Criza coronavirus.  Teatrele, Ateneul Român şi muzeele din Capitală rămân, deocamdată, deschise

Sala Ateneului Român are sub 800 de locuri FOTO: Roza Zah

Instituţiile de cultură din Bucureşti şi din ţară au o capacitate a sălilor de sub o mie de locuri şi, în mod normal, nu se află sub incidenţa stării decretate pe 8 martie de Raed Arafat, şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă. Acesta a anunţat, duminică dimineaţă, că au fost interzise până la sfârşitul lunii adunările mai mari de o mie de persoane pentru a preveni răspândirea coronavirusului. Adunările publice sau private cu mai puţin de o mie de oameni vor fi analizate de la caz la caz, în funcţie de o listă de criterii. Grupul ştiinţific care gestionează combaterea epidemiei de coronavirus a decis ”interzicerea oricărei acitivtăţi care presupune participarea a 1.000 de persoane, iar sub o mie, va fi nevoie de aprobare pentru fiecare caz în parte, cu avizul prealabil al DSP. Măsurile se pot prelungi şi după 31 martie, în funcţie de evoluţia la nivel european şi mondial. Atât evenimente publice, cât şi cele private. Este o măsură preventivă, dar necesară”, potrivit lui Raed Arafat.

Sala Ateneului Român are sub 800 de locuri, iar concertele se ţin în continuare, anunţă conducerea instituţiei. Duminică, 8 martie, de la ora 19.00, Stagiunea Regală de la Ateneul Român găzduieşte un concert cu totul special avându-l ca solist invitat pe unul dintre cei mai mari violonişti şi virtuoşi ai prezentului, Liviu Prunaru. Gândit iniţial ca un cadou pentru doamne, de Ziua Internaţională a Femeii, concertul a primit o cu totul altă semnificaţie ca urmare a pierderii unei instrumentiste dragi colectivului Cameratei Regale, violista Laura Zecheru, care la vârsta de doar 33 de ani, în urma unei întâmplări nefericite, a plecat dintre noi. Îndureraţi de pierderea colegei lor, instrumentiştii Cameratei Regale doresc să aducă un omagiu Laurei Zecheru şi totodată să ajute familia artistei, direcţionând toate încasările strânse în urma concertului către familia ei.

Concert-maestru al prestigioasei orchestre Royal Concertgebow, Liviu Prunaru desfăşoară o frumoasă şi impresionantă carieră solistică, mai mult decât apreciată de publicul larg, interpretările lui fiind adesea apreciate cu ovaţii şi aplauze cu toată sala ridicată în picioare. Iubitorii de muzică clasică se vor putea delecta cu unele dintre cele mai frumoase lucrari ale marelui compozitor Ludwig van Beethoven: Concertul pentru vioară şi orchestră în Re Major op. 61 iar în partea a doua a concertului Simfonia nr. 3 „Eroica” în Mib Major op. 55. Interpretează, alături de Liviu Prunaru, orchestra Camerata Regală avându-l la pupitru pe Constantin Grigore, dirijorul principal al orchestrei.

Cele mai importante săli de teatre din Bucureşti, cu săli mai mici de 1000 de locuri

Teatrul Naţional Bucureşti

Directorul TNB, Ion Caramitru, a anunţat, de asemenea, că toate spectacolele instituţiei se ţin în continuare, în toate sălile TNB, care au o capacitate de sub 1000 de locuri fiecare. Cu o capacitate de 940 de locuri, Sala Mare a TNB, de tip italian, este una dintre cele mai mari sali de teatru din Romania si, totodata, una dintre cele mai bine dotate din Europa din punct de vedere sceno-tehnic, comparabila cu Sala Mare a noului Teatru National din Budapesta sau cu Sala Olivier a Royal National Theatre din Londra. .

Teatrul Ţăndărică

În prezent, Sala Ţăndărică are o capacitate de 300 de locuri. Sala Anima Studio de 50 de locuri este reconvertită dintr-un fost depozit şi găzduieşte spectacole de teatru de animaţie pentru adolescenţi şi adulţi. ”Teatrul din Nori” este un teatru de vară cu 100 de locuri.

