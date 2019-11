"Poartă-ţi plugul peste oasele morţilor", de poloneza Olga Tokarczuk, laureată cu Nobel, în topul vânzărilor de la Polirom la Gaudeamus

Volumul a fost lansat sâmbătă, 23 noiembrie, de la ora 16.00, la cea de-a 26-a ediţie a Târgului de Carte Gaudeamus, la standul Editurii Polirom. Într-un cătun de la graniţa Poloniei cu Cehia, unde trăiesc aproape izolaţi de lume un grup de localnici şi cîţiva proprietari ai unor case de vacanţă, au loc o serie de crime. Victimele se dovedesc a fi vînători pasionaţi, iar dacă e să ascultăm opinia bătrînei doamne Duszejko, a cărei voce spune întreaga poveste, animalele sălbatice nu sînt tocmai străine de crime. Însă doamna Duszejko, o apărătoare a animalelor, e ea însăşi un personaj ciudat: profesoară de engleză pensionară, pasionată de astrologie şi, în acelaşi timp, de poezia lui William Blake, ale cărui versuri apocaliptice apar ca un laitmotiv în întregul volum. Intriga poliţistă şi atmosfera mistică şi misterioasă sînt ţesute pe un decor contemporan familiar, cel al lumii postcomuniste din Europa de Est, o lume coruptă, obsedată de bani şi de prestigiu social. Nu lipsită de o doză de umor şi ironie insinuată abil, Poartă-ţi plugul peste oasele morţilor este un nou tur de forţă al remarcabilei prozatoare poloneze.

Olga Tokarczuk, născută în Sulechów în 1962, este unul dintre cei mai faimoşi şi mai iubiţi scriitori polonezi contemporani. Este autoarea mai multor romane (printre care Casă de zi, casă de noapte, Călătoria oamenilor Cărţii şi Străveacul şi alte vremi) şi volume de povestiri, traduse în mai multe limbi de circulaţie internaţională. În 2018, Rătăcitorii, romanul la a cărui lansare The Bookseller afirma că Olga Tokarczuk este „probabil unul dintre cei mai mari scriitori în viaţă de care n-aţi auzit”, a fost recompensat cu Man Booker International Prize. Romanul Poartă-ţi plugul peste oasele morţilor (2009) a fost transpus cinematografic în 2017 de regizoarea Agnieszka Holland şi a obţinut Ursul de Argint la Festivalul Internaţional de Film de la Berlin. Doi ani mai tîrziu a primit Premiul Nobel pentru Literatură 2018.

FRAGMENT

"În cele din urmă Boros a apărut în pragul uşii cu lapto­pul meu, pe care îl mai folosise şi altădată. A băgat în el pandantivul de la gât, ce avea forma unui colţ de lup. Aşteptam cu toţii într‑o tăcere deplină. În cele din urmă am auzit vuietul furtunii, dar nu ne‑am speriat şi nici nu ne‑am mirat. Era mai răsunător decât clopoţeii de ceaţă ai Nopţii. Mi se părea că muzica asta era cea mai potrivită cu starea noastră şi că fusese compusă special pentru seara aceea.

— Riders on the storm, s‑au auzit de undeva cuvintele.

Riders on the storm

Into this house we’re born

Into this world we’re thrown

Like a dog without a bone

An actor out on loan

Riders on the storm...

Boros fredona şi se legăna pe scaun, iar cuvintele cân­tecului se repetau la nesfârşit, mereu aceleaşi. Nu existau altele.

— De ce unii oameni sunt răi şi nemernici ? a întrebat Boros retoric.

— Saturn, am spus. Astrologia antică tradiţională a lui Ptolemeu spune că Saturn e de vină. Că, în aspectele sale discordante, are puterea de a‑i face pe oameni meschini, ticăloşi, însinguraţi şi lamentabili. Sunt maliţioşi, mârşavi, neruşinaţi, ursuzi, ţes veşnic intrigi, au o limbă ascuţită şi nu au grijă de propriul corp. Întotdeauna vor mai mult decât au şi nimic nu le e niciodată pe plac. La genul ăsta de oameni te referi ?

— Poate de vină e educaţia deficitară, a adăugat Sperietoare, rostind fiecare cuvânt rar şi apăsat, de parcă se temea că în orice clipă limba o să‑i joace feste şi o să spună cu totul altceva.

Şi, când a reuşit să ducă până la capăt propoziţia, s‑a încumetat să înceapă alta :

— Sau lupta de clasă.

— Sau un experiment de epurare a speciei umane care a eşuat, a spus Boros, iar eu am replicat :

— O mamă toxică.

— Un tată autoritar.

— Molestare sexuală în copilărie.

— Alăptarea cu biberonul.

— Televizorul.

— Lipsa litiului şi a magneziului din dietă.

— Bursa ! a strigat nemaipomenit de entuziasmat Sperietoare, dar eu cred că deja exagera.

