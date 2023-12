Semne bune anul n-are

Ce am făcut cu viața noastră într-un an trecut, ce am făcut bine, ce am făcut rău, cu ce ne-am ales și ce am pierdut?

Ne aflăm la ceasurile sfârșitului de an, la orele bilanțurilor pentru cei care și le fac și au ce bifa la lucruri pozitive!

Cei care au cu ce se lăuda, cu ce au mai acumulat, pe unde s-au mai plimbat, ce au mai pus în traistă la agoniseală și în cartea cu amintirile vieții!

De aici și optimismul de viitor la sfârșit de an!

Aceștia sunt de obicei și cei care-și fac cele mai multe planuri mărețe, bazați pe reușitele anului/anilor precedenți!

Teoretic, viitorul pare roz pentru oamenii cu realizări, mai ales în plan material!

Pentru persoanele fără griji imediate petrecerile încep de obicei înaintea sărbătorilor și se termină după trecerea acestora!

Sunt prelungite și cu repetiție în timp și atât timp cât le merge bine! Până când...apar și situații când lucrurile devin imprevizibile și se transformă radical în opusul lor sau Doamne ferește, în tragedii!

Ultimii ani ne-au arătat în realitate, tot mai mult, că uneori, prea mult bine, petrecerile stridente cu scilipici și artificii, s-au transformat pentru mulți oameni în adevărate nenorociri, soldate cu pierderi de vieți omenești și distrugeri materiale!

Astfel de tragedii nu doar că par să se repete, ci se și înumlțesc an după an, afectând tot mai mulți oameni din toate păturile sociale ale societății, relevând tot mai tare faptul că nu învățăm nimic din tragediile întâmplate și repetate, dar și mai rău, că nu facem nimic ca acestea să nu se repete!

Dimpotrivă,

Cu cât după fiecare tragedie, autoritățile, oamenii cu funcții și responsabilități în diferite structuri și instituții cu atribuții importante, ne asigură că cercetează, se analizează și se iau măsuri să nu se mai repete nenorocirile, cu atât mai mult acestea se întâmplă în continuare!

Și nu este pur și simplu doar efectul, consecințele întâmplării și hazardului, ci perpetuarea fenomenului denumit generic ”Corupția ucide!”

Cu cât instituțiile cu atribuții importante și oamenii din fruntea lor sunt mai corupte/corupți, numiți pe cu totul alte criterii decât cele de pregătire și competențe, cu atât corupția se generalizează mai mult și facilitează inevitabil producerea de tragedii ireparabile!

Caruselul corupției pornite de sus în jos după modelului ”Peștele de la cap se împute!” este unul care prinde viteză an de an și produce riscuri și tragedii tot mai multe și mai mari.

Dar niciodată, la sfârșit de an, nici puternicii statului, nici politicienii la butoane, nici instituțiile statului, nici mediul de afaceri din România, nici societatea în general nu au făcut bilanțuri privind efectele și consecințele corupției cu adevărat!

Întotdeauna, la final de an, răul produs de corupție a fost băgat sub preș, cu celebra urare românească ”Cele rele să se spele, cele bune să se adune!”

Să petrecem, să bem și să mâncăm!

Cât de multe lucruri bune se adună an de an pe fondul dezvoltării corupției generalizate, vedem cu toții!

Dar atât!

Ne revoltăm, ne supărăm, suferim, dăm vina pe unii și pe alții, dăm asigurări că am luat măsuri, că facem totul să nu se mai întâmple și...mergem înainte!

Din rău în mai rău!

Dar atât!

Până la următoarea nenorocire care vine inevitabil atât timp cât nu s-a făcut nimic decât vorbe în comparație cu fenomenul corupției care face tot mai multe victime și pare de necontrolat!

Și pentru că tot suntem la ceasurile de bilanț de an,

Cei mai mulți dintre români probabil, cei care nu au înregistrat prea mari ”succesuri” și implicit nu prea au cu ce se lăuda, la final de an din diverse motive, nu se mai gândesc să-și facă niciun fel de bilanț al activității de peste ani, cu bune cu rele, ci încearcă să găsească soluții pentru viitor, să poată merge mai departe, să le fie mai bine!

Cu Dumnezeu înainte!

Ce a fost a fost!

Ce va fi va fi! Pare să fie filozofia de viitor pentru majoritatea amărăștenilor!

Mentalitate tradițională, păguboasă, din an în an!

Să sperăm că va fi mai bine la anul!

”Speranța moare ultima!” spun cei mai mulți, în timp ce unii chiar au ajuns la ”Ultima speranță!”

La anul și la mulți ani, fără nenorociri și tragedii!

Numai bine să fie la toată lume, mai puțin la ăi mai răi dintre noi!

Noi să trăim, orcii să moară!