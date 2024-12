România în Schengen – O victorie pentru români! Care este următorul pas

Începând cu 1 ianuarie 2025, România va fi membră cu drepturi depline a Spațiului Schengen. Aceasta nu este doar o realizare pe care eu o consider ca fiind istorică pentru țara noastră, ci și o demonstrație a capacității Uniunii Europene de a evolua și de a-și îndeplini promisiunile fundamentale față de toate statele membre!

Decizia Consiliului JAI din 12 decembrie este însă și rezultatul unor eforturi susținute la nivel național, un proiect reușit al României și o garanție pentru un viitor mai prosper și mai sigur pentru cetățenii români.

Aderarea la Schengen marchează sfârșitul controalelor la frontierele interne, ceea ce înseamnă mai mult decât simplificarea călătoriilor.

Transportatorii români vor economisi timp și resurse considerabile, consolidând competitivitatea economică a țării. Exporturile vor deveni mai eficiente, atrăgând investiții și contribuind la creșterea economică. Cetățenii români vor putea circula liber, fără bariere, reflectând drepturile și oportunitățile pe care le merităm ca membri egali ai Uniunii Europene. Și da, nu uităm abuzul guvernului austriac în acest dosar!

Însă, mai mult decât atât, această decizie de azi poziționează România ca un jucător strategic în rețeaua europeană de transport.

Finanțările pentru extinderea rețelei transeuropene de transport (TEN-T) și eliminarea barierelor administrative vor asigura o integrare mai profundă a economiei noastre în piața unică europeană.

Ca europarlamentar, am avut privilegiul de a contribui direct la acest proces.

Încă din 2019, mi-am asumat responsabilitatea de a susține cauza României în Parlamentul European, în comisiile de lucru, și în cadrul Consiliului JAI. Prin rapoartele întocmite în Comisia pentru transport și turism (TRAN), am insistat asupra importanței conexiunilor fără întreruperi între Est și Vest, subliniind necesitatea eliminării controalelor la frontierele interne.

În 2021, prin inițiativa personală pe care am numit-o „Schengen Manifesto”, adresată Președintelui Comisiei Europene și liderilor instituțiilor UE, am subliniat clar că România îndeplinește toate criteriile de aderare și am cerut ca acest drept să fie respectat. Eforturile mele au inclus numeroase întâlniri diplomatice, discuții tehnice și intervenții în plenul Parlamentului European, unde am atras atenția asupra impactului negativ al vetourilor nemotivate asupra economiei și a societății românești!

Aderarea la Schengen este un pas firesc pentru o țară care și-a demonstrat constant angajamentul față de valorile și standardele europene. De ce? Pentru că România este un contributor activ la securitatea comună a Uniunii Europene, la gestionarea frontierelor externe și la consolidarea economiei continentului.

Această victorie, târzie dar esențială, nu este doar a României, ci a Uniunii Europene ca întreg. Este o dovadă că solidaritatea europeană poate învinge scepticismul și poate aduce beneficii concrete tuturor cetățenilor. Pentru români, apartenența la UE și, acum, la Schengen, reprezintă garanția unei vieți mai bune, mai sigure și mai prospere. Nu sunt vorbe, ci este o realitate concretă. Una care de acum înainte se va materializa tot mai mult.

Privind spre viitor, aderarea la zona euro devine o nouă țintă strategică.

Continuând pe drumul seriozității și al muncii – repet, decizia de azi a fost politică, dar munca și efortul au fost ale noastre, ale românilor – sunt convins că România va atinge și acest obiectiv, consolidându-și poziția în cadrul Uniunii Europene.

Dragi români, această etapă este doar începutul unui nou capitol.

România își ocupă locul cuvenit în Europa, iar acest succes ne motivează să contribuim și mai mult la construcția unei Uniuni puternice și unite. Cu încredere și cu determinare, vom continua să demonstrăm că suntem nu doar beneficiari, ci și actori-cheie ai succesului european.

Așa cum am fost din prima zi.