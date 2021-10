Un diptic al „Girl with Balloon“ de Banksy a fost vândut pentru 3,1 milioane de lire sterline

Realizată în 2005, pânza în două părţi, ce reprezintă o fetiţă care ţine în mână un balon roşu în formă de inimă pe fond alb, a fost estimată între 2,9 şi 4,1 milioane de euro.

Joi seară, o altă versiune a acestei lucrări, care a fost distrusă parţial acum trei ani, a fost adjudecată la 21,8 milioane de euro. Această sumă depăşeşte precedentul record pentru un Banksy, atins în martie cu "Game Changer", o pânză dedicată îngrijitorilor în perioada pandemiei de coronavirus, care a fost vândută pentru 19,5 milioane de euro în beneficiul serviciului de sănătate britanic.

În octombrie 2018, "Girl with Balloon", redenumită "Love is in the Bin", a fost parţial distrusă imediat după adjudecare. Un mecanism ascuns în rama tabloului a tăiat jumătatea inferioară a pânzei.

Banksy a vrut prin acest gest să denunţe "comercializarea" artei. În trei ani, preţul lucrării distruse a crescut de aproape 18 ori.