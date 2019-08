Momente de vârf la Târgul de Carte de la Beijing: lansarea în limba chineză a „Istoriei românilor“ de Ioan-Aurel Pop şi expoziţia Corneliu Baba

În perioada, 21-25 august, au avut loc lansări, lecturi, dezbateri, expoziţii, spectacole de teatru, concerte şi evenimente culturale conexe. La standul României. care s-a întins pe o suprafaţă de 300 de metri pătraţi, au fost expuse peste 600 de titluri, în zona centrală a spaţiului expoziţional. Două dintre momente de vârf aleTârgului de Carte de la Beijing au avut loc sâmbătă: expoziţia Corneliu Baba şi lansarea în limba chineză a "Istoriei românilor”, scrisă de preşedintele Academiei Române, Ioan-Aurel Pop, volum tradus în limba chineză. Alături de autor, au participat, la lansare Mirel Taloş, preşedintele interimar ICR, Krizbai Béla Dan, vicepreşedinte ICR, Irina Cajal, subsecretar de stat Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, Wang Liming, vicepreşedinte al Universităţii Renmin, Li Yongqiang, director, Guo Xiaoming, director executiv al Editurii Universităţii Renmin. Guo Xiaoming a fost şi moderatorul evenimentului, iar interpreta Su Yan a asigurat traducerea.

Ioan-Aurel Pop, preşedintele Academiei Române, a declarat, sâmbătă, la Târgul de Carte de la Beijing, la lansarea cărţii sale "Istoria românilor", tradusă în limba chineză: "Este o onoare să mă aflu astăzi aici, prilej pentru care doresc să mulţumesc editurilor Renmin şi Corint, centralei ICR din Bucureşti şi a reprezentanţei ICR din Beijing. Am fost surprins să aflu că este prima carte tradusă în limba chineză despre istoria românilor.

De ce este nevoie de istorie in aceste vremuri în care evenimentele se succed foarte repede? E ca şi cum am întreba: De ce e nevoie de viaţă? Pentru că istoria înseamnă viaţă. Dacă vrem să fim prieteni, trebuie să ne cunoaştem unii pe ceilalţi. Oamenii sunt mereu în schimbare şi popoarele la fel. În Istoria României am urmărit să arat ce au facut românii în toţi aceşti ani: întâi, am arătat cine sunt românii, că fac parte dintre popoarele romanice, că au luptat de-a lungul anilor ca să existe, că au câştigat victorii, dar au fost şi înfrânţi câteodată, a declarat preşedintele Academiei Române.

"Au întemeiat câteva state care până la urmă s-au unit într-un stat numit România, au muncit ca să trăiască împreună şi au trimis un mesaj în lume prin voci importante. Unii au fost scriitori precum Cantemir sau Eminescu, alţii muzicieni, precum Enescu, alţii sculptori, precum Brancuşi şi alţii - filosofi, precum Cioran, Blaga. Prin urmare, dacă vrem să fim prieteni, trebuie să ne cunoaştem unii pe alţii. Din păcate, nici în România nu se învaţă pe cât ar trebui Istoria Republicii Populare Chineze. Elevii învaţă la şcoală detalii despre trecutul Chinei, iar studenţii învaţă mai în detaliu toate aceste lucruri. Cartea această mică este şi o invitatie spre cunoaştere. (...) În ciuda proporţiilor între cele două natiuni, există mai multe legături, printre care aş aminti una dintre cele mai importante: există o legatură preistorică numită Cucuteni şii mă refer la cea din urmă cu mii de ani”, a subliniat Ioan-Aurel Pop, la lansarea de la Beijing.

Expoziţie Corneliu Baba, vernisătă în prezenţa a sute de oameni

În prezenţa a câteva sute de oameni, sâmbătă, de la ora 15.00, a fost vernisată expoziţia itinerantă „Corneliu Baba” la The Art Museum of the Chinese Oil Painting Academy din Beijing, realizată de ICR, prin reprezentanţa de la Beijing, în parteneriat cu Fundaţia Centrul Cultural ArtSociety din România.

La vernisaj, au luat cuvântul Mirel Taloş, preşedinte interimar ICR, şi Krizbai Béla Dan, vicepreşedinte ICR, în prezenţa a numeroşi artişti chinezi şi români şi a altor reprezentanţi ai delegaţiilor române şi chineze. Traducerea a fost asigurată de doamna Su Yan. Au fost prezentate 60 de lucrări semnate de Corneliu Baba din 17 muzee naţionale din România, din colecţiile private din ţară şi străinătate.

