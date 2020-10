„Cina cea de taină“ cu femei a Irinei Greciuhina se „mută“ în virtual, în prima galerie VR din România şi Republica Moldova

Imagine din sălile expoziţiei virtuale „Woman Unchained“ by Irina Greciuhina

Expoziţia-fenomen „Woman Unchained“ de la Arbor.art.room îşi continuă viaţa în „realitatea virtuală“.

Expoziţia-fenomen „Woman Unchained“ by Irina Greciuhina, care-a fost deschisă timp de o lună în spaţiul expoziţional Arbor.art.room (str. Transilvaniei, nr. 11), perioadă în care s-a bucurat de un imens succes, s-a închis în „real“, dar iubitorii de frumos mai au o şansă să contemple „Cina cea de taină“ cu femei şi alte lucrări care i-au încântat pe bucureşteni în această perioadă. Începând de astăzi, „Woman Unchained“ se „mută“ în „realitatea virtuală“, pe platforma Theopen-art.com, în singura galerie virtuală din România şi Republica Moldova.

Desigur, nu va lipsi celebra operă de artă a Irinei Greciuhina, pictura „Unity in Diversity“, lucrare ce reprezintă „Cina cea de taină“, renumita frescă a lui Leonardo da Vinci (un „canon“ al istoriei artei), cu personaje exclusiv feminine, alese de artistă pentru a reprezenta diverse epoci, rase şi culturi. Sunt prezente însă mult mai multe lucrări decât au putut fi aduse la Bucureşti, aproape întreg portofoliul artistei, ceea ce oferă o privire mult mai cuprinzătoare asupra creaţiei de până acum a Irinei Greciuhina. Accesibilă cu ochelari VR sau de pe un simplu laptop, galeria virtuală oferă senzaţia unei „plimbări“ în voie prin sălile unei galerii sau a unui muzeu, existând chiar şi posibilitatea apropierii şi a „atingerii“ lucrărilor expuse.

Expoziţia de VR art „Woman Unchained“ este curatoriată de criticul Doinel Tronaru şi de Victoria Nagy Vajda, reprezentanta Arbor.art.room – unde au fost expuse până acum lucrările din „Woman Unchained“ – şi a intereselor artistei Irina Greciuhina în România.

„Unity in Diversity“ (acrilic/pânză, 300x200 cm, 2020), deja celebra „Cină cea de taină“ cu femei a Irinei Greciuhina

Proiectul face parte din programul de susţinere a galeriilor de artă din Bucureşti iniţiat de Primăria Capitalei prin Direcţia Generală de Arhitectură Peisagistică şi Monumente de For Public şi Centrul Cultural Expo Arte.

Irina Greciuhina (38 de ani), artist vizual, arhitectă şi designeră de interior, „bazată“ în Chişinău

Ce-nseamnă expoziţiile virtuale de pe www.theopen-art.com

Expoziţia virtuală „Woman Unchained“ a tinerei artiste din Basarabia Irina Greciuhina include 15 pânze mari, 7 lucrări realizate în digital, un video de prezentare a artistei şi un video care documentează crearea unei opere digitale. Videoul de prezentare al Irinei Greciuhina are track-ul audio în limba rusă şi este subtitrat în limba engleză.

Galeria VR de pe platforma Theopen-art.com are o suprafaţă de 300 mp virtuali, distribuiţi în 5 spaţii expoziţionale, care pot găzdui expoziţii mai mari sau mai mici de pictură, sculptură, fotografie, multimedia. Expoziţiile VR pot fi accesate de pe orice calculator sau tabletă cu browser de internet, iar prin acestea se poate naviga cu ajutorul mouse-ului şi al săgeţilor. Pentru o experienţă deplină oferită de realitatea virtuală, se recomandă însă vizitarea expoziţiilor de artă şi de pe dispozitive speciale VR.

În lunile august-octombrie 2020, au fost realizate de către galerista (fizică şi „virtuală“) Victoria Nagy Vajda trei expoziţii VR: „INSIDE“ de Diana Tudose, „OMAGIU LIMBII ROMÂNE – Scriitori basarabeni în opera artistei Valentina Rusu Ciobanu“ şi „Woman Unchained“ de Irina Greciuhina. În lunile octombrie-decembrie 2020, vor fi lansate expoziţiile VR ale artiştilor Vadim Creţu şi Giuliano Nardin, împreună cu atelierul VR al Valentinei Rusu Ciobanu („geniul picturii basarabene“), o reconstrucţie identică cu realitatea pe baza materialelor de arhivă din 1985, în cadrul proiectului „Valentina Rusu Ciobanu – o sută de ani de la naştere“, sprijinit de AFCN.

Platforma Theopen-art.com (www.theopen-art.com) a fost construită cu sprijinul Biroului de Cooperare al Elveţiei din Republica Moldova. Este deschisă artiştilor de pe ambele maluri ale Prutului, dar şi pentru artişti internaţionali. Mai multe detalii, aici.

