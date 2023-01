Scena gândirii. Conferințele ONB

Noul proiect al Operei Naționale București lansat în acest început de an sub titlul generos și ispititor Scena gândirii , contribuie la extinderea spațiului dezbaterilor culturale de pe marile scene ale Capitalei, respectiv Teatrul Național I.L.Caragiale, cu o lungă tradiție în organizarea unor astfel de întâlniri și Ateneul Român care are de asemenea tradiție în domeniu. E un lucru bun și necesar care se dovedește de succes, mai ales când inițiatorii reușesc să facă din aceste momente și adevărate spectacole.

La ONB , unde directorul general Daniel Jinga face dovada unui dinamism remarcabil soldat cu impunerea imaginii acestei instituții ca fiind foarte implicată în viața culturală a metropolei ( deunăzi aici a avut loc și sărbătorirea Zilei Naționale a Culturii) proiectul amintit a debutat și în intenția de a-i antrena în dezbatere nu doar pe gânditorii fenomenului ci și pe artiști. Așa se face că la intrarea în sală am descoperit pe scenă ceva din decorul spectacolului cu opera O scrisoare pierdută de Dan Dediu, aflat el însuși la eveniment, precum și pianul de concert care anunta prezența unor momente muzicale. Acestea au avut loc pe parcurs cu participarea sopranei Irina Iordăchescu și a baritonului Alexandru Constantin care au susținut, cu o selecție din repertoriul personal incluzând arii celebre, cele câteva intermezzo-uri muzicale .

Potrivit anunțului, proiectul conceput de profesorul Dan Nica de la Facultatea de Comunicare în colaborare cu Daniel Jinga, se anunță centrat pe temele mari ale gândirii care susțin eșafodajul filozofic al muzicii, invitându-l în consecință la debutul acestei serii de conferințe lunare pe academicianul Mircea Dumitru profesor de logică și filozofie având în plus, în spate doisprezece ani de studiu al muzicii cu melancolia de rigoare a despărțirii de intenția unei cariere de violonist.

Prima parte a prezenței sale a fost dedicată unui excurs istoric din perspectiva filozofiei care epocă după epocă , de la Platon la Schopenhauer și Nietzsche a secondat istoria muzicii ca și a altor domenii ale artei, asigurând fundamentul umanist , de gândire al acestor manifestări ale spiritului. Profesorul de logică nu putea să nu facă o legătură pe terenul exact al acestui domeniu al filozofiei cu rigorile muzicii care în componistică mai ales își arogă dreptul la propria-i logică. Expozeul dlui academician Mircea Dumitru asezonat cu lecturi de ultimă oră nu a fost unul arid, în ciuda faptului că distinsul invitat a fost nevoit să stea în picioare , orientat în direcția camerei TVR care transmitea evenimentul în direct. Tot o stângăcie de organizare a fost și faptul că tot dânsul a fost pus să anunțe momentele musicale, ca un compeur oarecare, ceea ce a fost de-a dreptul inelegant.

În partea a doua, atmosfera s-a destins. Asezați relaxat în fotolii cei implicați în dezbatere , academicianul Mircea Dumitru, inițiatorul proiectului Dan Nica, pe post de moderator și muzicianul, dirijorul Daniel Jinga, director al ONB au vorbit degajat, inteligent și informat despre probleme actuale ale receptării muzicii , celei clasice, ⹂ grele ײַ precum și a altor genuri, despre gusturi, generații, spiritul epocii și evident educație. A rezultat necesitatea unor initiative precum Scena gândirii, dar nu am aflat nimic despre initiative de genul abonamentelor în scoli și facultăți, sau spectacole de opera cedate la cerere, care-ar facilita accesul în sălile de spectacol pe scară mai largă. Nu ne-a fost clar pe de altă parte, dacă aceste Conferințe ale ONB integrate unor spectacole ca acesta la care ne referim sunt dedicate unui public cunoscător sau nutresc și intenția de a fi un mijloc de inițiere pentru un auditoriu mai larg. Având în vedere că proiectul include printre colaboratori și TVR Cultural, care e tot mai prezent în viețiel naostre, se pare că acest din urmă scop e luat în calcul urmând să decurgă de aici și unele adaptări de conținut.

Există multe modele în chiar trecutul nostru demne de a fi luate în considerare când avem asemenea idei . Probabil multora dintre cei prezenți le-au venit în minte serile de la Sala Palatului care-l aveau ca protagonist pe carismaticul muzicolog George Bălan, ca să nu mai vorbim de Seratele lui Iosif Sava de la TV sau Conferințele aceluiași de la Teatrul Mic. ( Seratele, reluate de curând la TVR Cultural sunt pentru noctambuli, fiind difuzate din păcate după miezul nopții )

Salutăm, în orice caz, noua inițiativă a ONB , a directorului general Daniel Jinga îmbrățișată de Ministerul Culturii -prezent la cel mai înalt nivel în deschidere - ca și participarea unei bune părți a intelectualității și creatorilor în condițiile nevoii de educație prin cultură a populației acestei țări aflată în atât de grave și dureroase dificultăți existențiale.