Teatrul Ion Creangă

Teatrul Ion Creangă este un teatru pentru copii, înfiinţat în 1964. Sediul iniţial al teatrului a fost în Piaţa Lahovari, până în anul 1976, an în care teatrul s-a mutat într-un nou sediu în Piaţa Amzei.

Teatrul de Comedie (Sala Radu Beligan, Sala Studio)

Teatrul de Comedie a fost înfiinţat în toamna lui 1960 de către regretatul actor şi regizor Radu Beligan.

Teatrul Odeon

Are două săli de spectacole – Sala Majestic cu o capacitate de 300 de locuri şi Sala Studio (redeschisă după 62 de ani, în 2010) cu o capacitate de aproximativ 100 locuri. La subsolul teatrului se află Sala Studio, flexibilă şi multifuncţională, a cărei podea, formată din platforme modulare, permite organizarea spaţiului de joc şi amplasarea publicului în diverse variante.

Teatrul de Revistă Constantin Tănase

Până în 1991, Teatrul “C-tin. Tănase” a beneficiat de trei scene permanente: Sala Savoy (Calea Victoriei 33-35), Sala Victoria (Calea Victoriei 174) şi Grădina Boema. În prezent beneficiază de scena sălii Savoy şi de Teatrul de Vară Herăstrău, unde au loc spectacolele Stagiunii Estivale.

Teatrul Evreiesc de Stat

Teatrul Evreiesc din România are o tradiţie de 141 de ani, inaugurată la 19 august 1876, la Iaşi, în vestita grădină de vară “Pomul verde”, când artistul şi scriitorul Avram Goldfaden (1840-1908) a pus bazele celui dintâi teatru evreiesc profesionist din lume, prezentând un spectacol cu propria sa trupă. Capacitate sală: 200 locuri.

Teatrul Nottara

Teatrul C.I. Nottara a fost fondat în 1947, ca Teatrul Armatei, căpătând mai târziu, în 1960, drept patronimic, numele actorului Constantin I. Nottara.

Teatrul Bulandra

Teatrul Bulandra a fost înfiinţat în 1947, în jurul personalităţii remarcabile a doamnei Lucia Sturdza Bulandra. Teatrul Bulandra a lansat Laboratorul de Noapte odată cu inaugurarea unei noi săli, Sala Liviu Ciulei (Laborator) din cel de-al doilea sediu din strada Schitu Măgureanu.

Teatrul Metropolis

Teatrul Metropolis a luat fiinţă la 1 ianuarie 2007 la iniţiativa actorilor George Ivaşcu şi Romeo Pop, iar după zece luni a avut loc lansarea oficială.

Teatrul Masca

Pe 24 mai 1990, printr-o Hotărâre de Guvern se înfiinţează Teatrul Masca, teatru de gest, pantomimă şi expresie corporală, singura instituţie teatrală cu acest profil din România.

Teatrul LUNI

Este un teatru independent care se autofinanţează din activitatea comercială a clubului Green Hours 22 jazz-cafe. Acesta a luat fiinţă în 1997, fiind primul café-teatru din România.

ARCUB (Sala Mare)

Înfiinţat în 1996, ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului Bucureşti promovează identitatea culturală a oraşului în toate formele sale de expresie artistică. A fost finalizat în 2014 şi transformat în platformă culturală a Bucureştiului, cu săli de expoziţie, ateliere, conferinţe şi o sală de spectacole de 200 de locuri.

Godot Cafe – Teatru

Godot Café -Teatru este unul dintre cele mai importante şi active spaţii culturale independente din ţară. Situat în Centrul Istoric al capitalei, spaţiul îmbină în mod elegant atmosfera interbelică şi conceptul modern de teatru-cafenea. Sala mare are o capacitate de 150 de persoane. Godot Sub Scena este un spaţiu undergound unde se joacă spectacole cu 50-60 de spectatori.

