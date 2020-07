Ce au lăsat oamenii pe Lună: mingi de golf, excremente, un mesaj de la Nicolae Ceauşescu

Dacă primii oameni care au ajuns pe Lună au stat acolo mai puţin de 24 de ore, astronauţii din alte misiuni au petrecut chiar şi trei zile, perioade suficient de mari pentru acumularea de gunoi. Însă ei au lăsat pe lună şi câteva obiecte simbolice care să ateste trecerea lor.

Neil Armstrong şi Edwin Aldrin, cei care au făcut aselenizarea, au dus cu ei, printre altele, un steag american, o insignă a misiunii Apollo 1 şi o placă pe care erau două desene ale Pământului (reprezentând emisfera vestică şi cea estică), semnăturile astronauţilor şi o inscripţie. Inscripţia de pe placă e următoarea: „Here Men From The Planet Earth First Set Foot Upon the Moon, July 1969 A.D. We Came in Peace For All Mankind/Oameni de pe planeta Pământ au pus pentru prima dată piciorul pe Lună în iulie 1969. Venim cu gânduri de pace, în numele întregii specii umane“.

Au urmat alte misiuni, iar obiectele lăsate în urmă sunt dintre cele mai diverse. Şi pentru că nevoile fiziologice rămân aceleaşi, astronauţii au lăsat pe Lună containere cu urină şi excremente.

