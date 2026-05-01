Un om împotriva unui regim: Mircea Răceanu și curajul unei alegeri fără întoarcere

Ieri a fost condus pe ultimul drum, în statul american Virginia, un erou despre care puțini români știu. Lui îi este dedicat acest editorial: Mircea Răceanu.

FOTO Arhivă

În iarna crepusculară a anului 1989, la 31 ianuarie, pe străzile unui București cufundat în întuneric, frig și teroare sistemică, se consuma un act de o brutalitate definitorie pentru natura regimului comunist.

Mircea Răceanu, diplomat de carieră și unul dintre cei mai fini cunoscători ai relațiilor româno-americane din aparatul Ministerului Afacerilor Externe, era arestat de Securitate pe stradă. În nota documentară pe care o avea asupra sa, cu intenția de a o înmâna personal ambasadorului american la București, spre reședința căruia se îndrepta, și în care descria unele intenții și acțiuni ale regimului totalitar împotriva propriului popor, Răceanu a inclus și un mesaj emoționant de curajos și de demn pentru acel an îngrozitor: „Timpurile nu sunt uşoare, dar nu ne speriem!” Acțiunea în forță a poliției politice marca apogeul paranoiei unui dictator izolat și, totodată, începutul unuia dintre cele mai dramatice episoade de demnitate individuală din istoria recentă a României. Arestarea sa expunea public falimentul total al diplomației ceaușiste și teroarea pe care regimul o exercita chiar asupra propriilor elite.

Pentru a înțelege anvergura deciziilor lui Mircea Răceanu, trebuie să reconstituim arhitectura geopolitică a acelui moment. Anii ’80 au reprezentat pentru România o coborâre accelerată într-un abis al izolării internaționale. După un scurt și iluzoriu moment de deschidere către Occident în anii ’70, care a culminat cu acordarea ”Clauzei Națiunii celei mai Favorizate”, succes care îl avea în centrul său pe nimeni altul decât Mircea Răceanu - diplomatul profesionist care lucrase pentru acest deziderat de la Washington și București - , s-a dovedit ulterior că strategia mincinoasă a lui Ceaușescu, care transformat artificial o politică de independență mimată față de Moscova, a metamorfozat concomitent țara într-o fortăreață stalinistă, asimilabilă astăzi doar modelului nord-coreean.

Ronald Reagan îi transmite, în 1985, o scrisoarea personală lui Ceaușescu prin care îl avertizează asupra sistării Clauzei și a raporturilor diplomatice. Decizia regimului de a renunța unilateral la Clauza Națiunii Celei Mai Favorizate în 1988, pentru a preîntâmpina o retragere umilitoare din partea Congresului Statelor Unite din cauza încălcărilor masive ale drepturilor omului, a însemnat ruperea definitivă a ancorelor economice și diplomatice cu lumea liberă.

În acest context tectonic, Mircea Răceanu opera la Direcția Americi din cadrul MAE. Avea acces direct la informațiile brute, necenzurate de aparatul de propagandă al Partidului Comunist. Înțelegea cu o precizie chirurgicală că politica externă a României devenise un instrument exclusiv de prelungire a supraviețuirii unei dictaturi sângeroase. Alegerea sa de a colabora cu diplomația americană și de a furniza informații vitale despre funcționarea și intențiile regimului de la București reprezintă un act asumat de rezistență din interior. Răceanu a înțeles că loialitatea față de statul român și loialitatea față de regimul Ceaușescu deveniseră două concepte reciproc exclusive. Salvarea națiunii impunea subminarea directă a dictaturii.

Aparatul represiv comunist a etichetat imediat acțiunea sa drept „trădare”. Această încadrare juridică a Securității trebuie demontată istoric și moral.

Într-un stat totalitar, în care legea este confiscată de un grup infracțional aflat la putere și folosită ca instrument de suprimare a drepturilor fundamentale, încălcarea acelei legi devine un imperativ moral absolut. Acțiunea lui Mircea Răceanu se înscrie în marea tradiție a rezistenței antitotalitare.

Asemenea lui Claus von Stauffenberg în Germania nazistă sau a disidenților din aparatul sovietic care au ales să divulge secretele imperiului răului, Răceanu a folosit poziția sa privilegiată nu pentru a-și asigura confortul personal, ci pentru a accelera prăbușirea unei tiranii care își devora propriul popor.

