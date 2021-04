­Lisa Brennan, scriitoare şi fiica lui Steve Jobs: „Mama a continuat să creadă că tata m-a iubit“ INTERVIU

Pe 17 mai 1978, în Oregon, SUA, pictoriţa Chrisann Brennan îi ura bun venit pe lume fiicei sale Lisa, un nume ales împreună cu fostul său iubit, Steve Jobs, pe atunci încă un necunoscut. Fata a crescut în sudul oraşului californian San Francisco, Silicon Valley, în perioada în care acolo se dezvoltau giganţii tehnologiei de astăzi, precum IBM, Apple şi Intel. Aceasta a fost şi cauza pentru care Lisa a crescut departe de tată, care, la acea vreme, se zbătea să-şi ducă compania pe culmile gloriei. Totuşi, pe măsură ce Lisa creştea, ea şi Jobs au început să petreacă momente de nepreţuit împreună, dându-se cu rolele pe străzile din cartiere sau luând micul dejun în cafeneaua lor preferată. Însă, nu de puţine ori, Jobs o trata cu răceală sau indiferenţă, aşa că sentimentele fiicei au ajuns să îmbrace forma a ceea ce ea numeşte „dragoste şi precauţie“, după cum a explicat într-un interviu pentru „Weekend Adevărul“. Astăzi, Lisa Brennan-Jobs este convinsă că tatăl a iubit-o, în ciuda faptului că, în filmul vieţii ei, spre deosebire de cele de la Hollywood, o scenă de împăcare nu a avut loc niciodată. A ajutat-o, în schimb, să scrie despre aceste momente, publicându-şi amintirile, care au apărut recent şi în limba română, la Editura Humanitas, intitulate „Small Fry. O poveste de viaţă şi de familie“.

„Weekend Adevărul“: Lisa a fost numele primului computer Apple. Multă vreme, Steve Jobs a negat că ar fi existat vreo legătură între numele dumneavoastră şi cel al computerului. De ce credeţi că a făcut asta?

Lisa Brennan-Jobs: Asta este o întâmplare care se desfăşoară în paginile cărţii şi care, în cele din urmă, are o rezolvare, dar nu vreau să dau vreun spoiler. În orice caz, a fost un lucru destul de ciudat să scormonesc în propria viaţă după teme şi repetiţii care mi-ar fi putut oferi un fir roşu. În primul rând, cred că tata s-a simţit foarte prost din cauză că Lisa a fost un eşec comercial şi cred că nu a vrut să-l asocieze cu mine. În al doilea rând, când îl întrebam despre asta, ce întrebam de fapt era: „În anii în care mă gândeam la tine, şi în care îmi lipseai teribil şi în care îmi doream un tată, de fapt, te gândeai şi tu la mine?“. Maşinăria a fost doar un locţiitor pentru o dorinţă şi o întrebare mai personale.





Cum aţi descrie relaţia pe care aţi avut-o cu el? Aţi apucat să vă bucuraţi de momente tată-fiică?

Da, am avut multe astfel de momente – în copilărie, de pildă, când ne dădeam cu rolele prin cartier, când mă lua cu el la birou, când dormeam la el acasă, pentru ca a doua zi să mergem să luăm micul dejun la cafeneaua Late for the Train. Ne-am mai bucurat de astfel de momente şi mai târziu, când am ajuns la liceu. De fapt, chiar m-am distrat să scriu această carte şi să rememorez acele vremuri. Cred că există o prejudecată negativă în această lectură – clipele negative au în mod inerent mai multă dramă. Dar cartea asta este despre creştere, deci conţine atât momente negative, cât şi pozitive.

Foto: Lisa, sărind, alături de tatăl ei, pe trambulină

De ce nu se putea lăuda cu propriul tată

Ce ziceau copiii de la şcoală când le spuneaţi că Steve Jobs e tatăl dumneavoastră?

Făceam atâta paradă! Bineînţeles, nu trebuia să vorbesc despre tatăl meu sau să-i spun numele, dar ca mulţi alţi copii aş fi folosit orice ca să primesc atenţie şi ca să mă simt specială. Îmi amintesc că la locul de joacă încercam să mă laud cu el, menţionând că numise un computer după mine. Dar nimeni nu auzise despre el sau despre computer, aşa că nu a fost foarte eficient. În plus, aveam haine ponosite şi o maşină veche, deci nu eram foarte convingătoare…

Dar mai târziu v-aţi folosit vreodată de numele lui ca să câştigaţi ceva?

Da, tot timpul, culminând cu interviul pentru admiterea la facultate. Dar, încă o dată, nu vreau să dau spoilere.

Cum devii Dumnezeu

Spuneaţi că obişnuia să fie destul de dur cu dumneavoastră. Cum vă descurcaţi cu atitudinea lui? Am putea spune că aveaţi o relaţie de tip iubire-ură?

