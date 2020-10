Campanie de informare şi sensibilizare pe subiectul violenţei domestice cu ocazia lansării „Vânătăi ascunse“, cartea jurnalistei Rachel Louise Snyder

Printr-o cercetare aprofundată a mărturiilor adunate de la victime, de la agresori, de la oamenii legii şi de la diverse ONG-uri, Snyder ajunge la rădăcina violenţei domestice şi la consecinţele ei indiscutabile pentru întreaga societate şi face cunoscuţi paşii necesari pentru a o reduce cu adevărat.

„Vânătăi ascunse” a fost recompensată cu Helen Bernstein Book Award, Lukas Work-in-Progress Award de la Columbia School of Journalism şi Harvard’s Nieman Foundation, şi a fost finalistă la unele dintre cele mai prestigioase premii pentru non-ficţiune: National Book Award Circle, Los Angeles Times Book Prize, Aba Silver Gavel Award, Kirkus Prize.

„Un reportaj terifiant şi curajos de pe frontul de război din graniţele noastre.” Andrew Solomon

Cu ocazia publicării acestei cărţi, editura Nemira derulează alături de Fundaţia Anais o campanie de informare şi sensibilizare pe subiectul violenţei domestice, în contextul în care România se situează pe locul 14 în statistica ţărilor europene cu cea mai mare incidenţă de cazuri de violenţă domestică şi, conform statisticilor oficiale ale Poliţiei Române, 1 din 4 femei a fost agresată fizic sau sexual de partenerul său cel puţin o dată în viaţă (Studiul FRA, 2014).

Cărţile informează, educă empatia, stârnesc discuţii. Încurajăm cititorii să fie conştienţi de problemele celor vulnerabili din jur, să se implice, să ajute, să vorbească, să nu se teamă să ceară ajutor şi astfel, mai puţine vănătăi vor rămâne invizibile.

„Cartea jurnalistei Rachel Louise Snyder demontează multe mituri care înconjoară violenţa domestică şi ne dezvăluie un fenomen prea puţin cunoscut în toată amploarea lui, atât la noi în ţară, cât şi în toată lumea. În România violenţa domestică este ignorată de multe ori şi nu se ştie cu exactitate câte femei şi copii îi cad pradă în fiecare an. Terorismul intim, cum îl mai numeşte autoarea poate lua multe forme şi este o temă asupra căreia trebuie să ne informăm pentru a ne ajuta pe noi şi pe cei din jurul nostru.” Ana Nicolau, director general al editurii Nemira.

Rachel Louise Snyder este o jurnalistă de renume care a călătorit în peste 50 de ţări ca să strângă documente despre probleme legate de drepturile omului. A locuit şase ani la Phnom-Penh, în Cambodgia, înainte să se stabilească la Washington. În ultimii zece ani, a scris numeroase articole despre violenţa domestică în publicaţii prestigioase precum New York Times, New Yorker, Slate, Salon, Huffington Post, The Washington Post, Chicago Tribune, New Republic şi altele. Acum este profesor asociat de Creative Writing la American University în Washington. Este autoarea cărţilor: Fugitive Denim: A Moving Story of People and Pants in the Borderless World of Global Trade, What We’ve Lost is Nothing şi Vânătăi ascunse: ce nu ştii despre violenţa domestică te poate ucide.

Fundaţia Anais activează pentru combaterea violenţei împotriva femeilor oferind servicii pentru protecţia şi asistenţa victimelor violenţei domestice, inclusiv protecţia minorului şi a vârstnicului în faţa violenţei. Serviciile sociale oferite în cadrul Centrul de consiliere pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice sunt: consiliere şi îndrumare socială, consiliere juridică cu privire la drepturile acestora şi în vederea obţinerii unui ordin de protecţie, asistare/reprezentare în faţa instanţei de judecată în vederea obţinerii ordinului de protecţie, consiliere psihologică individuală şi grupuri de suport. Intră aici.