Şi dacă trece şi dacă nu trece moţiunea de cenzură, Grindeanu este groparul PSD!

Dacă nu trece moţiunea de cenzură, Grindeanu a anunţat că îşi dă demisia. Recunoaşte că a greşit şi lasă partidul de izbelişte, eventual să-l „înghită” AUR.

Dacă trece moţiunea de cenzură, tot acolo ajunge, la demisie. Normal era să-l lase pe Bolojan să redreseze bugetul de stat, spunând clientelei politice: „mă băieţi, mai staţi şi voi o tură, fără să furaţi din bugetul de stat, şi peste un an venim la guvernare şi ne luăm partea”. Dar nu, lăcomia baronilor şi activului de partid l-a împins să-l dea jos pe Bolojan, pentru ca „activul” PSD să aibă acces la banul public acum, nu peste un an. După principiul emis de Ciolacu: mă doare în „organul genital” de deficitul bugetar.

Ce se întâmplă dacă trece moţiunea de cenzură?

Grindeanu nu are nimic pregătit să formeze noul guvern. AUR l-a păcălit să prăbuşească PSD pentru a-l „înghiţi” cu totul. Trebuie să fii nebun să vii acum la guvernare, când economia şi bugetul României atârnă de un fir de păr. Am văzut intransigenţa UE la acordarea banilor din PNRR. La cererea de plată numărul trei, CE ne-a acordat 350 milioane de euro şi ne-a blocat 458,7 milioane de euro. Dacă ar veni PSD şi AUR la guvernare, intrăm în „junk” şi nu mai avem bani de pensii şi salarii bugetare. AUR ştie tot acest context intern şi extern, Grindeanu visează cai verzi pe pereţi, că Bolojan nu-i acordă atenţia meritată.

Şi activişti de frunte din PSD au înţeles adevărul momentului politic. Senatoarea Victoria Stoiciu, vicepreşedintă a PSD a demisionat din partid, primarul Buzăului, Constantin Toma, dezvăluie că se va alege praful din PSD, primarul sectorului 3 din Bucureşti, Robert Negoiță, îl critică şi el pe Grindeanu, sunt multe alte voci din partid care îşi păstrează anonimatul deşi nu sunt de acord cu politica lui Grindeanu, luată de unul singur, eventual cu familia Manda.

Ce se va întâmpla miercuri la consultările de la Cotroceni

Primul partid chemat, PSD, va veni cu propunerea Grindeanu premier, dar fără să aibă o majoritate parlamentară. Sau cu un nume de premier de la PNL, fără să aibă acordul conducerii partidului pentru o astfel de propunere.

Ideea lui Grindeanu e simplă: aceeaşi coaliţie ca până acum, dar cu alt premier, eventual de la PNL.

PNL şi USR au decis în forurile de conducere că nu acceptă aşa ceva. Grindeanu pleacă cu coada între picioare de la Cotroceni, iar în cazul în care primeşte desemnarea preşedintelui de a forma o majoritate se face de râs şi mai abitir.

PNL şi USR au anunţat că nu propun un alt premier, AUR ar vrea guvern de reconcilere naţională cu Călin Georgescu premier, aşa încât totul se blochează. Nu avem premier, nu avem majoritate, nu se poate face un nou guvern.

Posibil ca preşedintele să desemneze un viitor premier „de ocazie”, acesta renunţă la realizarea unei coaliţii, iar la noua desemnare preşedintele în numeşte tot pe Bolojan. Aşa ar fi corect. Bolojan poate reface coaliţia PNL-USR-UDMR, fără PSD, poate încropi o majoritate pentru că frica de alegerile anticipate e foarte mare. Rămân parlamentarii fără salariu şi avantajele funcţiei, pentru că nu mai sunt siguri că vor intra în parlament.

În final, rezultatul acţiunii lui Grindeanu este îngroparea PSD în AUR, eventual, menţinerea lui Bolojan ca premier chiar într-un guvern minoritar, dacă dezertările din PSD nu-i aduc o majoritate parlamentară.

Din fericire pentru România şi români Bolojan şi-a câştigat o binemeritată notorietate, pentru că este primul premier care face ce trebuie pentru România, şi are susţinerea unei părţi imense a populaţiei.

Românii, în majoritate, şi-au câştigat înţelepciunea unui popor european: alegerea preşedintelui Nicusor Dan, desemnarea lui Bolojan ca premier, susţinerea actualelor politici de „curăţenie” a statului prin alungarea „şobolanilor”, în curând „alungarea” PSD ca partid aflat la guvernare.

Doar aşa ne putem afirma ca o ţară pro-europeana stabilă şi puternică, importantă şi militar pentru flancul de sud-est al NATO.