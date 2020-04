Producţii ale lui Andrew Lloyd Webber, disponibile online gratuit

Andrew Lloyd Webber va distribui, săptămânal, pe parcursul crizei sanitare provocate de COVID-19, câte un musical pe YouTube.

Iniţiativa este intitulată „The Show Must Go On!” şi va debuta, vineri, cu „Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat” (2000), în care joacă Donny Osmond, Joan Collins şi Richard Attenborough. Spectacolul a fost pus în scenă prima dată în 1973.

Musicalul va fi disponibil pe YouTube, începând de vineri, ora României 21.00, pentru 48 de ore.

Săptămâna următoare, el va pune la dispoziţie producţia „Jesus Christ Superstar” (2012), cu Tim Minchin, Mel C. şi Chris Moyles în distribuţie.

Următoarele spectacole urmează să fie anunţate.

Canalul de YouTube încurajează utilizatorii să facă donaţii pentru diverse organizaţii caritabile, precum Acting for Others, Broadway Cares şi Actors Benevolent Fund.

În luna octombrie este programată, la Londra, premiera spectacolului „Cinderella”, adaptare realizată de Webber.

West End din Londra a fost închis în luna martie, pentru prima dată din 1939 (în timpul războiului), din cauza pandemiei de Covid-19, care în Marea Britanie a făcut peste 2.600 de victime.