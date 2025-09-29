Trump dă înapoi

Chiar și un președinte atât de brutal și dominator ca el nu poate ignora raporturile de forță. Chiar și Donald Trump poate vedea brusc recifurile spre care se îndreaptă și astfel a afirmat recent că Ucraina ar putea câștiga în cele din urmă acest război, înainte de a declara imediat că nu va lăsa prim-ministrul israelian să anexeze Cisiordania.

În trei zile, acest președinte a reușit să califice Rusia drept „tigru de hârtie” și să se distanțeze de Benjamin Netanyahu. S-a contrazis pe rând în cele două dosare cele mai fierbinți din lume, iar motivul este că a fost obligat să o facă, mai întâi de Vladimir Putin, care, spune el, „l-a abandonat”.

Nu numai că președintele rus a refuzat compromisul pe care i l-a propus cu privire la Ucraina, dar a și aplaudat impresionanta paradă militară organizată de prietenii săi chinezi în această vară. Donald Trump intenționa să-l lase pe Vladimir Putin să câștige în Ucraina pentru a-l îndepărta de China, dar, dimpotrivă, asistăm la o strângere a legăturilor sino-ruse. Mai rău încă, singurul succes diplomatic real al acestui președinte, acordurile de pace între Israel, Emiratele Arabe Unite și Bahrein, era amenințat de proiectele de anexare a Cisiordaniei.

Dacă lăsați lucrurile să se întâmple, i-au spus Emiratele, „Acordurile lui Avraam” sunt moarte. Arabia Saudită a mers și mai departe, plasându-se sub protecția nucleară a Pakistanului pentru a arăta că era gata să rupă relațiile cu Washingtonul. Totul indica faptul că Statele Unite erau pe cale să-și piardă influența în lumea arabă după ce au fost păcălite de Moscova, iar Donald Trump nu a avut altă opțiune decât să retrocedeze.

Așa cum a remarcat imediat Polonia, acest lucru nu înseamnă că Statele Unite vor lupta împotriva Rusiei alături de Ucraina. Nici nu înseamnă că vor recunoaște Palestina și vor lucra la o soluție care presupune două state. Mai degrabă, acest lucru poate anunța o îndepărtare a Statelor Unite de Ucraina, care nu va mai putea conta decât pe Europa, dar concluzia care se poate trage din aceste răsturnări de situație este că, „măreția Americii” sau nu, Donald Trump nu poate face ce vrea.

Odată ajuns cu spatele la zid, el trebuie, ca oricine altcineva, să cântărească avantajele și dezavantajele pe care le-ar avea dacă nu ar aplana conflictul. China a demonstrat deja acest lucru, necedând nimic în privința taxelor vamale cu care Casa Albă o amenința. Brazilia este pe cale să demonstreze la fel, iar Europa, la rândul său, nu trebuie să se simtă obligată să cedeze totul acestui om.

A început să îi reziste atunci când a decis să îl însoțească pe Volodymyr Zelenski la Washington, pe 18 august, pentru a face front comun cu el. Atunci a inițiat evoluția americană în ceea ce privește Ucraina, dar astăzi trebuie să realizeze că America va avea o lipsă acută de aliați.

În relații delicate cu Canada și aproape toată America Latină, privite cu neîncredere în zonele lor de influență arabe și asiatice, obiectul unui resentiment general de când au declarat război comercial întregii lumi, Statele Unite sunt izolate. Lumea încearcă să se reorganizeze fără ele. China încearcă să se impună ca putere a ordinii și a moderației. Sprijinul acordat Ucrainei mobilizează un număr mare de democrații din Europa. America va avea în curând nevoie de prieteni pentru a face față Chinei și, chiar înainte ca apărarea noastră comună să prindă contur, acest lucru ne permite nouă, europenilor, să ne facem auzite condițiile politice, comerciale și militare.

Acest lucru este atât de adevărat încât tocmai am văzut Franța, Marea Britanie și numeroși europeni ajungând la un acord cu monarhiile din Golf pentru a determina Statele Unite să ia măsuri în Orientul Apropiat. Este atât de indiscutabil încât, de la afirmarea axei sino-ruse, Donald Trump începe să înțeleagă că această Europă pe care o detestă este pur și simplu inconturnabilă.