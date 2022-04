Test de cultură generală: În bună pace

1 Când s-au semnat Tratatele de Pace de la Paris?

a. 10 februarie 1947

b. 29 iulie 1946

c. 15 octombrie 1946

2 Cine a creat personajul Hercule Poirot?

a. Colette

b. George Sand

c. Agatha Christie

3 În câţi ani se spune că a scris Tolstoi „Război şi pace“?

a. trei ani

b. şase ani

c. zece ani

4 Când a obţinut Simona Halep titlul de la Roland Garros la junioare?

a. 2006

b. 2007

c. 2008

5. Cine a fost regina Kenyei între 12 decembrie 1963 şi 12 decembrie 1964?

a. Elisabeta a II-a a Marii Britanii

b. Sofía a Spaniei

c. Margareta a II-a a Danemarcei

6 Când a fost înfiinţată echipa FC Barcelona?

a. 1902

b. 1919

c. 1899

7 Care este cea mai mică reşedinţă de judeţ din ţară?

a. Alexandria

b. Miercurea Ciuc

c. Zalău

8 Ce localităţi leagă Podul Prieteniei?

a. Giurgiu - Ruse

b. Brăila - Smârdan

c. Calafat - Vidin

9 Când s-a semnat Tratatul de Pace dintre Israel şi Iordania?

a. 1990

b. 1992

c. 1994

10 La ce vârstă a murit istoricul Neagu Djuvara?

a. 99 de ani

b. 100 de ani

c. 101 ani

11 În ce încăpere a palatului s-a semnat Tratatul de la Versailles (1919)?

a. Sala Oglinzilor

b. Sala de Bătălii

c. Salonul Pătrat

12 Unde s-a născut Vladimir Nabokov?

a. Moscova

b. Sankt Petersburg

c. Kazan

13 Câte ţări au ieşire la Marea Neagră?

a. şase

b. cinci

c. şapte

14 Cine a fost ultimul soţ al actriţei Marilyn Monroe?

a. James Dougherty

b. Joe DiMaggio

c. Arthur Miller

15 Cum se numeşte preşedinta statului Singapore?

a. Halimah Yacob

b. Hina Rabbani Khar

c. Bidhya Devi Bhandari

16 Unde a fost publicată pentru prima dată „Scrisoarea III“ de Eminescu?

a. În revista „Familia“

b. În revista „Convorbiri literare“

c. În revista „Dacia literară“

17 Care este capitala insulei italiene Sardinia?

a. Cagliari

b. Alghero

c. Sassari

18 Care cuvânt nu înseamnă pace?

a. shalom

b. salam

c. salem

19 Cântecul „Give Peace a Chance“ de John Lennon apărea pe albumul:

a. „Shaved Fish“

b. „Imagine“

c. „Abbey Road“

20 Cum se numeşte Marea Moschee din Mecca?

a. Al-Aqsa

b. Al-Masjid al-Ḥarām

c. Al-Masjid an-Nabawi

21 Ce ţară a intrat cel mai recent în Uniunea Europeană?

a. Croaţia

b. Slovacia

c. Bulgaria

22 Cine a scris „Taras Bulba“?

a. Cehov

b. Gogol

c. Esenin

23 Câţi fraţi au pus bazele brandului Renault, în 1898?

a. trei

b. doi

c. patru

24 Cum era poreclită mătuşa lui I. L. Caragiale, care i-a lăsat o moştenire?

a. Gheonoaia

b. Momuloaia

c. Dămăroaia

25 Când a murit Ştefan cel Mare?

a. 2 iunie 1504

b. 20 iunie 1504

c. 2 iulie 1504

26 Cum se numea celebrul arhitect, nepot al lui Ion Creangă?

a. Horia Creangă

b. Filip Creangă

c. Mihu Creangă

27 Cine a jucat rolul principal în filmul „Malena“ (2000)?

a. Sophia Loren

b. Ornella Muti

c. Monica Bellucci

Răspunsurile corecte:

1. a. 10 februarie 1947

2. c. Agatha Christie

3. b. şase ani

4. c. 2008

5. a. Elisabeta a II-a a Marii Britanii

6. c. 1899

7. b. Miercurea Ciuc

8. a. Giurgiu - Ruse

9. c. 1994

10. c. 101 ani

11. a. Sala Oglinzilor

12. b. Sankt Petersburg

13. a. şase

14. c. Arthur Miller

15. a. Halimah Yacob

16. b. În revista „Convorbiri literare“

17. a. Cagliari

18. c. salem

19. a. „Shaved Fish“

20. b. Al-Masjid al-Ḥarām

21. a. Croaţia

22. b. Gogol

23. a. trei

24. b. Momuloaia

25 c. 2 iulie 1504

26. a. Horia Creangă

27. c. Monica Bellucci