Vicepreşedintele ICR, Krizbai Béla Dan, preşedintele interimar ICR, Mirel Taloş, alături de interpreta Su Yan

Apreciat, recompensat cu înalte distincţii şi considerat pictor de referinţă al secolului XX, Corneliu Baba s-a format în etapa modernă a artei naţionale: a fost fiul pictorului de biserici Gheorghe Baba şi elevul lui Nicolae Tonitza la Şcoala de Arte Frumoase din Iaşi. De asemenea, în anul 1930, Baba a absolvit cursurile la Facultatea de Litere şi Filosofie. Naturile statice pictate cu precădere la începutul creaţiei, etalează în viziune apropiată, obiecte preţioase şi gospodăreşti (unele cu caracter simbolic), vânat sau alimente, într-un spaţiu cu ecleraj dirijat. Peisajul, gen frecventat mai rar şi sortit în timp abandonului, ca şi natura statică de altfel, a fost ales cu precădere din mediul citadin; prin ciclul Veneţiilor, artistul se raportează din nou la tradiţie, fiind interesat de arhitectura somptuoasă a oraşului de pe lagună şi de felul în care aceasta îşi reflectă în apă lumini, umbre şi tăinuite penumbre. Peisajul din Toledo pictat în anul 1973 este pustiu şi proiectează structuri geologice sau ziduri de piatră pe un cer tenebros.

Principalele genuri pe care pictorul le-a abordat de-a lungul întregii sale creaţii sunt portretul – cu insistenţă asupra autoportretului – şi compoziţia cu personaje, inspirată o lungă perioadă din viaţa satului, a celor umili sau marginali.

Expoziţia, vernisată şla Beijing, cuprinde 60 de lucrări din cele mai importante muzee de artă din România, precum Muzeul Naţional de Artă al României, Muzeul de Artă Timişoara, Muzeul de Artă Cluj-Napoca, Complexul Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi, Muzeul Naţional Cotroceni, Muzeul de Artă Constanţa, Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu”, Muzeul de Artă Vizuală Galaţi, Muzeul de Artă Arad, Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea, Muzeul Judeţean „Aurelian Sacerdoţeanu” Vâlcea, Muzeul Regiunii Porţilor de Fier, Muzeul de Artă Drobeta-Turnu Severin, Muzeul Judeţean Mureş, Muzeul “Vasile Pârvan” Bârlad, Muzeul de Artă Craiova, Muzeul de Artă „Vasile Grigore – pictor şi colecţionar”, Muzeul Judeţean Satu Mare, dar şi din cele mai prestigioase colecţii de artă internaţionale, alături de colecţia Băncii Comerciale Române.

De asemenea, cu ocazia vernisajului expoziţiei Corneliu Baba, a avut loc şi un recital susţinut de Trio Zamfirescu & Adrian Nour.

Cea mai cunoscută autoare de cărţi pentru copii din China, Chang Yi, cu peste trei milioane de exemplare vândute, şi-a lansat trei cărţi traduse în limba română

Varujan Vosganian, prezent la o dezbatere

Duminică. la Târgul de Carte de la Beijing, a avut loc o dezbatere despre iteratură şi memorie, la care ai fost invitaţi Florina Ilis, Varujan Vosganian, Andreea Răsuceanu. Angelo Mitchievici a fost moderator, iar traducerea a fost asigurată de Su Yan.

"Orice moment istoric rămâne înregistrat în literatură. Fără literatură, nu există istorie", a declarat, la Beijing, Varujan Vosganian.

Programul de duminică, ultima zi a salonului de carte de la Beijing:

- 10.00-11.00 Pavilionul României, Dezbatere: Interferenţe culturale româno-chineze; Prezentarea titlurilor de autor - Dan Tomozei. Invitaţi: Ioan Pintea, Traian Ştef; moderator şi interpret: Su Yan

- 11.00-12.00 Writer’s Stage BIBF, Dezbatere: Literatura şi memoria. Invitaţi: Florina Ilis, Varujan Vosganian, Andreea Răsuceanu; moderator: Angelo Mitchievici; interpret: Su Yan.