Mi-aş categorisi sentimentele faţă de el ca dragoste şi precauţie. Auzisem că tot ce ai de făcut pentru a deveni Dumnezeul cuiva este să dispari. Cred că această dinamică a fost cu siguranţă o influenţă – era mai magic şi mai dumnezeiesc pentru că era în majoritatea timpului absent din viaţa mea. Aşa că a devenit un tată de vis! Mai târziu, când am ajuns să-l cunosc mai bine şi când el era la înălţimea aşteptărilor mele cu intermitenţe, am fost dezamăgită. Şi, totuşi, am fost şi încântată să fiu în prezenţa lui, să pot să-l cunosc în sfârşit.

După ce Apple l-a concendiat, a început să vă viziteze mai des. Eraţi dumneavoastră şi mama dumneavoastră ca un refugiu pentru el atunci când lucrurile deveneau dificile?

Am scris în carte că mama a spus că venea mereu să ne caute atunci când lucrurile nu-i mergeau bine la muncă. Nu ştiu dacă era aşa într-adevăr sau dacă pur şi simplu avea mai mult timp pentru viaţa lui personală când nu lucra zi şi noapte la Apple. Aveam numai 7 sau 8 ani pe atunci, aşa că nu aveam propriile teorii la acea vreme. Eram doar fericită să-l văd.

Mama a lucrat din greu să mă convingă că lui i-a păsat de mine – chiar şi atunci când nu era în preajmă sau chiar şi atunci când mă dezamăgea –, ca să nu mă amărăsc. Aşa că atunci când tata s-a întors şi şi-a dorit să mă cunoască, am fost receptivă la grija lui. Cred că acesta a fost un mare cadou pe care mi l-a făcut mama.

Fără final hollywoodian

În ciuda inteţiior sale iniţiale de a nu vă include în testament, în cele din urmă v-a lăsat o parte din moştenire. Ce credeţi că l-a făcut să-şi schimbe decizia?

Asta nu ţine de sfera cărţii. Sunt recunoscătoare că eu şi tata am avut nişte momente apropiate şi însemnate înainte ca el să moară. Despre asta am scris în carte. În filmele holly-woodiene există, de obicei, o scenă de împăcare, dar în viaţa reală am fost îndeajuns de atentă încât să nu sper la ea prea mult.

Care vi se părea cel mai mare defect al lui?

Oamenii au o mulţime de defecte. Dar pot spune că mi-am petrecut anii adolescenţei trăind cu tatăl meu şi încercând adesea să-i corectez punctele slabe, ca orice alt adolescent.

Cum a reuşit mama dumneavoastră să medieze relaţia dintre voi doi?

Mama a continuat să creadă că tata m-a iubit, în ciuda unor evidenţe care indicau opusul. A lucrat din greu să mă convingă că lui i-a păsat de mine – chiar şi atunci când nu era în preajmă sau chiar şi atunci când mă dezamăgea –, ca să nu mă amărăsc. Aşa că atunci când tata s-a întors şi şi-a dorit să mă cunoască, am fost receptivă la grija lui. Cred că acesta a fost un mare cadou pe care mi l-a făcut mama, căci ar fi putut foarte uşor să mă întoarcă împotriva lui.

Foto: Când încă nu avea nicio grijă, în braţele mamei, pictoriţa Chrisann Brennan

Intimitatea orelor petrecute pe role

În ciuda absenţei tatălui, cum a fost copilăria dumneavoastră? Ce fel de comunitate aţi avut în jur?

În multe feluri, am avut o copilărie minunată. Am fost înconjurată de cel mai frumos mediu natural în California de Nord şi am mers la cele mai incredibile şi creative şcoli. Am avut mulţi prieteni şi o mulţime de adulţi deştepţi şi blânzi, care m-au vegheat şi care m-au învăţat tot soiul de lucruri. În plus, vremurile erau diferite. De pildă, când mergeam să mă dau cu rolele cu tata şi cu mama, stăteam plecaţi poate cu orele. Pe atunci nu erau smartphone-uri, nimic care să întrerupă liniştea, plictisul şi intimitatea timpului petrecut împreună.

Astăzi, produsele create de tatăl dumneavoastră se află în casele a milioane de oameni, iar el este faimos în toată lumea. Fiul şi fiicele dumneavoastră vitrege îi urmează bunicului lor, sunt pasionaţi de tehnologie?

Cred că e important să protejezi copii de supraconsumul de tehnologie. Ar putea să-şi petreacă la fel de bine timpul trăind în lumi imaginare create de ei, cutreierând şi observând natura, creând artă, făcându-şi prieteni şi inventând tehnologia viitorului.