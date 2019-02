Dirijorul Christian Badea revine pe scena Ateneului Român

Joi şi vineri, de la ora 19.00, orchestra Filarmonicii „George Enescu“ va avea în program Concertul în re major pentru vioară şi orchestră, op.35 de Erich Wolfgang Korngold şi Simfonia nr.5, în re minor, op.47 de Dmitri Şostakovici. Solistă va fi violonista Ioana Cristina Goicea.

Joi, 28 februarie şi Vineri, 1 Martie 2019, ora 19.00, Ateneul Român

Concert simfonic

Orchestra simfonică a Filarmonicii "George Enescu"

Dirijor Christian Badea

Solistă Ioana Cristina Golcea

Program

Erich Wolfgang Korngold - Concertul în re major pentru vioară şi orchestră, op. 35

Dmitri Şostakovici - Simfonia nr. 5, în re minor, op. 47

CHRISTIAN BADEA

Dedicat în egală măsură muzicii simfonice şi operei, Christian Badea, consilier artistic şi prim-dirijor al Filarmonicii „George Enescu”, a concertat pe toate continentele şi în cele mai importante săli şi teatre de operă, printre care Metropolitan Opera (New York), Opera de Stat (Viena), Royal Opera (Londra), Carnegie Hall (New York), Suntory Hall (Tokio), Concertgebouw (Amsterdam).

Cariera sa este marcată de colaborări importante cu artişti de referinţă ai timpului nostru - Leonard Bernstein, Mstislav Rostropovici, Placido Domingo, Renée Fleming, Natalie Dessay, Thomas Hampson. Sub semnul Leonard Bernstein 100, centenarul naşterii artistului a fost sărbătorit la Filarmonica „George Enescu”, ultimele două concerte simfonice ale stagiunii trecute fiindu-i dedicate de maestrul Christian Badea - unul dintre discipolii cei mai de seamă ai faimosului compozitor, dirijor, pianist şi pedagog american.

Christian Badea a condus orchestre de prim rang ale lumii, printre care se numără Royal Philharmonic şi BBC Symphony (Londra), Filarmonica din Sankt Petersburg, Filarmonica Cehă, Amsterdam Philharmonic, Orchestre Philharmonique de Radio France, Accademia di Santa Cecilia Orchestra (Roma), RAI Orchestra Montreal Symphony, Filarmonica din Tokio, Pittsburg Symphony (Torino). La Metropolitan Opera din New York a dirijat peste 160 de spectacole într-un repertoriu vast şi variat. În mai 2015, Christian Badea a dirijat la Ateneul Român actul al III-lea din „Parsifal“, după care, în deschiderea următoarei stagiuni a pus în scenă, în dublă calitate, de dirijor şi regizor, actul I din opera lui Richard Wagner. În decembrie 2017, Christian Badea a obţinut un succes extraordinar cu „Andrea Chénier“ de Umberto Giordano la faimosul Teatro Colón din Buenos Aires, fiind invitat să revină în 2019. De asemenea, a semnat un contract de colaborare până în 2020 cu Opera din Sydney.

În stagiunea 2018-2019, Christian Badea a iniţiat proiectul Concertele Centenarului la Ateneul Român, în care au fost invitaţi, la Filarmonica „George Enescu“, solişti renumiţi - violoncelistul Misha Maisky, violoniştii Valeriy Sokolov şi David Grimal, pianiştii Khatia Buniatishvili, Anna Fedorova, Daniel Ciobanu.

IOANA CRISTINA GOICEA

Tânara violonistă Ioana Cristina Goicea este unul dintre cele mai promiţătoare talente ale generaţiei tinere. La 27 de ani, ea se mândreşte cu un palmares internaţional impresionant. Cea mai recentă performanţă este câştigarea concursului de vioară înscris în competiţia Johannes Brahms, de la Pörtschach, Austria.În iunie 2017 a câştigat premiul I la prestigioasa competiţie de vioară „Michael Hill” din Noua Zeelanda, unde presa a declarat-o „un nou star pe firmamentul muzicalâ”. A obtinut Premiul I la concursurile Internationale ꞌJohannes Brahms” 2013 in Austria si ”Andrea Postacchini” 2012 Italia. De asemenea este laureata a concursului ”Fritz Kreisler” Vienna 2014 si, recent, a castigat premiul ”Carl-Flesch” la academia cu acelasi nume in Baden-Baden, Germania. Violonista Ioana Cristina Goicea a concertat ca solistă cu Auckland Philharmonia, Baden-Baden Philharmonic, Südwestdeutsche Philharmonie, Norddeutsche Philarmonie, Filarmonica George Enescu, Orchestra Naţională şi Orchestra de Cameră Radio, Orchestra Naţională de Tineret, I Virtuosi Italiani, Kunitachi Symphoniker, Filarmonica de Stat Chisinau precum si cu toate orchestrele simfonice din România. În 2015 a câştigat, împreună cu pianistul Andrei Banciu, premiul al doilea şi Young Award la concursul internaţional de muzică de cameră de la Trieste. În 2016 a fost invitată să participe la presigioasa Academie de Muzica de Cameră „Heidelberger Frühling” din Germania si în 2017 a debutat în cadrul turneului „New Masters on Tour”, împreună cu pianistul Andrei Banciu, la Concertgebouw Amsterdam si la Filarmonica din Bratislava.

Ioana Cristina Goicea s-a născut in Bucuresti, în 1992, într-o familie de muzicieni, si a studiat cu profesorii Mariana Sârbu, Ştefan Gheorghiu, Petru Munteanu, iar în prezent urmează cursurile Universitatii de Muzica şi Teatru din Hanovra cu profesorul Krzysztof Wegrzyn.

Ioana Cristina cântă pe o vioară Gianbattista Guadagnini (Parma, 1761), oferită de fundaţia Deutsche Stiftung Musikleben Hamburg.

