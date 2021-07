Festivalul Classics for Pleasure se întoarce la Sibiu

Classics for Pleasure - At the End There's Light FOTO:Elite Art club UNESCO

Festivalul se va deschide pe data de 16 Iulie cu un concert inedit în Piaţa Mare care va avea în program reorchestraţii ale celor mai cunoscute piese pop şi clasice din istoria muzicii. Pe data de 17 Iulie melomanii vor asculta cu un concert deosebit, dedicat curajului extraordinar al medicilor care ne oferă oportunitatea de a reveni la o viaţă normală. Închiderea va avea loc pe data de 18 Iulie cu tradiţionalul concert Proms of Delight care anul acesta va fi dedicat frumuseţii naturii şi importanţei protejării mediului înconjurător.

Vedetele festivalului de anul acesta vor fi Ansamblul Violoncellissimo condus de Marin Cazacu Orchestra Medicilor dr. Ermil Nichifor, condusă de Iosif Ion Prunner, Orchestra Filarmonicii de Stat Sibiu, condusă de Constantin Grigore, cu participarea extraordinară a solistului Ion Bogdan Ştefănescu şi a soliştilor de operă Aida Pascu, Ionuţ Pascu, Andreea Novac, Hector Lopez.

Accesul la toate evenimentele este gratuit.

„Viitorul înseamnă cultura”este crezul Elite Art care ne mobilizează ca an de an să fim prezenţi în Piaţa Mare din Sibiu,care devine o mare scenă a muzicii clasice, unde îşi dau întâlnire cei mai frumoşi oameni din toate colţurile lumii. Ediţia Classics for Pleasure 2021 At The End There’s light este una a recunoştinţei, speranţei şi a bucuriei de a fi împreuna. Este o sărbătoare a muzicii şi a artei de calitate",spune Mihaela Dragomir, preşedinte Elite Art Club UNESCO.

"În perioada 16-18 iulie vă aşteptăm să vă bucuraţi de acest spirit artistic şi unic al Sibiului.

Trei concerte extraordinare şi o expozitie de arte vizuale dedicate naturii vor fi bijuteriile oraşului în această perioadă.

Într-o lume devastată de pandemii, războaie, explozii, o lume a nevoilor, într-o lume împărţită în credinţe diferite, restaurarea unui climat cald, în care pacea să guverneze pare a fi un vis, pe care încercăm să-l punem în aplicare de atâţia şi atâţia ani, într-un an aniversar UNESCO", punctează preşedintele Elite Art Club UNESCO.

"Suntem onoraţi să avem pentru prima dată pe scena festivalului, Orchestra Medicilor "Dr. Ermil Nechifor ",dirijor Iosif Ion Prunner. Acest concert – simbol organizat in parteneriat cu Fundaţia Medicină şi Muzică este un eveniment prin care noi, românii, ne onorăm cu adevărat medicii şi cadrele medicale implicate în lupta împotriva SARS COV-2. Medici pentru medici! Au fost şi au rămas în prima linie.

Classics for Pleasure este mai mult decât un eveniment, este un sentiment şi o bucăţică ruptă din spiritul Sibiului.

Vă invit să vă bucuraţi de acest spirit curat, artistic, unic şi să luaţi cu dumneavoastră toata bucuria şi speranta pe care noi, Elite Art Club UNESCO, împreună cu toţi artiştii ce vor urca pe scenă, o dăruim în aceste trei zile binecuvântate", subliniază Mihaela Dragomir (foto).

Programul festivalului

16 Iulie, ora 20.00, Piaţa Mare

Ode to Beauty

Ansamblul Violoncellissimo condus de Marin Cazacu (foto)

17 Iulie, ora 20.00, Piaţa Mare

Ode to Heroes

Orchestra Medicilor „dr. Ermil Nichifor”

Dirijor: Iosif Ion Prunner

Solişti: Aida Pascu, Ionuţ Pascu

18 Iulie, ora 20.00, Piaţa Mare

Ode to Nature – Proms of Delight

Orchestra Filarmonicii de Stat Sibiu

Dirijor: Constantin Grigore

Invitat special - Ion Bogdan Ştefănescu

Solişti: Andreea Novac, Hector Lopez

16-18 Iulie 12.00 – 19.00, Piaţa Mare

Sibiu Art/Nature on Wheels

Expoziţie de artă vizuală

Tema: Classics for Pleasure – At The End There’s Light

Prezentatorii concertelor sunt Alexandra Velniciuc şi Marius Constantinescu, două personalităţi ale teatrului, muzicii şi micului ecran.

