Ştefan Bâlici, înlocuit de la conducerea Patrimoniului. Datorită lui a intrat Roşia Montană în UNESCO. Se cere demisia ministrului Culturii Lucian Romaşcanu

Directorul general al Institutului Naţional al Patrimoniului, Ştefan Bâlici a anunţat pe pagina sa de Facebook că a aflat în cursul serii de miercuri, 16 februarie, că va fi schimbat din funcţie începând cu 23 februarie, fără să cunoască motivele sau analiza care a stat la baza unei astfel de decizii.

„Există gafe pardonabile şi impardonabile” „Domnule ministru Lucian N. Romaşcanu, vă solicit demisia din funcţia de ministru al Culturii!... Pentru înlocuirea lui Ştefan Bâlici din funcţia de manager al Institutului Naţional al Patrimoniului. Există gafe pardonabile şi gafe impardonabile. Când înlocuieşti persoana numărul unu din domeniul patrimoniului din România cu o persoană de care n-a auzit nimeni în această branşă, demisia este singura cale onorabilă care vă rămâne”, menţionează Eugen Vaida, directorul de la The Prince's Foundation Acesta explică şi motivele cererii sale: „Domnule Romaşcanu, patrimoniul nu e vreo lucrare de asfaltare a vreunei străzi pe care dacă o faci prost să ai şansa să o refaci. Patrimoniul se distruge iremediabil dacă îl manageriezi prost. O mişcare atât de iresponsabilă ca a dumneavoastră în condiţiile în care patrimoniul este călcâiul lui Ahile în acel minister pe care temporar îl conduceţi este greu de digerat pentru mine”. „Nu distrugeţi patrimoniul de dragul numirii politice” Eugen Vaida aminteşte şi realizările pentru care Ştefan Bâlici şi-a meritat locul din plin: „Odată cu venirea lui Ştefan Bâlici la conducerea INP mulţi dintre cei preocupaţi de acest domeniu am văzut un licăr de speranţă pentru ca măcar să se constituie nişte premise de salvare a patrimoniului cultural din partea unei instituţii aflată în perfuzii la momentul la care a preluat-o şi iată că acele premise n-au întârziat să apară. Principalul merit al intrării Roşiei Montane în UNESCO este al lui Ştefan Bâlici. Tot el a înfiinţat sesiunile de finanţare pentru salvarea şi promovarea monumentelor istorice din timbrul monumentelor. Ar fi prea puţin spaţiu să vă înşir toate aceste merite şi realizări pe care le puteţi găsi uşor în raportul pe care vi l-a transmis”. Aceeaşi sursă mai spune: „Domnule ministru, nu distrugeţi patrimoniul de dragul numirii politice a unei doamne pe nume Oana Zaharia, de care n-am auzit nici eu nici mulţi dintre cei care ne frecăm coatele pe şantierele monumentelor istorice din ONG-uri şi din instituţii”.

„Instituţiile statului nu vor funcţiona conduse de oameni fără competenţe”

Şi reprezentanţii Fundaţiei Pro Patrimonio s-au arătat stupefiaţ i de înlocuirea arhitectului Ştefan Bâlici de la conducerea Institutului Naţional al Patrimoniului despre care amintesc că este „un profesionist dedicat care a susţinut întotdeauna proiectele dificile, a construit neîncetat instrumente, programe şi strategii prin care susţinerea patrimoniului să devină accesibilă în cercuri cât mai largi”. De asemenea, mai menţionează Pro Patrimonio: „Sub conducerea lui Ştefan Bâlici, INP a devenit o instituţie a statului transparentă, dinamică, modernă”. Din aceste motive: „Pro Patrimonio se raliază tuturor vocilor din domeniu ce susţin păstrarea în funcţie a domnului Ştefan Bâlici şi demisia ministrului culturii, Lucian Romaşcanu. Instituţiile statului nu vor funcţiona niciodată în slujba interesului public câtă vreme vor fi conduse de oameni fără competenţe profesionale relevante în domeniile pe care le conduc”. „Competenţa deranjează” Preşedintele Ordinului Arhitecţilor din România (OAR), Alexandru Gavozdea, a calificat decizia drept un dezastru ministerial. „S-a oficializat eliminarea lui Ştefan Bâlici, managerul Institutului Naţional al Patrimoniului, uneltită demult şi dezlănţuită procedural în toamna anului trecut prin acordarea unor punctaje ridicole la o „evaluare” a managementului. În ultimii ani, am participat în comisia de evaluare de două ori – am început cu responsabilitate şi le-am încheiat cu nădejde şi liniştea că măcar acolo merg lucrurile spre bine în ţara asta. Nu pot accepta că acea activitate a fost evaluată ca nesatisfăcătoare de către un minister care se târâie în proceduri îmbâcsite şi impotenţă cronică”, a explicat şeful arhitecţilor modul în care se decide soarta unor oameni şi instituţii în România, constatând cu amărăciune: „Competenţa deranjează”. Raportul pe anul trecut al managerului INP a fost evaluat cu o notă sub 9 şi deşi a fost contestată evaluarea ca fiind incorectă şi neprocedurală, contestaţia a fost respinsă fără argumente, fapt ce a permis ministerului să nu mai iniţieze negocierea unui nou mandat. Cine este Ştefan Bâlici

