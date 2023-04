Războiul din Ucraina. Vara care va veni

Deci s-a decis. Ofensiva va fi la sfârșitul lunii mai, începutul lunii iunie. Cel mai probabil, în sudul Ucrainei, mai mult ca sigur în direcția Melitopol.

Nu o spun ucrainenii, ei încă se luptă pentru cele câteva cvartale din vestul Bahmutului, pe care generalul Sirski, favoritul președintelui Zelenski, are ordin să le țină până când se pleacă la atac pe direcția principală.

O afirmă, însă, cu seriozitatea fostului comandant al forțelor SUA din Afganistan, trecut o scurtă perioadă și pe la comanda CIA, generalul David Petraeus: ”In late May, early June, there will be a hell of a strong offensive from the Ukrainians.” / ”La sfârșitul lunii mai, începutul lunii iunie, va avea loc o ofensivă puternică din partea ucrainenilor.”

O confirmă și alt general SUA, Ben Hodges, fost și el comandant al forțelor SUA, de această dată din Europa.

Acesta din urmă nuanțează pornirea optimistă a lui Petraeus: "It will begin in a few weeks and its main task will be to isolate Crimea. Ukraine will win this war IF the Western partners transfer the necessary weapons." / „Va începe în câteva săptămâni și sarcina sa principală va fi izolarea Crimeii. Ucraina va câștiga acest război DACĂ partenerii occidentali vor transfera armele necesare”.

Acest DACĂ face toată diferența.

Împreună cu precizarea furnizării armelor ”necesare”.

Generalul Hodges, cu această expresie, s-a scos, oricum se va termina ofensiva, DACĂ va avea sau nu loc, el e acoperit, și-a luat marja teoretică de protecție și siguranță.

Cel mai greu astăzi, când războiul a intrat în faza ciudată, a unei încleștări surde pentru câteva sufragerii de bloc din Bahmut, este să prevezi ce se va întâmpla.

Sigur, acest conflict nu poate continua în această formă, niciuna din părți nu e fericită cu actualul curs al evenimentelor, starea de incertitudine nu face bine nici la război, nici la economie, nici la ajutorul dat Ucrainei de către partenerii occidentali, nici la mult evocatele discuții despre pace.

Dar cum se poate rezolva această situație?

Cel mai simplu este să-ți învingi decisiv inamicul.

Numai că nimic nu mai e atât de simplu în războiul modern.

Bătăliile nu se dau doar pe câmpul de luptă, chiar când se câștigă nu se știe dacă ajută la ceva, niciun inamic nu mai e îndeajuns de puternic sau îndeajuns de slab ca să poți calcula o strategie care să obțină rezultatele pe care le dorești.

Sigur este faptul că se moare, nu cum s-ar crede, modern, contemporan, cât în convenționalul stil clasic, cel mai adesea în tranșee, lovit de focul artileriei.

Și, totuși, ceva trebuie făcut, mai ales de către ucraineni, ei sunt partea sub presiune, ei au nevoie în continuare de sprijin, iar acesta nu vine într-un loc unde nu se mișcă lucrurile.

Cel mai simplu este să treci la ofensivă, sau contraofensivă, depinde de unde începi planificarea.

Toată lumea de la vest de Nipru pare a fi optimistă, sunt șanse mari, spune șeful serviciului militar de informații de la Kiev, foarte tânărul și capabilul colonel Budanov, dezlegat la interviuri și prognoze, Crimeea e în cătarea puștii, dar există, însă, și un DACĂ.

Conform unei analize realizate de Politico, pe culoarele politice de la Washington îndoiala în succesul unei astfel de acțiuni e mai mare decât nevoia de a da o lecție Moscovei.

Public, totul e OK, SUA sprijină Ucraina în orice decizie, cu ajutor economic și militar “as long as it takes” / ”atât cât este nevoie”.

În spatele ușilor închise, însă, cele două tabere ale Administrației Biden, sunt încă nehotărâte în privința potențialului rezultat al acestei ofensive.

