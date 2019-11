IT Dansa sau bucuria unor tineri artişti spanioli de a dansa pe scena Teatrului Naţional

IT Dansa, compania de dans a Institutului de Teatru din Barcelona este o pepinieră de stele în ascensiune, toţi dansatorii fiind selecţionaţi după absolvire de mari companii. Cei mai talentaţi dansatori ai Institutului de Teatru spaniol au prezentat, joi seară, pe scena Teatrul Naţional Bucureşti, trei momente coregrafice, aparţinând unor importanţi coregrafi contemporani: Whim (Capriciu) de Alexander Ekman, In Memoriam de Sidi Larbi Cherkaoui şi The Prom (Balul) de Lorena Nogal.

Gilda Lazăr, despre aniversarea de 20 de ani

"Ne aflăm la o răscruce de drumuri. Uitându-ne în urmă, putem aminti nume mari, invitaţi ai Întâlnirilor JTI, care au făcut istorie. Bejart Ballet, Nacho Duato, Sylvie Guillem, Mats Ek, Martha Graham Dance Company, Noism sunt doar câţiva dintre oaspeţii noştri.

Avem acum privilegiul, la aniversarea de 20 de ani a Întâlnirilor JTI, să ne întâlnim cu viitorul, pentru că aceşti tineri urmează să danseze în mari companii. Suntem norocoşi că i-am putut vedea la începutul devenirii lor artistice”, a declarat Gilda Lazăr, Director Corporate Affairs & Communications JTI România, Moldova şi Bulgaria, la conferinţa de presă în cadrul căreia au fost anunţati invitaţii din acest an ai Întâlnirilor JTI, şi anume IT Dansa, compania de dans a Institutului de Teatru din Barcelona.

„IT Dansa este singurul institut de dans contemporan din Spania, unde se înscriu dansatori care au absolvit deja o şcoală de dans. Ei sunt formaţi din punct de vedere tehnic, dar au nevoie de experienţa pe care le-o oferim noi pentru a deveni artişti compleţi. Îi ajutăm să-şi descopere personalitatea, stilul, să se obişnuiască cu scena. Le oferim libertatea de a fi ceea ce îşi doresc să devină. Dansatorul nu e doar o persoană care execută mişcarea în spaţiu, ci e un interpret. Trebuie să înţeleagă şi să transmită emoţii. De aceea, au nevoie să afle cine sunt cu adevărat, să se exploreze pe ei înşişi, să-şi descopere gândurile, imaginaţia, aşteptările. Publicul ne oferă timpul lui, iar noi trebuie să îi oferim bucurie şi frumuseţe”, a declarat Catherine Allard, director artistic al IT Dansa.

Compania acceptă doar coregrafiile care servesc demersului pedagogic al acestei explorări şi deveniri. IT Dansa este de fapt un Institut de Artele Spectacolului, nu doar de dans contemporan, pentru că include cursuri de scenografie, sunet, lumini, teatru. Cursanţii vin la Barcelona din toată lumea - anual, candidează aproximativ 200 de tineri. „Cred că dansul transcende şi comunică. Dansatorul se goleşte pe sine ca să poată simţi şi transmite emoţii şi stări complexe. Trebuie să ţii cont de integralitatea piesei, dar şi să aduci ceva profund original. Este vorba despre o descoperire permanentă. E un privilegiu să fiu la IT Dansa- colegii, profesorii, mari coregrafi cu care lucrăm ne îmbogăţesc”, a declarat Venetia Jia Yee Lim din Singapore, al cărei vis e să danseze la Nederlands Dance Theater (Olanda).

„Nu sunt speriat de viitor. Sunt sigur că îmi voi găsi locul, că voi fi pe zi ce trece mai bun, mai puternic, că voi căpăta încredere în mine după aceşti ani de reflecţie, de căutare. E esenţial pentru un artist să-şi cunoască potenţialul”, a declarat Gaiska Morales, din Ţara Bascilor.