Ştefan Bâlici a condus destinele Institutului Naţional al Patrimoniului din ianuarie 2016, după ce timp de un deceniu a fost vice-preşedintele şi coordonatorul Asociaţiei „Arhitectură. Restaurare. Arheologie” , perioadă în care a contribuit atât la organizarea simpozionului ştiinţific anual „Arhitectură. Restaurare. Arheologie”, al Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan” din cadrul Academiei Române, cât şi a şcolilor de vară de restaurare a patrimoniului construit de la Cetatea Zânelor, din Covasna, Nufăru - Tulcea şi Roşia Montană - Alba. În acelaşi timp, a predat din 2000 în cadrul Universităţii de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” din Bucureşti. Are un doctorat în Arte Arte Vizuale, Istoria Artei UNArte, în cadrul Universităţii Naţionale de Artă Bucureşti şi o specializare în conservarea patrimoniului construit, obţinută la Roma - Italia, la „International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property”.

În perioada în care Ştefan Bâlici a condus Institutul Naţional al Patrimoniului s-au cimentat Programul naţional de restaurare a monumentelor istorice (PNR) şi Timbrul monumentelor istorice (TMI), prin care o parte din cele peste 100 de ansambluri şi monumente istorice dintre cele mai importante au primit deja finanţare, având lucrări de proiectare sau de execuţie în pregătire sau în desfăşurare, precum Ansamblul Castelului Peleş, Cetatea Sighişoara, Situl arheologic Sarmizegetusa Regia, bisericile săseşti fortificate, biserici de lemn etc.. De asemenea peste 60 de proprietari şi administratori de monumente istorice au primit finanţare în urma primelor două apeluri prin programul TMI, iar alţi 70 sunt în evaluare în acest an. Tot în această perioadă INP a depus pe lângă Roşia Montană la UNESCO şi dosarul Ansamblului monumental al lui Constantin Brâncuşi de la Târgu Jiu, având şi alte dosare sunt în pregătire. INP s-a implicat în ultimii şase ani şi în proiecte europene precum alianţa CHARTER , pentru redefinirea cadrului de reglementare în domeniul ocupaţiilor şi profesiilor patrimoniului cultural, sau 4CH prin care se va înfiinţa un centru european pentru competenţe în domeniul patrimoniului cultural, Art Nouveau , sau Innocastle ori In-Herit Ar mai fi de amintit înfiinţarea editurii patrimoniului cultural, Patrimonia, reînfiinţarea atelierului de proiectare pentru restaurarea monumentelor istorice, datorită căruia vor fi restaurate amfiteatrul roman de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa şi fortificaţia de la Sarmizegetusa Regia.

„Adevărul” a solicitat un punct de vedere din partea Ministerului Culturii referitor la schimbarea din funcţie a managerului Institutului Naţional al Patrimoniului, Ştefan Bâlici, dar şi la reacţiile din partea ONG-urilor şi arhitecţilor, pe care îl vom publica când îl vom primi.

Vă mai recomandăm şi:

Imediat, în mediul online au început să apară reacţii. ONG-urile şi arhitecţii au luat atitudine, cerând ministrului Culturii să-şi dea demisia pentru decizia impardonabilă de a-l schimba din funcţie pe cel datorită căruia Roşia Montană a intrat în UNESCO şi pe Lista Patrimoniului Mondial în Pericol, în 2021.