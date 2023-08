Urmează o toamnă și o iarnă cu creșteri masive de prețuri în domeniul energiei

Poate, cine știe, dacă guvernanții noștri de acum s-ar putea decide să nu încheie spectacolul dezonorant al călcatului reciproc în picioare pentru a ocupa spațiul media în lipsa acordului asupra unor măsuri economice și în fața unei opoziții inexistente, s-ar putea, dacă vor binevoi, să fie atenți și la semnale reale, de mare amplitudine care tot curg în jurul nostru. Unul dintre el, în opinia mea de foarte mare interes imediat, este raportul publicat ieri de Agenția Internațională pentru Energie publicat ieri, 11 august.

Este important, aș spune, chiar și pentru liderii noștri politici care, conform principiilor clasice de bună guvernare, ar trebui să ia în calcul asemenea date-avertisment și să înceapă să se pregătească foarte intens pentru perspectiva unei crize energetice masive, în prezența a doi factori care ridică mereu nivelul de vulnerabilitate: sărăcia manifestă care se cronicizează la nivelul unor categorii de populați, obligația de a aplica reduceri de personal și cheltuieli în administrația publică hipertrofiată și nevoia de a preveni manifestări violente de nemulțumire socială.

Potrivit acestui raport, prețurile la petrol au crescut constant în iulie și la începutul lunii august, cel mai important indiciu pentru viitorul apropiat fiind că atât Rusia cât și Arabia Saudită intră în toamnă menținând limitările la producțiile proprii în condițiile în care, datorită regimului extins de sancțiuni impus de SUA și urmat de cele mai multe state din UE, rușii au anunțat că-și mută exporturile către piețele din India și China, mai ales că se aplică a și pare extrem de funcțional sistemul de plăți în yuani și ruble, excluzând pe cele tradiționale în dolari americani.

Raportul reamintește că de la Nairameters au comunicat că, în mod explicit, Arabia Saudită, neluând în seamă cererile presante ale americanilor, inclusiv de la nivelul Casei Albe, au afirmat că vor extinde limitarea voluntară a producției lor de petrol până în septembrie. Logic, spun specialiștii, urmează mari probleme în perspectivă, citând o analiză făcută de cei de la S&P Global Commodity în care se confirmă ca producția globală la nivelul lunii trecute a fost cea mai scăzută din august 2021 încoace, urmare firească a unei decizii politice luate de liderii din OPEC+.OPEC+ crude oil production1

1. Excludes condensates. 2. Capacity levels can be reached within 90 days and sustained for an extended period. 3. Excludes shut in Iranian, Russian crude. 4. Iran, Libya, Venezuela exempt from cuts. 5. Mexico excluded from OPEC+ compliance. Only cut in May, June 2020. 6. Bahrain, Brunei, Malaysia, Sudan and South Sudan.

Există deci probleme reale în perspectivă? Posibil să fie deoarece, dacă observați, Arabia Saudită, spre exemplu, anunță măsuri doar până în septembrie. Foarte important deoarece țara este ,deocamdată, pe surse, pe „lista scurtă” a viitorilor membri în BRICS + și, dacă asta se confirmă, viitoarele mari orientări privind producția statelor din OPEC+ s-ar putea să fie profund influențate de viitoarele orientări politice ale statelor care vor constitui Noua lor ordine Internațională, din start anti-americană, cea a „Sudului Global”. Poate vă amintiți cum, la mijlocul anilor ‚70, lumea a fost amenințată de un dezastru economic major datorită crizei OPEC, dar acum, dacă va exista o voință politică de mobilizare a țărilor din OPEC +, lucrurile s-ar complica foarte tare și dimensiunile conflictului s-ar putea să fie cu mult mai mari și, astfel, petrolul să devină armă de șantaj și presiune.

Consecințele urmează, este deschis cel mai nefericit scenariu de perspectivă imediată, o lume super-polarizată și ridicând noi bariere ideologice și granițe din ce în ce mai compacte între lumi, o realitate teoretic conflictuală pentru o lume care se întoarce în logica ucigașă și cretină a fostului și niciodată încheiatului Război Rece.