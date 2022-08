Artistul vizual Alexandru Cînean: „Teatrul a pătruns firesc în lumea mea vizuală“

Alexandru Cînean (33 de ani) a urmat cursurile Universităţi de Artă şi Design din Cluj-Napoca unde a obţinut diploma de licenţă în pictură în anul 2010, iar în anul 2012 diploma de masterat la Universitatea de Artă şi Design. Remarcat pentru talent în timpul studiilor, a fost selecţionat pentru un sejur la Academia delle Belle Arti di Torino, Italia în perioada 2008-2009 în cadrul proiectului European Erasmus. În 2011 Alexandru Cînean a fost din nou beneficiarul unei Burse Erasmus. A făcut stagiu de trei luni (noiembrie 2011-februarie 2012) în Belgia, în Thuin la Galeria Antecedence/Ephemere. În prezent expoziţia sa, "Mirage", care are subiect păsările, este în desfăşurarea la Galeria NO! HAI Ambasada Creativă din Sibiu până la 31 august.

Cum ţi-ai descoperit pasiunea pentru pictură?

De mic copil am început să creez tot felul de jucări şi figurine din lemn sau lut pe care le visam noapte şi apoi le pictam. Era un proces destul de interesant, dar cu timpul m-am axat tot mai mult pe pictură. Părinţii mei au văzut că am o sensibilitate spre artă şi am fost susţinut de către ei, astfel am ajuns să studiez la Liceul de Artă din Sibiu. Aici am descoperit şi aprofundat primele taine ale culorii şi am dezvoltat o dragoste pentru pictură.

Ai studiat la Cluj-Napoca, după care în Italia şi în Belgia. Ce profesori ţi-au influenţat stilul? De ce plusuri ai beneficiat în urma studiilor în străinătate?

În dezvoltarea mea profesională şi artistică bursele pe care le-am obţinut la Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca au avut o importanţă deosebită. De-a lungul anilor de studiu am vizitat foarte multe muzee, ateliere şi galerii de artă, unde am cunoscut numeroşi artişti şi oameni de cultură cu care am avut şansa să lucrez atât în mod direct, dar şi indirect.

De la fiecare am învăţat şi am preluat, ce am considerat că mi se potriveşte ca şi personalitate, iar astfel am reuşit să mă dezvolt ca şi artist şi să îmi creez propriul stil de lucru.

În ce registru ai ales să pictezi, cum ţi-ai gasit identitatea artistică?

Temele şi lucrările se încadrează în mai multe registre cum ar fi spaţiul realităţii, dar şi în zona iluzoriului şi vizionarismului cu accente ale neo-surrealismului, în tangenţă cu neo-realismul asociat cu accente fotorealiste, neo-romantismul şi modele din publicitate sau media, corelate pe alocuri cu citate din clasici. În spatele imaginii stă fixarea riguroasă a subiectului şi implicaţiilor lui, un demers de documentare, un amplu efort de concepţie, prelucrare, atenţie pentru unitatea ansamblului, dar şi pentru detaliu, cu susţinere intensă la nivel cromatic. În fiecare proiect am reuşit să transpun şi o parte din identitatea mea, astfel a contribuit la crearea unei amprente proprie.

Faust: Vanity and Despair

Cum a fost experienţa de a picta scene inspirate din spectacolul „Faust”?

În 2015 eram în căutarea unei noi provocări artistice. Cum spaţiul de desfăşurare al piesei Faust s-a mutat de la hala Balanţa la Fabrica de Cultură, vis-a-vis de studioul meu, de la idee la proiect a mai fost doar un pas. Aşa s-a născut Faust: Vanity and Despair, care m-a atras în aventura desfăşurării pe pânză a identităţilor multiple ale personajelor. Cu susţinerea şi acordul domnului Constantin Chiriac, am asistat la mai multe reprezentaţii la spectacolul Faust în regia a domnului Silviu Purcărete, am documentat proiectul cu numeroase instantanee şi studii pregătitoare pe pânză, în demersul de a înţelege la nivel profund arta teatrală pe de o parte şi manifestarea conştiinţei de sine a actorilor, pe de cealaltă.

Proiectul Faust: Vanity and Despair este alcătuit din 50 de lucrări de diferite dimensiuni, care surprind momente cheie din piesă, reformulate în viziune proprie. Am inclus în expoziţie şi schiţele de lucru pe pânză ale lucrărilor mari.

Cum au ajuns papagalii să fie subiectul unei expoziţii, Mirage? Care a fost mirajul lor?

După finalizarea expoziţiei Faust: Vanity and Despair, în 2017 am întreprins un studiu la o crescătorie specializată de păsări şi papagali în Gent şi în Franţa. Inspirat de observarea a şase specii de papagali, originare din America de Sud (Ara ararauna, Ara chloropterus, Anodorhynchus hyacinthus), Australia (Calyptorhynchus banksii), Oceania (Probosciger Aterrimus) şi Africa (Psittacus erithacus), toate mult apreciate ca animale de companie şi comercializate, în general, la preţuri destul de ridicate şi unele dintre ele pe cale de dispariţie.

’’Mirage ’’ este o întâlnire cu frumuseţea naturii, cu tendinţa zborului, dar şi cu aspecte legate de ecologie, necesitatea stabilirii unei limite între curiozitatea omului şi intruziunea sa în natură, între cercetare şi prezervare faunei şi florei, între dorinţa de apropiere şi tulburarea mersului firesc al vieţii în natură.

Cum ai realizat ochii de pe casele din Sibiu?