Una afirmă că Ucraina ar fi avut mai multe șanse de succes DACĂ i s-ar fi furnizat mai multe arme din cele care sunt dincolo de linia roșie: rachete cu rază mai lungă de acțiune, avioane de luptă, sisteme anti-aeriene performante.

Cealaltă se întreabă ce se va întâmpla DACĂ această ofensivă nu va reuși să disloce forțele ruse din teritoriile ocupate.

Discuția are loc parcă sub spectrul dezvăluirilor făcute în februarie și martie de către tânărul informatician militar Jack Teixeira - un cetățean care, atunci când nu postează în internet materiale Top Secret, face jogging și se visează Edward Snowden (sau James Bond?) -, despre care nu mai vorbește nimeni în prezent.

Documentele ajunse online sugerează că Ucraina se confruntă cu mari probleme privind asigurarea cu muniție, mai ales pentru sistemele anti-aeriene, că Rusia ar putea avea în curând superioritate aeriană absolută, tocmai datorită acestor lipsuri, că forțele ucrainene nu vor putea concentra îndeajuns de multe trupe terestre pentru a putea trece la contraofensivă. Sau ofensivă, în fine.

Tabloul e destul de gri pentru Kiev, iar succesele anului trecut, din Herson și Harkov, par a fi greu de repetat.

În aceste condiții, chiar și definiția succesului ar putea fi schimbată.

De pildă, DACĂ s-ar obține chiar și un succes local, o eventuală spargere a frontului rus, urmată de reluarea controlului unei părți din teritoriul aflat acum sub ocupația Moscovei, această victorie parțială ar putea fi vândută ca o primă etapă pentru alte succese viitoare.

Poate ar fi baza unui armistițiu, despre pace Kievul nu e pregătit să vorbească decât DACĂ rușii o cârmesc înapoi spre Belgorod și Rostov.

Ceea ce și pentru americani pare a fi un pod prea îndepărtat.

Dar DACĂ ofensiva, în cazul în care va avea loc, nu merge bine, atunci blamul va cădea pe acea tabără din interiorul Administrației Biden care a fost mai reținută în traversarea liniilor roșii

Dar DACĂ ofensiva, atunci când va avea loc, nu va aduce rezultatele așteptate, partenerii europeni ai SUA – și ai Ucrainei – s-ar putea întreba cât mai pot continua cu sprijinul economic și militar pentru Kiev, în condițiile în care luminița de la capătul războiului din estul Europei pare a se îndepărta din ce în ce mai mult.

Public, Washingtonul a lăsat președintelui Zelenski libertatea de a alege momentul în care să înceapă negocieri, pe formula ”când va fi cel mai bine pentru Ucraina”.

În spatele ușilor închise, i s-au prezentat acestuia și câteva realități politice, printre care și faptul că un Congres SUA, dominat de republicani, ar putea fi mai reticent în privința ajutorului militar și economic pentru Ucraina.

Iar un potențial nou președinte republican ar fi chiar o surpriză neplăcută pe malurile Niprului.

Fereastra de oportunitate a Ucrainei rămâne întredeschisă, dar vântul bate, vine vara, rasputița de primăvară s-ar putea să fie înlocuită în curând de noroaiele toamnei 2023, iar soldații, ucraineni sau ruși, au neșanse mari să se regăsească tot acolo, în tranșeele săpate în 2022.

E adevărat, cu câte 100 000 de oameni mai puțini de fiecare parte – statisticile par a da dreptate cifrelor vehiculate acum o jumătate de an de către generalul Milley, șeful Statului Major Interarme al armatei americane - numai că de această dată nu este vorba de ”morți și răniți”, Politico estimând fără ezitare doar numărul morților ucraineni la acest nivel.

Împreună, ucraineni și ruși, morți și răniți, probabil se apropie de jumătate de milion.

Deci s-a decis că totul e incert, suntem în așteptarea unei ofensive ucrainene, DACĂ aceasta va avea loc.

Și nimic nu pare a fi mai depărtat decât finalul acestei tragedii.