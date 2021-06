Quinzaine des Réalisateurs - Filmul românesc „Întregalde”, de Radu Muntean, în selecţia de lungmetraje

Drama „Întregalde”, scrisă de Alexandru Baciu, Radu Muntean şi Răzvan Rădulescu, îi are în distribuţie pe Maria Popistaşu, Ilona Brezoianu, Alex Bogdan şi Toma Cuzin.







Filmul spune povestea a trei prieteni care se află într-o excursie umanitară de sfârşit de an. Călătorind într-un jeep pe drumurile de munte neasfaltate ale satului Întregalde, întâlnesc un bătrân singur pe care încearcă să-l ajute să ajungă la gaterul unde pretinde că lu-crează. Când maşina lor rămâne blocată într-un şanţ în pădure, gaterul se dovedeşte a fi abandonat şi sunt nevoiţi să petreacă noaptea împreună cu bătrânul senil, ideile lor despre empatie şi generozitate încep să fie puse la îndoială.





Regizorul a declarat: „Este filmul meu cu cea mai multă acţiune, în sensul clasic şi fizic al cuvântului. Decorul, cu pădurea întunecată, noroiul, casele strâmbe, gaterul abandonat, văile către nimic, va fi aproape un personaj în film”.





„Întregalde” este cel de-al şaptelea lungmetraj semnat de Radu Muntean şi a doua participare la Quinzaine, după ce în 2008 a făcut parte din selecţie cu filmul „Boogie”. Din distribuţie mai fac parte Luca Sabin, Carmen Lopăzan şi Gabor Bondi. Filmul este produs de Multi Media Est cu sprijinul Centrului Naţional al Cinematografiei. Vânzările internaţionale şi distribuţia din România sunt gestionate de Voodoo Films.





Radu Muntean a absolvit cursurile de regie în 1994. A debutat în lungmetraj cu „Furia” (2002), distins cu premul Uniunii Cineaştilor din România pentru cel mai bun film de debut. În 2006, „Hârtia va fi albastră” a avut premiera mondială în cadrul competiţiei internaţionale de la Locarno, unde regizorul s-a întors în 2018 cu filmul „Alice T.”. Lungmetrajele „Marți, după Crăciun” (2010) şi „Un etaj mai jos” (2015) au fost ambele prezentate în secţiunea Un Certain Regard a Festivalului de Film de la Cannes. Radu Muntean a participat la Festivalul de Film de la Cannes şi ca membru al juriului Cinefondation & Courts Metrages.





În Quinzaine des Réalisateurs 2021 au mai fost selectate lungmetrajele: „A Chiara”, de Jonas Carpignano, „A Night of Knowing Northing”, de Payal Kapadia, „Ali & Ava”, de Clio Barnard, „Clara Sola”, de Nathalie Álvarez Mesen, „A Brighter Tomorrow”, de Yassine Qnia, „The Tsugua Diaries”, de Miguel Gomes şi Maureen Fazendeiro, „The Employer and the Employee”, de Manuel Nieto Zas, „The Braves”, de Anaïs Volpé, „Europa”, de Haider Rashid, „Furuta”, de Pietro Marcello şi Francesco Munzi, „Hit the Road”, de Panah Panahi, „Magnetic Beat”, de Vincent Maël Cardona, „The Hill where Lionesses Roar”, de Luàna Bajrami, „Medusa”, de Anita Rocha da Silveira, „Our Men”, de Rachel Lang, „Murina”, de Antoneta Alamat Kusijanović, „Neptune Frost”, de Saul Williams şi Anisia Uzeyman, „Between Two Worlds”, de Emmanuel Carrère, „The Tale of King Crab”, de Alessio Rigo de Righi şi Matteo Zoppis, „Fragments”, de Jean-Gabriel Périot, „The Souvenir Part II”, de Joanna Hogg, „Ripples of Life”, de Shujun Wei, şi „The Sea Ahead”, de Ely Dagher.





Ediţia de anul trecut a programului a fost anulată, odată cu festivalul şi alte evenimente de gen, din cauza pandemiei.





Comitetul de selecţie al Quinzaine des Réalisateurs a dezvăluit marţi, la Paris, lineup-ul celei de-a 53-a ediţii.





Paolo Moretti a preluat funcţia de director artistic, în 2019, de la Edouard Waintrop, iar conducerea programului este supervizată de SRF (Sindicatul regizorilor de film francezi), din care fac parte, între alţii, Celine Sciamma, Jacques Audiard şi Rebecca Zlotowski.





Ediţia de anul acesta va aduce un omagiu lui Frederick Wiseman, reputat realizator american de film documentare, între producţiile căruia se numără „Ex Libris: The New York Public Library”, „Boxing Gym” şi „Hospital”. Cineastul va primi trofeul onorific Carrosse d’Or, pe 7 iulie, în deschiderea programului. Între cei care au mai fost recompensaţi cu această distrincţie se numără John Carpenter şi Martin Scorsese.





Quinzaine des Réalisateurs este o secţiune necompetitivă, însă în fiecare an sponsorii oferă premii la finalul programului. Anul acesta, din cauza pandemiei, pentru participarea la proiecţii este necesară rezervarea online de bilete, la fel ca în cazul filmelor din selecţia oficială a Festivalului de la Cannes.





Cea de-a 53-a ediţie a programului Quinzaine des Réalisateurs va avea loc între 7 şi 17 iulie. Ulterior, filmele din selecţie vor fi prezentate la Paris, Marsilia şi Bruxelles.