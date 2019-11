Cine sunt artiştii care expun la prima ediţie a salonului ARTAR

Vor expune artiştii: Elena Nina Anton, AvanuC, Adriana Badea, Filomela Elena Bucur, Corina Cadariu Florea, Violeta Carp, Melania Chituc Stancu, Ottilia Cormoş, Cora Giodîc Postelnicu, Mihai Eugen Marinescu, Ciprian Mihăilescu, Dana Nechita, Iulia Şchiopu, Cornelia Tersanszki, Marian Truţulescu, Carmen Văideanu.

Epoziţia poate fi vizitată, luni, miercuri şi vineri, de la 9 la 18, marţi şi joi între 9 şi 20, respectiv sâmbătă între 9 şi 17. Intrarea este liberă.

„Salonul ARTAR 2019 - Salon Naţional de Arte Vizual, aflat la prima ediţie, vine ca o materializare firească a ideii care a stat la baza înfiinţării Asociaţiei Culturale ARTAR: aceea de unire a artiştilor contemporani în jurul nucleelor expoziţionale, dar şi de facilitare, într-un mod plăcut şi constructiv, a dialogului dintre artişti, prin intermediul creaţiilor lor, şi publicul iubitor de artă.

Îmi doresc ca prin acest Salon Naţional de Arte Vizuale să trasăm linia de start a unor manifestări culturale care, prin recurenţă şi obiectivitate, să fie un barometru al contemporaneităţii şi, totodată, o modalitate de integrare în circuitul internaţional a unor valori artistice naţionale. De aceea avem în proiect promovarea artiştilor români în străinătate, dar şi a celor străini la noi în ţară. În acest sens pot să anunţ expoziţia grupului aKebal din Murcia care va avea loc anul viitor, din luna mai, chiar în această sala.

Deşi iniţial nu am dorit ca acest salon să aibă o tematică anume, când am văzut lucrările selecţionate puse împreună, am realizat că subconştientul meu a ales totuşi o direcţie clară, una dominată de sensibilitate, senzualitate şi fragilitate.“, a declarat Roxana Bărbulescu, curatoarea expoziţiei.