Teatrul Excelsior

Teatrul Excelsior a fost înfiinţat la 1 aprilie 1990, însă trupa s-a stabilit în propriul sediu abia la începutul stagiunii 1996 – 1997. Scena a fost amenajată în clădirea din strada Academiei 28. Din 2011, Excelsior intră într-un spaţiu nou, cu o sală de spectacol cu capacitatea de 180 de locuri. Teatrul este în imobilul înălţat pe locul vechii clădiri în care se afla sediul, urmând ca după patru ani să fie inaugurat un alt nou spaţiu pentru spectacole, Sala Studio, cu 55 de locuri.

Teatrul Elisabeta

Teatrul Elisabeta se află la etajul doi al unei clădiri monument istoric, ce a găzduit de-a lungul timpului Clubul Austro Ungar şi Micul Senat al României. În sală au loc spectacole de înaltă ţinută şi producţii originale prin care se încurajează creativitatea tinerilor artişti.

Teatrul de Artă

Teatrul de Artă Bucureşti este o instituţie culturală independentă înfiinţată în aprilie 2010. Doi ani mai târziu a fost inaugurată propria sală de spectacol cu o atmosferă caldă, intimă şi elegantă. Proiectul a fost, încă de la început, susţinut integral din resurse proprii şi şi-a propus ca, prin spectacolele sale, să devină o oglindă a societăţii contemporane.

Teatrul Arte dell’Anima

Arte dell’ Anima promovează atât teatrul, căt şi muzica şi artele vizuale. Aici au loc seri de muzică şi poezie şi se organizează expoziţii de pictură ale tinerilor artişti ce îşi doresc să fie descoperiţi de către marele public. De asemenea, teatrul încurajează dramaturgia contemporană românească prin organizarea de Concursuri Naţionale de Dramaturgie, premiul reprezentând posibilitatea ca piesa de teatru respectivă să fie montată în pe scena Arte dell’Anima.

Teatrul Act

Înfiinţat în 1995, Teatrul Act este prima instituţie cultural-artistică independentă din România. Scopul principal al Fundaţiei a fost amenajarea unui spaţiu propriu, multifuncţional, destinat spectacolelor de teatru, muzică, film, dans şi expoziţii – spaţiu pe care l-a inaugurat în Septembrie 1998, pe Calea Victoriei la numărul 126, având o capacitate de 100 de locuri.

Apollo 111

Apollo 111 este unul dintre cele mai recente spaţii culturale apărute, care include o stagiune principală de teatru în fiecare an, dar şi un repertoriu de teatru pentru copii. Spectacolele de teatru sunt selecţionate în fiecare an de către un alt director artistic, o stagiune având 5 producţii de teatru, fiecare fiind pusă în scenă pentru numai 6 săptămâni.

Centrul de Teatru Educaţional Replika

Teatrul Educaţional este forma de teatru prin care participanţii se educă reciproc, în spiritul creativităţii, spontaneităţii, respectului implicării individuale şi de grup, schimbului de idei şi întrebări, pentru a genera demersuri artistice de reprezentare colectivă. Orice spectacol teatral din cadrul Centrului de teatru Educaţional Replika are, mai mult sau mai puţin, un rol educativ. De asemenea, accesul la orice manifestare culturală este gratuită, iar Centrul Replika susţine formarea publicului tânăr ca parte activă din acţiunile culturale adresate lor.

Teatrul Mic

În 1914, la Bucureşti se înfiinţează un nou teatru, purtând numele Maria Filotti, cu sediul în strada Sărindar. În perioada interbelică, pe această stradă se aflau sediile unor mari ziare ale vremii: “Dimineaţa”, “Adevărul”, iar la întretăierea cu Brezoianu era Palatul “Universul”. Actuala clădire a Teatrului Mic a adăpostit multe trupe, unele cu existenţă efemeră, altele mai stabile. După cel de-al Doilea Război Mondial, teatrul devine o instituţie de stat şi poartă pe rând mai multe denumiri.

Teatrul Foarte Mic

În strânsă relaţie cu Teatrul Mic, cu care împarte spectacole, Teatrul Foarte Mic este un spaţiu intim şi nonconformist. Inaugurat în anul 1979 cu un spectacol semnat de Silviu Purcărete, teatrul lucrează adesea cu regizori şi dramaturgi tineri ce doresc să-şi arate calităţile şi să-şi pornească o carieră în domeniul teatrului.