România intră în dialogul european al aviației civile: de la marginalizare la parteneriate strategice

La București a avut loc o conferință cum rar vezi în aviația civilă din România: „The Future of Romanian Aviation - Challenges and Opportunities”. Organizată de Flight Personnel Union Romania (FPU) și cu sprijinul European Cockpit Association (ECA), acțiunea a fost determinantă, nu doar prin temele abordate, ci mai ales prin nivelul participanților. Se poate enunța că este un semnal clar că România nu mai e privită doar ca o piață de muncă oarecare, ci ca un partener cu potențial real în aviația europeană.

România, tot mai prezentă în dialogul european privind viitorul aviației civile

Luând parte la acest eveniment, pot spune că am avut alături profesioniști cu greutate:

- Patrick Arpino, membru în board-ul European Cockpit Association (ECA), organizație care reprezintă peste 40.000 de piloți din 33 de țări europene și vicepreședinte al Syndicat National des Pilotes de Ligne, cel mai mare sindicat al piloților din Franța, cu aproximativ 4.500 de membri activi în companii precum Air France, Transavia și Air Caraïbes.

- Sarah Kamer, coordonatoare pentru afaceri transnaționale la European Cockpit Association, joacă un rol cheie în dezvoltarea politicilor ECA legate de piața muncii, mobilitatea transnațională și standardele de lucru la nivelul Uniunii Europene.

- Lars Frontini, membru în board-ul Vereinigung Cockpit, principalul sindicat al piloților din Germania, ce reprezintă aproximativ 9.600 de piloți, majoritatea angajați ai Lufthansa Group, Condor și Eurowings. În același timp, el ocupă și funcția de vicepreședinte al Consiliului Companiei Lufthansa Group, structură de reprezentare a angajaților la nivelul întregului grup, care include peste 100.000 de salariați.

- dr. phil. Sandrine Nikolic-Fuss, liderul Kapers, sindicatul însoțitorilor de bord din Elveția, care reprezintă aproximativ 1.300 de membri din compania națională Swiss și filiale. În plus, Sandrine este membră în conducerea International Transport Workers’ Federation (ITF), organizație globală cu peste 700 de sindicate afiliate, reprezentând peste 18 milioane de lucrători în transporturi, și coordonează ITF Civil Aviation Committee, platforma unde se discută politicile globale privind drepturile personalului din aviația civilă.

Această participare nu a fost rezultatul unui context fortuit. Europa este atentă la ce se întâmplă în România, fie că vorbim despre personalul calificat, despre practicile comerciale agresive ale low-cost-urilor, despre eforturile de restructurare ale unor companii sau despre nevoia de reglementare echitabilă în raport cu directivele UE. Oameni care fac politici europene în aviație și care vorbesc despre sustenabilitate în aviație.

De la dialog la angajamente concrete

În cadrul panelului „The Future of Romanian Aviation”, moderat de Mircea Constantin (Secretar General al Flight Personnel Union România) și la care am luat parte alături de Patrick Arpino, am pus pe masă problemele reale ale industriei: lipsa susținerii din partea statului, instabilitatea de pe piață și provocările cu care se confruntă companii aeriene românești, fragmentarea pieței și decalajul tot mai mare față de media UE în ceea ce privește sustenabilitatea și competitivitatea.

Nu am vorbit doar despre probleme, ci și despre soluții. Asociația Companiilor Aeriene Românești a demarat un dialog oficial cu European Cockpit Association în vederea semnării unui acord de colaborare privind acțiunea de integrare europeană. Obiectivul e clar: accesul la know-how european, participarea la proiecte comune și susținerea companiilor românești în eforturile de reformă și adaptare la cerințele pieței unificate.

Totodată, au fost pornite discuții cu European Transport Workers' Federation pentru a aduce în România modele de bună practică în ce privește formarea profesională a echipajelor, standardele de muncă, contractele colective și mecanismele de protecție legală.

În paralel, ACAR își continuă prioritățile asumate pentru 2025: apărarea intereselor companiilor aeriene românești, sprijinirea inițiativelor legislative privind combaterea dumpingului social practicat de unii operatori low-cost și promovarea unui cadru fiscal echitabil pentru operatorii aerieni autohtoni. Integrarea în rețelele europene este un pas necesar pentru a putea susține aceste obiective și la nivel politic.

România are nevoie de parteneri, nu de spectatori

Un mesaj puternic venit din partea Sandrine Nikolic-Fuss, care a vizat stabilitatea și echitatea în aviație ca piloni de sustenabilitate. Nu putem construi o industrie sănătoasă în România atâta timp cât personalul navigant este tratat selectiv. S-a punctat că este nevoie de legislație clară, de contracte echitabile și de instituții care să susțină acest echilibru.

Aviația nu mai e un joc național, ci un ecosistem european. România nu are doar nevoie de aliniere la legislația europeană, ci și de investiții în formarea forței de muncă aviatică, infrastructură digitală și tranziția către un transport aerian sustenabil. Vom susține în acest sens adoptarea unor măsuri care să faciliteze accesul companiilor românești la fonduri europene dedicate tranziției verzi și digitalizării în aviație.

Este inadmisibil ca în 2025, o țară membră UE cu aproape 20 de milioane de cetățeni și o istorie aviatică solidă să nu aibă un cuvânt de spus în dosare esențiale la Bruxelles. Din acest motiv, ACAR își asumă un angajament clar: implicare activă în toate forurile europene de profil și reprezentarea coerentă a intereselor industriei românești.

Parteneriate, nu izolare

Participarea la conferință nu a fost un simplu gest simbolic. A fost o repoziționare. Am discutat deschis despre rolul noastru la viitoarele la reuniuni ale ECA, ITF și ETF, dar și la evenimente europene unde se decid politicile de resurse umane, sustenabilitate și competitivitate pentru sectorul aviatic.

De asemenea, am convenit să lucrăm la un cadru comun pentru dezvoltarea unor standarde adaptate companiilor aeriene românești, dar compatibile cu ceea ce se practică în Austria, Franța, Germania sau Spania.

„Romanian Aviation is European Aviation” a arătat cât de important e parteneriatul. Nu putem construi o industrie sustenabilă fără un dialog social. Nu e de ajuns doar să vorbească Marius Popescu. Exemplele aduse de reprezentanții Ryanair Transnational Pilot Group și ai cabin crew-ului european arată că se poate: unde există colaborare, stabilitate și respect pentru oameni, există și profitabilitate și siguranță operațională.

Concluzie: viitorul se construiește acum, nu mai târziu

Conferință a fost o declarație de intenție din partea tuturor celor care cred că România trebuie să fie parte activă în transformarea aviației europene. Mulțumiri celor de la FPU România.

ACAR nu va mai accepta rolul pasiv. Vom colabora, vom propune, vom construi alături de partenerii noștri europeni. Vom crea parteneriate strategice. Viitorul aviației românești nu trebuie să fie unul de supraviețuire, ci de dezvoltare. Strategică.

Nu ne mai permitem să fim izolați. E momentul să fim acolo unde se iau deciziile. Iar acest prim pas, făcut împreună cu FPU, ECA, ITF și liderii sindicali europeni, arată că se poate. România are ce oferi. Trebuie doar să ne asumăm direcția...