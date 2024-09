Singura cale de a bloca accederea lui Marcel Ciolacu la funcţia de preşedinte sau premier este susţinerea Elenei Lasconi

Nu am nimic personal cu Marcel Ciolacu. Dar prestaţia sa din ultimii doi ani, cultura şi educaţia, cunoştinţele economice limitate la conducerea unei covrigării, mă fac să-l percep ca un pericol pentru România. Deficitul bugetar imens, datoria publică externă, gestionarea bugetului din împrumuturi, pierderea banilor europeni, riscul de a nu mai plăti pensii şi salarii bugetare, toate acestea şi altele îl fac un pericol pentru România.

Intrarea lui Ciolacu în turul al doilea la prezidenţiale îl fac potenţial preşedinte sau premier. PSD va primi un avânt pentru alegerile parlamentare, eventual Geoană preşedinte este obligat să-l desemneze premier pe Ciolacu ca şeful partidului câştigător în alegeri.

Singura cale de a-l stopa este intrarea în turul al doilea a Elenei Lasconi.

Şansele lui Geoană de a ajunge preşedinte

Săptămâna aceasta Geoană îşi va anunţa candidatura la prezidenţiale. Calitatea de independent este un avantaj, deşi circulă informaţii că îşi va lansa propriul partid care să-l susţină în strângerea de semnături şi supravegherea în secţiile de votare. Nu este suficient timp pentru înregistrarea şi punerea pe picioare a unui nou partid. Mai degrabă ar fi vorba de un ONG care să-l sprijine în campanie.

Atribuţiile preşedintelui României sunt în principal în plan extern şi politica de securitate a ţării. Parcursul profesional al lui Geoană îl califică din acest punct de vedere, mult peste Ciolacu, Ciucă şi Lasconi. Geoană declară „m-am schimbat”, adică vrea să spună că s-a lepădat de corupţia, nepotismul şi clientelismul moştenite „genetic” politic de la PSD. Dar „năravul din fire n-are lecuire”. În plus, toate acţiunile nedemocratice ale lui Geoană de-a lungul anilor cât a fost preşedinte PSD vor fi scoase pe tapet de presa independentă.

Una peste alta, Geoană se califică mult peste ceilalţi contracandidaţi şi de aceea apare în sondaje pe primul loc, cu este 20%.

Şansele Elenei Lasconi de a intra în turul al doilea

Are avantajul de fi „new entry” în politică, nu este legată de furtişagurile şi corupţia clasei politice din ultimii 30 de ani. A câştigat la scor mare primăria din Câmpulung, dovadă că a câştigat admiraţia şi sutinerea locuitorilor prin comportamentul său apropiat de popor.

Sorin Cucerai lansează pe facebook teoria că Elena Laconi nu se bate pentru electoratul de „fiţe” din cele 18 oraşe mari ale României, ci pe cel din cele 263 de oraşe medii sau mici, în care alegătorii apreciază tipul de conducător „apropiat” de popor, care îi înţelege şi vorbeşte cu ei de la egal la egal. Aşa a câştigat şi la Câmpulung.

În ultimele sondaje privind intenţiile de vot la prezidenţiale, Elena Lasconi are un scor de 15,3%, iar Marcel Ciolacu 17,2%, uşor de surmontat.

Trecerea Violetei Alexandru de la Forţa Dreptei la USR

Violeta Alexandru, loială lui Ludovic Orban, nu explică de ce pleacă din Forţa Dreptei, ci de ce a trecut la USR.

PSD nu va fi niciodată o opțiune pentru mine. De fapt, comuniștii nu reprezintă o opțiune pentru oamenii corecți, muncitori, deschiși către modernitate.

PNL nu va face reformele necesare României fiind el însuși nereformat, captiv voturilor angajaților de la stat. Cum e și PSD căci nu întâmplător se potrivesc astăzi atât de bine.

Țara asta a încăput pe mâna unor trântori, analfabeți, combinatori, refractari la reforme și decizii corecte pentru România.

Am fost permanent o susținătoare a colaborării cu USR, am pledat pentru alianță cu USR, am spus că eu pot să lucrez cu USR canalizând energiile bune către ceea ce e corect să se facă în România. Sunt și rămân un om de dreapta.

Ca atare, dacă tot consider că în strânsă legătură cu USR se vor lua deciziile corecte, curajoase pentru binele României, m-am înscris direct în partid pentru a pune umărul.

Şi Elena Lasconi este încântată de venirea Violetei Alexandru, probabil cu acordul lui Orban.

„Mă bucur foarte tare că astăzi s-a alăturat echipei noastre, și vreau să îi mulțumesc foarte mult și să o salut pe această cale, pe Violeta Alexandru, de la Forța Dreptei. A intrat astăzi în USR și consider că este un mare câștig pentru echipa noastră, pentru că e o femeie care muncește foarte mult și este foarte deșteaptă, pricepută, profesionistă. Mă bucur foarte tare”.

Violeta Alexandru va deveni, cel mai probabil, principalul consilier al Elenei Lasconi şi purtătorul de cuvânt al campaneiei acesteia pentru prezidenţiale. Ea va adăuga înţelepciunea politică la entuziasmul şi popularitatea Elenei Lasconi.

Este posibil ca şi PNL să o sprijine pe Lasconi

Dacă ultimele sondaje, premergătoare alegerilor prezidenţiale, îl menţin pe Ciucă la 8-10%, adică fără nicio şansă pentru turul al doilea, este posibil ca formal sau doar informal PNL să aleagă sutinerea Elenei Lasconi, pentru accederea în turul al doilea. Dacă aşa vor sta lucrurile, cu voturile de dreapta şi cele o parte din bazinul PNL, Elena Lasconi intră în turul al doilea, eliminându-l pe Ciolacu din cursă.

PNL va avea şi un câştig mai mare de voturi la alegerile parlamentare, dacă demonstrează că s-a despărţit de PSD nu doar din „gură”, ci cu susţinerea candidatului dreptei cel mai bine plasat. Iar PSD cu șeful lor, Ciolacu, amenințat de „noaptea cuțitelor lungi”, va suferi o degringolada, vizibilă la parlamentare.

Se deschide calea numirii de către Geoană a unui premier de dreapta, probabil de la PNL, şi apoi o alianţă de dreapta la care să vină şi PSD, contra câtorva funcţii de miniştri.

Dacă Elena Lasconi câştigă şi preşedinţia, va fi cu atât mai bine, dată fiind atitudinea acesteia faţă de socialiştii de mucava care susţin loialitatea faţă de partid şi de stat a celor neperformanți şi inculţi. Ar fi un punct de inflexiune major în politica românească.

Principalul obiectiv este, mai întâi de toate, eliminarea lui Ciolacu din turul al doilea la prezidenţiale, pentru că ar duce ţara complet în prăpastia economică spre care o conduce acum.