Scurt istoric al expoziţiei „Woman Unchained“ de la Arbor.art.room (10 septembrie-11 octombrie)

Vernisajul expoziţiei „Woman Unchained“ (curator Doinel Tronaru) de la Arbor.art.room (spaţiu de expoziţii coordonat de Victoria Nagy Vajda), desfăşurat în data de 10 septembrie în prezenţa artistei basarabene Irina Greciuhina, venită special de la Chişinău pentru acest eveniment, a fost un veritabil succes, bucurându-se de prezenţa a numeroase personalităţi din lumea artistică, a numeroşi oameni de presă, dar şi de cea a oamenilor obişnuiţi, iubitori de artă. Viaţa bucureşteană a expoziţiei Irinei Greciuhina se afla însă de-abia la început, pentru că, în această lună întreagă de vizitare („camera“ Arbor.room.art fiind deschisă zilnic, timp de câteva ore, pentru iubitorii de frumos), „Woman Unchained“ a înregistrat un număr record de vizitatori (simpli trecători sau oameni interesaţi de artă), neobişnuit pentru o galerie bucureşteană, chiar şi pentru cele cu o activitate mai îndelungată. Aceştia au venit atraşi de hype-ul făcut picturii „Unity in Diversity“ („Cina cea de taină“ în variantă feminină), pentru a vedea cu ochii lor dacă este vorba despre o „blasfemie“ sau doar despre o operă de artă de factură postmodernă, dar şi pentru a admira frumosul intens din toate lucrările Irinei Greciuhina.

"A drizzling down center of harmony", lucrare-fanion a expoziţiei VR Irina Greciuhina "Woman Unchained"

Cele trei zile de Noaptea Albă a Galeriilor (NAG) din acest an au reprezentat un vârf de vizitare, „Woman Unchained“ fiind văzută de numeroşi tineri aflaţi pe traseul expoziţional al galeriilor. De-a lungul celor patru săptămâni, însă, nenumăraţi au fost şi simplii trecători, care-au intrat efectiv din stradă, atraşi de frumuseţea lucrărilor (observabilă din exterior), şi au oferit multe observaţii pertinente. În weekendul 9-11 octombrie – ultimele trei zile de vizitare a expoziţiei „Woman Unchained“ la Arbor.art.room (str. Transilvaniei, nr. 11) –, bucureştenii au putut să-şi ia adio de la pictura care i-a impresionat atât de mult, şi au făcut-o în număr destul de mare. De luni, lucrările şi „Cina cea de taină“ părăsesc Bucureştiul, dar expoziţia se va muta în virtual, pe site-ul www.theopen-art.com, unde a fost inaugurată varianta în „realitate virtuală“ (VR, o tehnologie revoluţionară, fără echivalent pe site-urile de artă din România şi Republica Moldova) a expoziţiei „Woman Unchained“, cu numeroase alte lucrări. În galeria virtuală de pe acest site, deja pot fi admirate două expoziţii virtuale superbe: Diana Tudose („Inside“) şi Valentina Rusu Ciobanu (portrete de scriitori din Republica Moldova).

„Epopeea“ Arbor.art.room va continua însă, cu două expoziţii dedicate Valentinei Rusu Ciobanu, „geniul picturii basarabene“, artistă care împlineşte în aceste zile 100 de ani.

Irina Greciuhina şi Victoria Nagy Vajda, la vernisajul din septembrie de la Arbor.art.room – autor foto: Tudor Codre Isac

Artista basarabeană Irina Greciuhina, prezenţă „exotică“ în viaţa artistică a Bucureştiului

Irina Greciuhina (foto dreapta) este o artistă basarabeană, născută în 1982 şi stabilită în Chişinău. Este preocupată de „studiul arhetipurilor feminine“, de femeie ca „fenomen unic, divin şi natural în egală măsură“. A expus, printre altele, la Veneţia, unde a făcut furori, dar primul ei solo show în România are loc în lunile septembrie şi octombrie, în spaţiul expoziţional Arbor.art.room (str. Transilvaniei, nr. 11, sector 1, Bucureşti).

Vernisajul expoziţiei de pictură a Irinei Greciuhina, intitulată „Woman Unchained“, a avut loc joi, 10 septembrie 2020, în spaţiul de expoziţii Arbor.art.room, coordonat de Victoria Nagy Vajda. Expoziţia a fost deschisă până pe 11 octombrie, putând fi vizitată în fiecare zi, în plăcutele şi răcoroasele „ore de seară“ bucureştene. „Camera de artă“ este situată într-o zonă superbă a Bucureştiului, cu parfum eliadesc şi cărtărescian, una dintre acele străduţe pe care, pierdut fiind, te-ai putea crede la Paris, Lisabona, Roma sau alte oraşe europene cu „mitologie“.

Printre lucrările aduse la Bucureşti s-a aflat şi „Introduction to the culture“ sau „Unity in Diversity“ (2020, 300x200 cm, acrylic/canvas), lucrare masivă de trei pe doi metri (detaliu dreapta), replică postmodernă la fresca „Cina cea de taină“ a lui Leonardo da Vinci, în care Iisus şi cei 12 apostoli sunt reprezentaţi conform poziţionării din capodopera geniului renascentist, dar ca femei. Viziunea feministă şi LGBTQ a Irinei Greciuhina a contrariat publicul românesc, încă tributar patriarhalismului şi altor sechele ale totalitarismelor moderne, dar nu puţini sunt şi cei care s-au „îndrăgostit“ cu această ocazie de artistă şi de lucrările acesteia.