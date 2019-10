BILANŢ FNT Aura Corbeanu, vicepreşedinte UNITER: Festivalul a fost făcut pentru public, 25.000 de spectatori au fost în sălile de teatru din Bucureşti

Peste 25 000 de spectatori au umplut sălile celor aproape 50 de spaţii teatrale şi expoziţionale, iar întâlnirile speciale propuse s-au bucurat de un mare interes, fie ele conferinţe, dezbateri, expoziţii, proiecţii speciale de film, evenimente editoriale, ateliere, sau animatele întâlniri între artişti de la Clubul Festivalului.

"Adevărul" a fost pentru al şaselea an consecutiv partener media principal al FNT. Festivalul Naţional de Teatru s-a desfăşurat, din nou, sub Înaltul Patronaj al Preşedintelui României.

Aura Corbeanu, manager cultural şi vicepreşedinte executiv al UNITER, a declarat la "Adevărul Live":

"La cea de a 29-a ediţie a Festivului Naţional de Teatru prin care marcăm împreună 30 de ani de liberate, mottoul nostru, Teatrul clipa magică a istorei, nu a fost ales întâmplător Selecţia realizată de directorul festivalului, Marina Constantinescu, s-a bazat pe un concept prin care valoarea a fost pusă în primul rând în faţa publicului prin această selecţie. Festivalul a fost structurat, cu spectacole selecţionate din Bucureşti, din ţară şi din străinptate, cu expoziţii, dezbateri despre libertate la 30 de ani de la Revoluţue. În cadrul FNT au fost 69 de reprezentanţii. În afară de spectacolele selecţionate şi de cele invitate din străinătate, am avut un spaţiu înfiinţat anul trecut - HUB FNT. Este un spaţiu complementar, ne-am dorit ca inima festivalului să se regăsească acolo. Extrem de importante au fost şi expoziţiile, am încercat să aducem artiştiii în faţa publicului iubitor de teatru şi să stimulăm dorinţa de a vedea ce înseamnă teatru pe zona de scenografie, fotografie.

În fiecare an, am găsit personalităţi sau urmaşi ai personalităţilor care au realizat ceva în spaţiul cultural românesc, care au fost invitaţi să realizeze expoziţii în cadrul festivalului. Toate acestea au venit să completeze o imagine a unei realităţi culturale, ori încă o dată spun, valoarea unui festival stă pe puterea noastră de a convinge publicul de calitatea spaţiului cultural românesc,prin ceea ce oferim în FNT.

Aţi regăsit festivalul în 20 de locaţii, în HUB au fost 23 de evenimente. Au fost patru spectacole invitate din străinătate,19 spectacole din Bucureşti şi 24 din ţară.

Selecţia artistică a fost făcută foarte serios şi cu o muncă uriaşpă în spate de către Maria Constantinescu. Directorul FNT are criterii profesionale pe care şi le asumă în fiecare an, Marian Constantinescu este într-un mandat pe care şi-l asumă de la început la sfârşit cu tot ceea ce înseamnă zona artistică şi zona de organizare.

Au fost 101 de evenimente în acest an, 3000 de artişti implicaţi şi tot atâţia tehnicieni. Aş dori să mulţumesc tuturor directorilor de teatre din Bucureşti pentru că au fost nişte gazde perfecte.

Festivalul este o platformă de întâlnire culturală, am avut selecţionate spectacole din Bucureşti, selecţionate şi din ţară, pe care le-am prezentat în spaţiul teatrelor din Bucureşti - TNB, Teatrul Odeon, Teatrul Mic, Teatrul Nottara, Excelsior etc. Timp de 10 zile 1200 de artişti s-au întâlnit unii cu ceilalţi. Mai mult decât importanţa unui eveniment fix, considerăm că această platformă de întâlnire creează punţi între oameni, între artişti şi public.

Vreau să vă spun că şi în acest an au fost sesiuni speciale de autografe ale artiştilor, organizate după spectacole, tocmai pentru a ieşi în întâmpinarea publicului. Spectatorii bucureşteni sunt extrem de educaţi şi de elevaţi, publicul vrea o informaţie concretă. Pe sit-ul FNT toate prezentările de spectacol au venit să sublinieze importanţa producţiei cu informaţia de bază, iar publicul a accesat aceste informaţii. Acest festival este făcut pentru public şi pentru profesionişti, am avut foarte mulţi invitaţi din străinătate care au venit să vadă teatru românesc. Întotdeauna aceste spectacole selecţionate din străinătate sunt speciale, vin să ofere lucruri noi, care se întâmplă la nivel european şi naţional".