Directorul artistic Doru Marin: "O ediţie plină de speranţă, dedicată luminiţei de la capătul tunelului"

"O ediţie plină de speranţă, dedicată luminiţei de la capătul tunelului, sfârşitului fericit care se întrevede dupa o perioadă foarte dificilă.

Festivalul din acest an aduce în fiecare seară câte o surpriză publicului meloman", spune Doru Marin, regizor şi director artistic al Festivalului Classics for Pleasure

"Prima este prezenţa Ansamblului Violoncellissimo condus de renumitul violoncelist Marin Cazacu, creator a unor orchestre şi ansambluri pentru tânăra generaţie, renumite în ţară şi străinătate. La Sibiu, Violoncellissimo ne va oferi un program cu totul inedit, atât prin aranjamentul orchestral, cât şi prin virtuozitatea cu care vor fi interpretate lucrările, astfel încât se va crea o atmosferă muzicală ce înlocuieşte o adevărată orchestră simfonică.

A doua surpriză este o altă prezenţa inedită, Orchestrei Medicilor „dr. Ermil Nichifor”, sub bagheta lui Iosif Ion Prunner şi condusă de concert maestrul Dr. Mircea Penescu, cu un program atractiv, care a fost prezentat şi la Ateneul Român, în cadrul concertelor omagiu ,,Medici pentru Medici", concerte dedicate în mod special, cadrelor medicale din linia întâi. La Sibiu, în Piaţa Mare, ne dorim ca muzica lor, să fie o punte de legătură ce uneşte oamenii mai mult ca oricând şi, o odă adusă eroilor din medicina românească.

Ultima surpriză va fi participarea extraordinară a solistului Ion Bogdan Ştefănescu(foto) în concertul Proms of Delight, unde lucrări de mare popularitate, au fost aranjate special pentru flaut şi orchestră de către compozitori celebri şi care i-au fost dedicate, în mod special, spre interpretarea lui Ion Bogdan Ştefănescu, de data aceasta cu renumita Orchestra Simfonică a Filarmonicii de Stat din Sibiu, dirijată de Constantin Adrian Grigore şi, alături de alţi doi invitaţii ai serii, soprana Andreea Novac şi tenorul Hector Lopez.

Organizatorii Festivalului aduc şi în acest an mulţumiri pentru tradiţionala colaborare cu Filarmonica de Stat din Sibiu, o instituţie care s-a impus în ultimii ani, prin promovarea de noi idei şi proiecte culturale, atât în ţară cât şi în străinătate.

Doru Marin (foto), regizor şi director artistic al Festivalului Classics for Pleasure. Vă aşteptăm cu mult drag în Piaţa Mare din Sibiu, la un regal de muzică clasică, iar pentru cei din provincie, puteţi urmări în direct transmisiunea Live a celor trei concerte pe pagina de internet a festivalului ", spuneregizor şi director artistic al Festivalului Classics for Pleasure.

În cadrul festivalului vor fi respectate toate măsurile pentru prevenirea răspândirii cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţilor în condiţii de siguranţă sanitară în domeniul culturii. În Piaţa Mare din Sibiu se vor implementa următoarele măsuri:

perimetrul de desfăşurare a festivalului va fi delimitat cu garduri de protecţie, iar scaunele pentru spectatori vor fi amplasate la o distanţă de 2 metri. Locurile disponibile sunt limitate iar accesul publicului se va face în ordinea venirii, între orele 18.00 – 20.00. Purtarea măştii este obligatorie. Distanţarea socială este obligatorie.

Festivalul Classics for Pleasure este organizat de Elite Art Club UNESCO. Obiectivul său este promovarea la nivel naţional şi internaţional a excelenţei Sibiene şi promovarea muzicii clasice în randul publicului.

Festivalul este realizat cu sprijinul Consiliului Judeţean Sibiu.

Comisia Naţională a României pentru UNESCO a inclus a XI-a ediţie a Festivalului Classics for Pleasure între manifestările prilejuite de Programul aniversar “România şi UNESCO, arc peste timp – 65 de ani de la aderare.