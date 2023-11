Să nu falimentăm o țară

Datoria Guvernului față de angajatori este de a nu avea datorii neplătite! Altfel, falimentează țara!

Este, totuși, neplăcut să îl auzi pe Ministrul Transporturilor vorbind despre faptul că Executivul nu are datorii neplătite către firmele care au câștigat licitații și execută lucrări publice, în condițiile în care, din toată țara, vin semnale contrare spuselor ministrului.

Sper să nu se supere domnii Ciolacu și Grindeanu pe mine - am văzut recent că sunt mai supărăcioși din fire - însă adevărul faptelor este unul diferit față de vorbele șefilor PSD: sunt numeroase firme în țară, cu lucrări finalizate în cadrul PNDL, al programului Anghel Saligny, sau prin PNRR ori CNAIR, care așteaptă de peste jumătate de an plata restanțelor pe care Statul le are către ele.

Eu nu prea știu cum e cu socialismul de tip nou, și nici nu doresc, însă văd efectele: prin neplata datoriilor acumulate față de firmele partenere, guvernul falimentează economia, adică pe noi toți!

Asta pentru economia funcționează ca un lanț, ca un mecanism.

Facturile neplătite înseamnă greutăți la plata salariilor, la plata furnizorilor, la plata angajaților furnizorilor și tot așa, în vreme ce stânga politică nu mai prididește în a scoate din joben noi taxe și impozite pentru firme care, ați ghicit, nu suferă niciodată păsuire, spre deosebire de datoriile statului față de mediul privat...

Nu e bine, domnilor! Nu e deloc bine.

Mai departe. Dacă ne uităm doar la ultimele șase luni, vedem că 70% din banii alocați pentru investiții provin din fonduri primite de la UE. Dacă nu am avea acești bani, România s-ar împrumuta și mai mult doar pentru a funcționa, nici vorbă de a finanța dezvoltarea!

Iar când vorbesc de 'funcționare', mă refer, desigur și din păcate, la menținerea unui aparat administrativ greoi, supra-aglomerat și ineficient. El trebuie plătit deși nu performează, dar firmele și angajații lor se pare că nu.

Cam aceasta e viziunea stângii, iar dacă asta înseamnă progres și dezvoltare...

Cer de multă vreme și voi mai cere simplificarea birocrației și reforma aparatului birocratic.

România are nevoie de o administrație suplă, flexibilă și bazată pe criterii clare de performanță!

România are nu nevoie, ci obligația, de a-și direcționa banii către investiții, nu către tot mai mulți bugetari.

Asta dacă ne dorim, așa cum vrea PNL, noi locuri de muncă mai bune și mai bine plătite în România.

Prin urmare, eu cred că datoria Statului este să nu aibă datorii față de mediul privat pentru că altfel, așa cum se vede cu ochiul liber, generează un întreg lanț de probleme și de crize, auto-induse, așa cum am mai scris recent, iar la nivel politic generează haos și pericol pentru România.

Falimentarea economiei prin împovărarea mediului privat are un efect vizibil imediat. Salarii neplătite, furnizori neplătiți, concedieri, șomaj și sărăcie.

ÎNSĂ! Efectul la nivel politic este unul pervers, el devenind vizibil abia atunci când se organizează alegeri. Adică, în cazul României, în câteva luni!

Anul viitor, lupta politică se va da între cei care își doresc o Românie europeană, care își doresc școli mai bune, spitale sigure, autostrăzi, energie mai curată și mai ieftină și cei care vor să ne ducă spre Moscova și spre Putin!

Dacă Guvernul nu își va face datoria față de angajatori, spre cine credeți că se vor îndrepta voturile oamenilor năpăstuiți de miopia unor domni, desigur, precum Ciolacu sau Grindeanu. Vă spun eu de pe acum: spre extremiști.

De aceea, domnilor, dacă aveți o urmă de responsabilitate și de interes față de țară, nu doar față de propriul partid, nu mai lăsați angajatorii neplătiți! Veți crea ceva ce nici nu vă puteți imagina și, cu siguranță, nu veți putea controla.

Sper că nu asta vă doriți, pentru că, din umbră, Putin se uită spre noi rânjind.