora ne e dor de frumos, în poate cea mai mare sală de spectacole în care ne-am întâlnit până acum: online-ul. Îi vom avea alături pe unii dintre cei mai mari artişti ai lumii din toate timpurile, cu spectacole pe care nu am fi putut poate niciodată să le aducem în festival, pentru că nu avem încă nici scenele nici resursele materiale necesare.

Dar iată, online, îi putem avea alături, pe unii dintre marii creatori ai lumii cu spectacole absolut năucitoare, dintre care amintesc o foarte mică parte aici: Bob Wilson, Peter Sellars, Thomas Ostermeier, Akram Khan, Sasha Walz, Hideki Noda.

Nu vor lipsi din programul ediţiei nici creaţiile lui Silviu Purcărete, Sidi Larbi Cherkaoui, Pippo Delbono, Lev Dodin, pentru ca cele zece zile petrecute alături de noi, din sufrageria dumneavoastră, să vă aducă toată bucuria de care aveţi nevoie.

Universităţi de prestigiu se vor întâlni şi în acest an în cadrul Platformei doctorale,Therme Forum va aduce, într-o serie de cinci sesiuni de discuţii, arhitecţi consacraţi, lideri culturali şi formatori de opinie din marile oraşe ale lumii. Suntem bucuroşi că nu am întrerupt firul acestui festival şi că puterea de a crede va da continuitate Sibiului în ceea ce înseamnă credibilitateacâştigată prin cultură, prin excelenţa dialogului şi diversitatea ofertei culturale. Vă aşteptăm cu mare drag alături de noi, în toată această aventură care ne va readuce în cele din urmă din nou în sălile de spectacol. Bucuraţi-vă de acest dar uriaş şi unic pe care vi-l aducem din 12 iunie”, a declarat Constantin Chiriac, Preşedinte FITS

Preşedintele Klaus Iohannis a transmis: „Titlul său din acest an, «Puterea de a crede», este cu atât mai potrivit, cu cât transmite un mesaj de speranţă şi energie, esenţial pentru a trece cu bine peste greaua încercare la care suntem supuşi cu toţii în această perioadă. (...)

Sunt convins că spectacolele, conferinţele şi toate celelalte manifestări care vor fi transmise live vor aduna în spaţiul virtual importanţi creatori şi numeroşi spectatori”.

Viceprim-ministrul Raluca Turcan a declara din partea Guvernului: „Silviu Purcărete spunea că teatrul este o metamorfoză. O metamorfoză a omului în ceea ce vrea el. La 27 de ani de la prima ediţie, FITS este o metamorfoză a fenomenului teatral din România dar şi a oraşului Sibiu şi a comunităţii sale. Nimic nu mai este cum a fost înainte de FITS în Sibiu. (...) O ediţie intitulată simbolic «Puterea de a crede7 şi aşa este. Am depăşit cu bine criza sanitară iar pentru a parcurge etapa relansării avem nevoie să credem în puterea noastră că ne vom reconstrui viitorul şi drumul pe care ni l-am ales”.

Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, a transmis: „Fără cultură nu putem reveni la viaţa de dinainte, iar acum, mai mult ca niciodată, realizăm cât de mult ne lipsesc teatrele, muzeele, festivalurile şi realizăm cât de gol poate fi un oraş fără ca aceste edificii culturale să-şi primească publicul. Însă, graţie devotamentului organizatorilor, anul acesta, un public foarte mare se poate bucura prin intermediul platformelor online, gratuit, de produse culturale de cea mai înaltă calitate, cu care am fost obişnuiţi an de an”.

Mirel Taloş, preşedintele ICR: "Avem puterea să rămânem împreună"

"Avem puterea să credem, avem puterea să rămânem împreună. Cu iubire pentru teatru şi pentru public, cu determinare, Constantin Chiriac rămâne fidel acestui proiect pe care l-a iniţiat în 1994 şi l-a adus pe podiumul primelor trei festivaluri de gen din lume: Festivalul Internaţional de Teatru Sibiu. Şi, ca la fiecare ediţie, Institutul Cultural Român îi este alături în calitate de partener strategic, sprijinindu-l nu numai financiar, ci şi printr-o promovare coerentă şi constantă, prin reprezentanţele noastre în lume.