Ancheta care a urmat arestării sale a fost un exercițiu de violență psihologică și fizică extremă. Timp de luni de zile, izolat în celulele Securității, Mircea Răceanu a fost supus unui regim de interogatorii conceput pentru a anihila personalitatea umană. Contextul familial adaugă o dimensiune și mai profundă acestei drame.

Tatăl său adoptiv, Grigore Răceanu, veteran al mișcării comuniste, devenise la rândul său un opozant al dictaturii, numărându-se printre semnatarii celebrei „Scrisori a celor șase” din martie 1989. Asistăm aici la o ruptură ideologică și morală totală chiar în inima elitelor epocii. Dictatura ajunsese în stadiul în care se prăbușea sub propria ei greutate, contestată din toate direcțiile, izolată pe plan extern și urâtă pe plan intern.

Procesul lui Mircea Răceanu, desfășurat în iulie 1989, a fost o farsă judiciară tipic stalinistă, judecată cu ușile închise de un Tribunal Militar obedient. Condamnarea sa la moarte, pedeapsă comutată ulterior la 20 de ani de închisoare din cauza presiunilor internaționale imense, inclusiv din partea președintelui american George H.W. Bush, demonstrează natura sanguinară a regimului până în ultima sa clipă de existență. Ceaușescu era dispus să execute un diplomat de carieră pentru a trimite un semnal de teroare absolută aparatului de stat, încercând cu disperare să oprească hemoragia de informații către Occident.

După eliberarea sa din închisoare, în timpul evenimentelor din decembrie 1989, și mutarea sa în Statele Unite, Mircea Răceanu a rămas o voce a lucidității. Reabilitarea sa juridică completă în România a fost un proces dureros de lent, reflectând rezistența acerbă a vechilor structuri de putere și a mentalităților securiste care au supraviețuit tranziției postcomuniste. Decizia Curții Supreme de Justiție din anul 2000, care a anulat condamnarea din 1989, a reprezentat o victorie a adevărului istoric, dar și o dovadă a dificultății cu care societatea românească și-a asimilat propriii eroi antitotalitari.

Avem obligația de a muta discuția despre Mircea Răceanu din manualele de istorie direct în centrul dezbaterilor noastre geopolitice actuale. Trăim într-un deceniu în care principiile fondatoare ale democrației liberale și arhitectura de securitate euro-atlantică sunt supuse celui mai sever test de la sfârșitul Războiului Rece.

Agresiunea militară a Federației Ruse împotriva Ucrainei, revizionismul de la Kremlin și ascensiunea mișcărilor extremiste, iliberale și suveraniste în interiorul Europei creează o nouă falie geopolitică. Astăzi, la fel ca în anii ’80, se duce o luptă existențială între societățile deschise, bazate pe statul de drept, și modelele autocratice care folosesc teroarea, dezinformarea și forța brută ca instrumente de stat.

Eroismul lui Mircea Răceanu ne oferă o lecție vitală despre reziliența democratică și despre curajul asumării. El a acționat într-un moment în care prăbușirea comunismului nu era o certitudine asumată de cancelariile occidentale, ci doar o speranță fragilă. A riscat totul având ca singură busolă credința că România aparține spațiului de valori occidental. Prin deciziile sale, a acționat ca o avangardă a integrării noastre ulterioare în NATO și în Uniunea Europeană, menținând un canal de credibilitate și de încredere între națiunea română asuprită și liderii lumii libere.

Datoria noastră în fața memoriei sale depășește gestul comemorativ. Protejarea parcursului euro-atlantic al României, respingerea oricărei forme de extremism politic, combaterea narativelor rusești și consolidarea instituțiilor democratice reprezintă singurul mod onest de a onora sacrificiul său.

Cei care astăzi relativizează crimele comunismului, cei care atacă parteneriatul strategic cu Statele Unite și cei care flirtează cu dictaturile estice profanează direct memoria celor care au privit plutonul de execuție în ochi pentru ca noi să fim liberi.

Demnitatea lui Mircea Răceanu în fața tiraniei rămâne o axiomă a istoriei noastre naționale. Un stat care își cunoaște și își apără eroii este un stat imun la seducția dictaturii. În fața noilor furtuni geopolitice care se adună la granițele lumii libere, claritatea sa morală este standardul la care trebuie să ne raportăm deciziile prezente.

Drum lin, Mircea Răceanu!