— Ei, hai că asta‑i bună, am spus. În ce fel ?

Aşa că a dres‑o :

— oc posttraumatic.

— Structura psihofizică.

Ne‑am dat cu părerea în fel şi chip până am rămas fără idei, fapt care ne‑a amuzat şi mai tare.

— Şi totuşi Saturn e de vină, am spus, murind de râs. L‑am condus pe Sperietoare acasă şi ne străduiam să nu facem prea multă gălăgie, ca să nu o trezim pe Scriitoare. Dar nu prea reuşeam – izbucneam în râs la fiecare pas.

Când am plecat la culcare, buimăciţi de vin, eu şi Boros ne‑am îmbrăţişat strâns, recunoscători că avuseserăm o seară atât de plăcută. Pe urmă l‑am văzut în bucătărie, luându‑şi pastilele, pe care le‑a înghiţit cu apă de la robinet.

M‑am gândit că Boros era un Om tare de treabă. Şi era bine că avea şi el Beteşugurile lui. Sănătatea e o stare incertă şi nu prevesteşte nimic bun. Mai bine să fie Omul liniştit cu bolile sale, atunci măcar ştie de ce moare.

A venit la mine în timpul Nopţii şi a îngenuncheat lângă pat. Nu dormeam.

— Dormi ? m‑a întrebat.

— Eşti credincios ? a trebuit să‑l întreb.

— Da, a răspuns el mândru. Sunt ateu.

Şi asta mi s‑a părut foarte interesant.

Am ridicat plapuma şi l‑am invitat să vină sub ea, dar pentru că nu sunt Siropoasă şi nici Sentimentală, n‑o să intru aici în amănunte. (Colecţia „Biblioteca Polirom”. Seria Actual, Traducere din limba polonă şi note de Cristina Godun, Premiul Nobel pentru Literatură 2018, Roman nominalizat la Man Booker International Prize 2019, Copyright Editura Polirom)

Topuri de vînzări Polirom la Gaudeamus 2019

Top 5 general

1. Poartă-ţi plugul peste oasele morţilor, Olga Tokarczuk

2. Colecţia Biografii romanţate: Maria Tănase. O fântână pe un drum secetos, Simona Antonescu; Enescu. Caiete de repetiţii, Dan Coman; Brâncuşi sau cum a învăţat ţestoasa să zboare, Moni Stănilă; Caragiale. Scrisoarea pierdută, Bogdan-Alexandru Stănescu

3. Cei rămaşi şi cei plecaţi, Parinoush Saniee, la egalitate cu Fetele Căpitanului, Maria Dueñas

4. Alte culori, Orhan Pamuk, la egalitate cu Vorbind în şoaptă. Viaţa privată în Rusia lui Stalin, Orlando Figes

5. Suntem dezrădăcinate. Călătoria mea şi poveştile altor fete refugiate din toată lume, Malala

Top 5 literatură română

1. Contaminare, Mihai Radu

2. Sonia ridică mână, Lavinia Branişte

3. Părul contează enorm, Dan Lungu

4. Homeric, Doina Ruşti

5. Ultima cruciadă, Simona Antonescu

Top 5 traduceri din literatura universală

1. Poartă-ţi plugul peste oasele morţilor, Olga Tokarczuk

2. Cei plecaţi şi cei rămaşi, Parinoush Saniee, la egalitate cu Fetele Căpitanului, Maria Dueñas

3. Lumina de veghe, Michael Ondaatje

4. Din pântecul balenei, Sjón

5. Flacăra, Leonard Cohen

Top 5 nonfiction

1. Colecţia Biografii romanţate: Maria Tănase, O fântână pe un drum secetos; Simona Antonescu; Enescu. Caiete de repetiţii, Dan Coman, Brâncuşi sau cum a învăţat ţestoasa să zboare, Moni Stănilă; Caragiale. Scrisoarea pierdută, Bogdan-Alexandru Stănescu

2. Aşteptarea Penelopei, Aurora Liiceanu

3. Alte culori, Orhan Pamuk, la egalitate cu Vorbind în şoaptă. Viaţa privată în Rusia lui Stalin, Orlando Figes

4. Suntem dezrădăcinate. Călătoria mea şi poveştile altor fete refugiate din toată lume, Malala

5. Despre viitor. Perspectivele umanităţii, de Martin Reeves, la egalitate cu Naufragiul civilizaţiilor, de Amin Maalouf

Top 5 Polirom Junior

1. Mopşi la Polul Nord, Philip Reeve, Sarah McIntyre

2. Uşa cu trei încuietori, Sonia Fernandez-Vidal

3. Balada Unicornilor, Ledicia Costas

4. Jurnalul Lottei, Alice Pantermuller, Daniela Kohl

5. Ninja Timmy şi rîsetele furate, Henrik Tamm