Este momentul aici să readuc în prim plan succesul internaţional de care s-a bucurat spectacolul Teatrului Naţional „Radu Stanca” – Povestea prinţesei deocheate – la Festivalul Europalia 2019, organizat de Institutul Cultural Român în colaborare cu Europalia-Belgia. A fost, alături de Expoziţia Brâncuşi, unul dintre cele mai importante evenimente pe care România le-a avut în acest prestigios festival internaţional de artă. Pe 19 decembrie la Les Halles de Schaerbeek, Bruxelles, artiştii sibieni, sub bagheta lui Silviu Purcărete, au fost aplaudaţi de Preşedinta Comisiei Europene – doamna Ursula von der Leyen, de Preşedintele Consiliului European – domnul Charles Michel şi de numeroşi alţi oficiali europeni şi invitaţi din zona culturală şi de afaceri", a transmis Mirel Taloş, preşedintele interimar al ICR.

"Întorcându-ne la FITS, mă bucur să reamintesc că la ediţia trecută ICR a susţinut expoziţia „Ruinele Scenei”, semnată de Dragoş Buhagiar şi vernisată în cadrul FITS, care a reprezentat România la cel mai mare eveniment de specialitate din lume, Cvadrienala de Scenografie şi Spaţiu Performativ de la Praga, a subliniat Mirel Taloş.

Parteneriatul dintre ICR şi FITS include, în acest an, susţinerea seriei de conferinţe, precum şi a unora dintre spectacolele de referinţă, între care: TragyComedy, coregrafia Gigi Căciuleanu, Rambuku, regia Mihai Măniuţiu, Tompa Gabor cu Trei surori şi Ora Spaniolă / Copilul şi vrăjitoriile, de Maurice Ravel. Continuăm promovarea frăţietăţii creative dintre România şi Republica Moldova în domeniul artelor spectacolului cu Autoband, spectacol în regia lui Andrei Grossu, Cerere în căsătorie, regia Sandu Grecu, la Teatrul Naţional „Satiricus I.L. Caragiale”– Chişinău şi Familia Tot, în regia lui Alexandru Cozub, Teatrul Naţional „Mihai Eminescu” – Chişinău.

"Acum nu putem respira împreună acelaşi aer vibrând de emoţie. Dar avem puterea să credem că online suntem tot împreună! Avem puterea să credem că Teatrul rămâne viu", a precizat preşedintele interimar al ICR.

Cifrele FITS 2020 ediţie specială #online „Puterea de a crede / Empowered”

-138 de evenimente în 10 zile

-Spectacole şi invitaţi online din 30 de ţări de pe 5 continente în 16 sezoane

-7200 de minute de spectacole în timpul zilei

-7200 de minute de spectacole în timpul nopţii transmise pentru spectatorii de pe alte continente

-Un eveniment organizat în timp record de doar 67 de zile

Recomandări FITS 2020 Ediţie specială #online „Puterea de a crede / Empowered”

GERMANIA

Schaubühne Berlin - Trei Surori/Three Sisters, regia Peter Stein (teatru)

Schaubühne Berlin – Profesorul Bernhardi/Professor Bernhardi, regia Thomas Ostermeier (teatru)

Thalia Theatre – Singur în Berlin/Alone in Berlin, regia Luk Perceval (teatru)

Sasha Waltz & Guests – Körper, coregrafia Sasha Waltz (dans)

REGATUL UNIT

Cheek by Jowl / Pushkin Theatre – Măsură pentru Măsură/Measure for Measure, regia Declan Donnellan (teatru)

Akram Khan Company - Chotto Desh, coregrafia Akram Khan (dans)

Royal Opera House – Adriana Lecouvreur, regiaDavid McVicar (spectacol)&François Roussillon(film)

FRANŢA

Théâtre de la Ville Paris – Victor sau copiii la putere/ Victor, or Power to the Children, regia Emmanuel Demarcy-Mota (teatru)

Compagnie Bilbobasso– Le Bal des Anges, un spectacol de Delphine Dartus &Hervé Perrin (outdoor)

Compagnie Oposito – Kori Kori, un spectacol de Jean-Raymond Jacob(outdoor)