Amintiri despre Alexandru Darie şi Tamara Buciuceanu. "Puterea şi unicitatea lor constau în ceea ce au lăsat în urma lor"

" Bineînţeles că şi Festivalul de teatru a marcat aceste pierderi ireparabile pentru teatru şi pentru spaţiul românesc. Gândul nostru va rămâne întotdeauna pentru ce au reprezentat ei, atât în faţa publicului, cât şi în faţa noastră a tuturor. Le purtăm întreaga noastră recunoştinţă, pentru ce au putut să ofere spaţiului cultural. Spectatorii prezenţi în sălile de spectacol şi în cadrul acestui festival au adus un pios omagiu faţă de aceşti artişti", a spus vicepreşedintele UNITER, în studioul Adevărul Live.

"În fiecare toamnă s-a întâmplat câte un deces. Au fost evenimente care ne marchează sufleteşte şi pe noi cei care suntem în organizarea festivalului. La începutul FNT de anul acesta am pierdut-o şi pe Tamara Buciuceanu, după ce încă nu ne revenisem după dispariţia lui Alexandru Darie.

În urmă cu câţiva ani, am fost cu Ducu Darie şi cu George Mihăiţă într-un juriu, la Brăila. A fost o deplasare extrem de plăcută, am făcyt două drumuri, pentru că a trebuit să analizăm împreună propunerile dosarelor manageriale. Am avut împreună plăcerea de a descoperi artişti extrem de inteligenţi şi de aşezaţi, nu vorbesc despre zona de creaţie unde sunt de necontestat, ci vorbesc despre zona analizei manageriale. Discuţiile purtate în acele ore mi-au deschis în acele momente mintea pentru a produce nişte modificări în legislaţie, pornind de la o realitate pe care ei o parcurgeau ca directorii de instituţii şi se loveau de anumite lucruri care trebuie modificate în legislaţia instituţiilor de spectacol. În afară de asta, a fost însă şi bucuria de a te plimba într-un oraş, de a descoperi oameni deosebiţi.

La întoarcere ne-am oprit la mine acasă, în curte, să bem un pahar de apă. Am stat puţini liniştiţi pe terasă, în curte, gândindu-ne la cât e de frumoasă viaţa, am vorbit despre copiii noştri şi despre bucuria acelei întâlniri. Eu nu am fost prietenă cu Ducu, nu ne-am vizitat, a fost o întâmplare atunci că ne-am intersectat. Încă o dată am descoperit atunci valenţele pe care le ştiam despre el ca artist - gingăşia, sensibilitatea, dorinţa de a se exprima, dorinţa de a ieşi din canonul cultural către o viaţă normală, cu toate problemele pe care şi le-a asumat. Concluzia lui Ducu a fost: Este grozav la tine în curte, să mai venim. E o linişte, aici, la tine...

Nu am mai apucat să mai venim, pentru că timpul nu ţine cu noi şi cred că noi nu înţelegem cât de puţin timp avem să spunem unor oameni pe care îi apreciem ce mult ne place ceea ce fac... Nu mai avem timp să bem împreună o cafea, pur şi simplu.

"Pe doamna Tamara mi-am permis să o sun de ziua ei să-i spun La mulţi ani, pentru că în sufletul meu şi a multor colegi, am avut această dorinţă de a ne exprima dragostea faţă de ea.

Puterea şi unicitatea doamnei Tamara Botez, puterea şi unicitatea lui Ducu Darie constau în ceea ce au lăsat în urma lor. Chiar dacă spunem că spectacole sunt efemere, spectacolele lor au marcat generaţii întregi.

Spaţiul cultural care trebuie să fie cu adevărat preţuit şi susţinut de ceea ce înseamnă sfera politică, pentru că teatruş are un impact imediat în educaţie. Duceţi-vă să vedeţi Coriolanus, la Bulandra, să-i vedeţi pe acei oameni cum stau şi respiră alături de toţi cei de pe scenă. Duceţi-vă să vedeţi orice spectacoş de teatru, veţi ieşi de acolo altfel. Ofertele culturale sunt moderne, avem evenimente care acoperă zona de creaţie pură, de actualitate şi se completează. De aceea cred că preţuirea artiştilor din tot spaţiul cultural, nu mă refer numai la teatru, este o urgenţă pe care trebuie să ne-o asumăm şi în aceste timpuri în care tragem o linie. Să ne uităm cu atenţie la artişti, să-i preţuim, s-ar putea ca mâine să nu-i mai vedem şi să transmitem deschiderea spre cultură copiilor şi nepoţilor noştri", a conchis Aura Corbeanu, la Adevărul Live.