’’Eye SB-you! ’’ este un proiect drag mie, mai ales că sunt sibian, de când eram copil îmi imaginam casele cu lucarne din Sibiu ca fiind personaje fantastice ce veghează asupra trecătorilor. Proiectul are ca scop promovarea elementelor arhitecturale specifice Sibiului, într-o variantă artistică unică, având ca rezultat o mai bună animare a oraşului şi valorificarea patrimoniului cultural sibian. În contextul proiectului propus, oraşul capătă ochi şi devine spectator al propriilor istorii.

Clădirile prind viaţă, se metamorfozează în adevărate personaje şi răspund privitorului, călătorului, exploratorului, devenind în acelaşi timp privit şi privitor. În urma unor eforturi destul de mari am obţinut avizele necesare de la Primăria Sibiu şi de la Direcţia judeţeană pentru culte şi patrimoniu Sibiu, fiind astfel prima persoană care a amplasat irisuri în lucarnele din acoperiş.

Doresc ca pe viitor acest proiect să ajungă la un nivel mult mai mare prin amplasarea acestor picturi realizate în tehnici şi cu pigmenţi UV şi fosforescenţi în tot centrul istoric din Sibiu.

Cum se îmbină pictura cu teatrul? Cum colaborezi cu logodinca ta designer vestimentar? Ce dimensiuni vizuale noi ai descoperit în Faust şi în lumea teatrului, în general?

Colaborarea cu teatrul a pătruns firesc în lumea mea vizuală. Căutarea celei mai potrivite expresii pentru a exprima profund şi convingător întortocheatele şi infinit de diverse trăiri ale omului, caracterizează şi exprimarea mea plastică. Încă din antichitate există o comuniune puternică între pictură şi teatru şi viceversa. Lucrând la expoziţia Faust: Vanity and Despair am avut şansa să cunosc şi să colaborez cu mari actori, regizori, critici de teatru care m-au ajutat în demersul meu creativ. Am început să experimentez şi cu alte moduri vizuale de exprimare, sculptura, video, etc. Colaborez cu designerul vestimentar Raluca Elena Coşăreanu în foarte multe proiecte, ea realizează ţinutele pe care le creează special pentru proiectele mele, styling şi fotografii. Suntem un cuplu creativ şi ne completăm foarte bine în tot ce ţine partea artistică.

Cum trăieste un tânăr artist independent în România şi cu ce probleme se confruntă? Cum a influenţat pandemia piaţa de artă? De ce nu ai rămas în străinătate şi te-ai intors la Sibiu?

Să fii artist vizual în România este dificil, trebuie să parcurgi un drum destul de complicat, cu multe aventuri. Artă contemporană în România nu este apreciată la nivelul la care ar trebui, dar lumea începe să accepte şi să achiziţioneze artă treptat. În timpul pandemiei artă s-a mutat online, urma să am câteva expoziţii fizice importante care din păcate au fost anulate din cauză situaţiei pandemice. Acest lucru nu a reprezentat un obstacol pentru mine şi am continuat să lucrez mai intens la noi proiecte pe care le voi expune curând. Am ales să revin în Sibiu, deoarece mă simt legat de acest oraş, care a devenit un centru artistic important în România.

Care sunt următoarele tale proiecte?

Am mai multe proiecte în derulare, la jumătatea luni octombrie, voi avea o colaborarea foarte interesantă în Bucureşti cu Galeria Creart, Galeria Galateca şi Teatrelli şi în paralel pregătesc noi lucrări pentru expoziţiile personale ce le voi expune în Europa.

EXPOZIŢII SEMNATE DE ALEXANDRU CÎNEAN

2022 "Mirage"- – curator Dr. Alexandru Sonoc/ NO!HAI Ambasada Creativa, Piaţa Mică/ Sibiu/ România

2021 "EYE SB-you!" – curator Dr. Alexandru Constantin Chituţă/ NO!HAI Ambasada Creativa, Piaţa Mică/ Sibiu/ România, expoziţie inclusă în programul Festivalului Internaţional de Teatru de la Sibiu ediţia a 28-a.

2021 "Faust: Vanity and Despair" – curatori Prof. Univ. Dr. D.h.c. Jan DE MAERE şi Dr. Alexandru Constantin Chituţă/ NO’HAI Ambasada Creativa/ Sibiu/ Ro.

2020 "Faust: Vanity and Despair" – curator Dr. Alexandru Constantin Chituţă şi Alina Berbecaru/ Muzeul Bistriţa/ România

2019 "Waves of the Sublime" – curator Dr. Alexandru Constantin Chituţă şi Dr. Alexandru Sonoc/ Muzeul Naţional Brukenthal / Sibiu/ România

2019 "Faust: Vanity and Despair" – curator Dr. Alexandru Constantin Chituţă/ Muzeul Oraşului Oradea/ România

2016 "Faust: Vanity and Despair" - curatori Prof. Univ. Dr. D.h.c. Jan DE MAERE şi Dr. Alexandru Sonoc – MB-XL Gallery/ Bruxel/Belgia

2016 "Faust: Vanity and Despair" - curatori Prof. Univ. Dr. D.h.c. Jan DE MAERE şi Dr. Alexandru Sonoc / Muzeul de Artă contemporană Brukenthal / Sibiu/ România

2012 "The Animal-Machine", Artyourself Gallery/ Bucureşti/ România

2007 Gallery X Future /Sibiu/ România

Premiu:

2009 “Concorso Nazionale di Pittura Gaetano Morgese”-Italia