Xbo Films & Compagnie La Machine - Paznicul templului / Le Gardien du Temple, un spectacol de Dominique Deluze & Sylvain Luini (oudoor)

Groupe F – Spectacol Pirotehnic

STATELE UNITE ALE AMERICII

Los Angeles Master Chorale - Lagrime di San Pietro, regiaPeter Sellars (operă)

JAPONIA

Tokyo Metropolitan Theatre – Richard al III-lea/Richard III, regia Silviu Purcărete (teatru)

Matsumoto Performing Arts Center -Omul e om /Man Equals Man, regia Kazuyoshi Kushida (teatru)

Tokyo Metropolitan Theatre – Caractere/The Character, regia Hideki Noda (teatru)

Noism Company Niigata - R.O.O.M. – Random. Organ. Oriented.

Monster.– Experimental dance series vol.1, coregrafia Jo Kanamori (dans)

CHINA

Centrul Naţional pentru Artele Spectacolului din China – „Visul unei nopţi de vară” (teatru)

Hangzhou Baiyue Culture Creative – „Coriolanus şi Du Liniang” (operă)

CHINA, TAIWAN

Contemporary Legend Theatre –„Metamorfoza” (teatru)

ELVEŢIA

NT GENT – Radioul urii/Hate Radio, regia Milo Rau (film)

RUSIA

Maly Drama Theatre - Fraţi şi Surori/Brothers and Sisters, regia Lev Dodin (teatru)

Vakhtangov State Academic Theatre of Russia– Bal mascat/Masqurade, regia Rimas Tuminas (teatru)

Theatre of Nations Moscow - Domnişoara Iulia/Miss Julie, regia Thomas Ostermeier (teatru)

ITALIA

Emilia Romagna Teatro Fondazione- Pippo Delbono Company- După Bătălie/After the Battle, regia Pippo Delbono (teatru)

Teatro dei Venti – Moby Dick – film documentar, Raffaele Manco (regizor film) Stefano Tè (regizor spectacol)– outdoor

BELGIA

Jan Lauwers & Needcompany–Poetul orb/The Blind Poet, regia Jan Lauwers (teatru)

Compagnie Michèle Noiret - Hors-Champ, coregrafia Michèle Noiret (dans)

María Pagés&Sidi Larbi Cherkaoui – Dunas, coregrafia María Pagés&Sidi LarbiCherkaoui (dans)

ROMÂNIA

Teatrul Naţional „Radu Stanca” Sibiu - Povestea Prinţesei deocheate/The Scarlet Princess, regia Silviu Purcărete (teatru)

Gigi Căciuleanu Romania Dance Company – TragiComedy, coregrafia Gigi Căciuleanu (dans)

POLONIA

Nowy Teatr – Francezii/The French, regia Krzysztof Warlikowski (teatru)

Teatr KTO – The Fragrance of Time (outdoor)

LITUANIA

Meno Fortas Theatre – Paradisul/Paradise (Rojus), regia Eimuntas Nekrošius (teatru)

DANEMARCA

Odin Teatre – Ur-Hamlet, regia Eugenio Barba (teatru)

INDIA

Aditi Mangaldas Company – Inter_rupted, coregrafia Aditi Mangaldas (dans)

SPANIA

María Pagés Compañía & Sidi Larbi Cherkaoui – Dunas, coregrafiaMaría Pagés&Sidi Larbi Cherkaoui (dans)

ISRAEL

Kibbutz Contemporary Dance Company - If At All (dans)

Vertigo & the Revolution Orchestra – White Noise (dans)

Kolben Dance Company – Memorandum, coregrafia Amir Kolben (dans)

ARGENTINA

Brenda Angiel Aerial Dance Company – 8cho,aerial tango;coregrafia Brenda Angiel (dans)

BRAZILIA

Deborah Colker Dance Company–Câinele fără pene/Dog without Feathers, coregrafia Deborah Colker (dans)

AUSTRIA

Co-producţie Mozarteum Foundation Salzburg , Salzburg Festival şi Théâtre des Champs-Elysées – Mesia/Messiah, regia Robert Wilson, dirijor Marc Minkowski (operă)

