Ministrul Culturii: Posibilitatea ca sălile de spectacol să mai fie închise este spre zero

Ministrul Culturii a declarat sâmbătă că săptămâna viitoare va încerca să transmită Institutului de Sănătate Publică (INSP) şi Comitetului pentru Situaţii de Urgenţă concluziile evenimentelor pilot de la Teatrul Naţional şi Opera Română.

"Consider că evenimentele culturale nu au reprezentat niciodată vreun risc din punct de vedere epidemiologic, muzeele au funcţionat tot timpul şi s-a văzut că acest lucru nu a influenţat în niciun fel rata de infectare. Mai mult decât atât, vara trecută am avut evenimente în permanenţă în aer liber şi, la fel, nu am avut parte de incidente nefericite din punct de vedere epidemiologic. Aşadar, avem toate argumentele şi sperăm că de data aceasta vor fi mai înţelegători cei de la CNSU vizavi de solicitările noastre, mai ales cu acea distanţă de 2 metri între participanţi cu care noi nu suntem de acord", a spus Gheorghiu, citat de Agerpres.