Gilda Lazăr a propus IT Dansa ca una dintre lucrările coregrafice pe care să le interpreteze dansatorii companiei să aparţină lui Gigi Căciuleanu, cel mai important coregraf român la ora actuală. De altfel, Catherine Allard şi-a amintit de perioada în care a participat la cursurile susţinute de Căciuleanu.

Reprezentantul JTI şi-a exprimat de asemenea speranţa că Întâlnirile JTI se află pe calea către viitor, şi că vor continua să aducă în România nume mari şi premiere de poveste. „După cum ştiţi, în momentul de faţă se discută în comisiile Camerei Deputaţilor un proiect de lege care prevede interzicerea oricărei sponsorizări de către companiile de tutun. Zeci de personalităţi din lumea culturală se opun acestui proiect, printr-o scrisoare oficială în care fac apel la luciditate şi echilibru”, a precizat Gilda Lazăr.

„Îmi doresc foarte mult să ne vedem şi la anul şi să dăruim publicului din România o nouă Întâlnire cu frumuseţea, cu arta, graţia şi desăvârşirea, cu dansul la superlativ”, a încheiat directorul JTI.

De 20 de ani, Întâlnirile JTI aduc în România companii de dans celebre pe care altfel publicul din ţara noastră ar fi putut să le vadă doar pe marile scene ale lumii, precum şi spectacole prezentate în premieră la Bucureşti.

Octavian Saiu, teatrolog şi profesor universitar, a spus că au fost „trei mici bijuterii, care împreună au format un mare eveniment cultural". "Un moment de autenticitate, un moment în care e vorba, deopotrivă, despre frumuseţea şi sinceritatea expresiei corporale, ceea ce e foarte rar în peisajul coregrafiei de astăzi. O seară excepţională sub semnul valorii, calităţii şi încrederii în ceea ce dansul poate să ne transmită, într-o lume atât de haotică”, a punctat Octavian Saiu (foto).

Radu F. Alexandru, doctor în comunicare audio-vizuală, dramaturg şi prozator, a declarat că "toate cele trei momente de dans au avut o linie de o simplitate surprinzătoare. Au avut linii foarte expresive. O trupă minunată, un spectacol incredibil, de first class, la aniversarea de 20 de ani”. Actriţa Rodica Mandache crede că „un astfel de spectacol e ca o călătorie în străinătate. M-a înduioşat, m-a impresionat, mi-a plăcut coregrafia. E foarte important să ştii ce se întâmplă în lume, pentru că suntem legaţi unii de altşi”. Lari Giorgescu, actor, dansator, afirmă că „a văzut ceva inventiv, ingenios, plin de energie şi cu o rigoare strictă" şi că "a avut foarte mult de învăţat”.

Inaugurate în anul 2000, de celebra companie de balet Bejart Ballet Lausanne, Întâlnirile JTI au găzduit dansatori, coregrafi şi trupe de balet celebre: Nacho Duato şi Compania Nacional De Danza, Joaquin Cortes, Alvin Ailey American Dance Theater, Tango Pasion, Les Ballets de Monte-Carlo, Sylvie Guillem şi Russell Maliphant, Gigi Căciuleanu şi Baletul Naţional din Chile, Alonzo King Lines Ballet, Vortice Dance Company, Maria Pagés şi Sidi Larbi Cherkaoui, Akram Khan Company, Mats Ek, Ana Laguna, Susanne Linke şi Dominique Mercy, în 2017 „Noism”, cea mai importantă companie de dans contemporan din Japonia, în 2018 compania de dans „Martha Graham”, iar în 2019 compania IT Dansa, din cadrul Institutului de Teatru din Barcelona. JTI a investit, de-a lungul anilor, în acest eveniment devenit un brand cultural naţional pentru dansul contemporan circa trei milioane de euro. Evenimentul a fost organizat şi în acest an de Fundaţia Art Production, beneficiind de consilierea artistică a Silviei Ghiaţă.