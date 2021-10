„Spiritualizarea acuarelei”, expoziţie semnată de artista Ligia Podorean-Ekström, vernisată la Stockholm

Ligia Podorean-Ekström, care are o carieră impresionantă de peste jumătate de veac, este de formaţie architect. „Pictura a început înaintea arhitecturii. Petele de culoare m-au dus la aşezarea lor pe ceva stabil. Culoarea mea era în flori, în petale, în ceruri, în nori. Apoi le-am concretizat pe case, uliţe sau monumente”, spune artista.

„Rar am întâlnit un artist acuarelist atât de talentat şi plin de măiestrie”, apreciază invitatul Larz Eldbåge, artist plastic profesionist din anul 1993, care a jurizat importante concursuri de acuarelă şi pictură în ţările nordice.

„Prin imposibilitatea de a reveni asupra tuşelor – aşa cum permite pictura în ulei – acuarela este o tehnică dificilă şi delicată, rezervată unor artişti versaţi. Ligia Podorean-Ekström este un astfel de plastician, sensibil şi sigur pe mâna sa”, subliniază Adrian-Silvan Ionescu, critic de artă şi director al Institutului de Istoria Artei „G. Oprescu” din Bucureşti, în prefaţa catalogului expoziţiei, realizat în limba engleză, în parteneriat cu Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” din Bucureşti.

„În tematică, artista nu se limitează doar la frumosul natural – la flori şi peisaje montane, campestre sau marine - ci se apropie, cu aceeaşi afecţiune, şi de peisajul citadin (căci este doar arhitectă!) şi de interioare. Intimismul încărcat de căldură familială al acestora este copleşitor. Unele lucrări au caracter autobiografic, precum „În timpul meu trecut, Finlanda”, care a fost distinsă, în 2008, cu Medalia de Aur la expoziţia organizată la Muzeul Sigtuna”, precizează Adrian-Silvan Ionescu.

Soţie a valorosului scriitor suedez Per Olof Ekström (1926 -1981), autor al neuitatului roman „N-a dansat decât o vară”, artista „readuce în actualitate acea idilă romantică, sfârşită tragic, printr-o serie de acuarele luate în locurile unde s-a petrecut acţiunea – Lacul Vänern”, potrivit criticului român de artă.

„Opera sa este o fereastră deschisă spre lumea largă de o artistă pasionată de transparenţele şi irizările culorilor de apă. (...) Aceste acuarele sunt mai grăitoare decât o bibliotecă academică şi se adresează direct simţurilor printr-o comunicare subtilă dintre autor şi privitor”, conchide Adrian-Silvan Ionescu.

„În acuarelele mele se simt urmele oamenilor. Pălăria unui pictor, un trabuc, un pachet de ţigări, o floare care a rămas încă proaspătă. M-am concentrat foarte mult pe mobilier – aici a intervenit arhitectul – să redau stilul, lemnul. Într-o arhitectură de interior nu desenezi cu echerul sau cu teul.

Trebuie să prinzi foarte bine perspectiva. Acuarela se face în momentul când te impresionează ceva, aici intervine spiritualizarea ei”, mărturiseşte Ligia Podorean-Ekström (foto).

Palmaresul Ligiei Podorean-Ekström este impresionant. Acuarelistă recunoscută şi recompensată cu multe premii şi diplome la manifestări naţionale şi internaţionale de prestigiu, a fost decorată, în 2012, de statul Român cu Medalia Bene Merenti. Ligia Podorean-Ekström este un distins pedagog în tehnica favorită, autor al unui tratat de acuarelă, O istorie povestită a culorilor de apă (Ed. Universtiţii Ion Mincu, Bucureşti, 2009. Artista semnează şi două albume de artă: Luminile Nordului (Ed. Sport-Turism, Bucureşti, 1977) şi The Art of Ligia Podorean-Ekström – Memory Traces (World of Art Publishing House, Sotckholm, 2000).

Expoziţia va rămâne deschisă în galeria ICR Stockholm până pe 20 ianuarie 2022. Institutul Cultural Român din Stockhom împlineşte anul acesta 15 ani de existenţă.

Lucrarea Arizona, 2003, de Ligia Podorean-Ekström