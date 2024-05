Putin la Beijing: „Mă simt ca acasă în China”. China la zi

În materialul de astăzi „China la zi” vă prezentăm traducerea din limba chineză a unui articol publicat de China Newsweek cu privire la vizita de două zile a lui Vladimir Putin în China, efectuată în perioada 16-17 mai 2024. China Newsweek (中国新闻周刊,Zhōngguó xīnwén zhōukān) este una dintre cele mai cunoscute publicații periodice din China, care oferă rapoarte ample despre actualitate și știri politice.

Președintele chinez Xi Jinping și omologul său rus, Vladimir Putin, în timpul unei întâlniri restrânse la Zhongnanhai din Beijing, fosta reședință a împăraților chinezi (16 mai 2024)

Presa occidentală a scris despre vizita președintelui rus în China pe un ton mai degrabă dezamăgit și nemulțumit: „La câteva zile după ce s-a întors dintr-o călătorie în Europa, unde a fost instruit despre necesitatea de a controla Rusia, liderul Chinei, Xi Jinping, a folosit un summit cu președintele Vladimir V. Putin pentru a transmite Occidentului o realitate incomodă: sprijinul său pentru domnul Putin. rămâne statornic”. Discuțiile lui Xi cu Putin din această săptămână „au fost o demonstrație de solidaritate între doi autocrați care se luptă cu presiunea occidentală. Cei doi lideri au făcut o declarație lungă în care au denunțat ceea ce ei considerau interferență și agresiune americană și și-au prezentat alinierea la pretenția Chinei de auto-conducerea Taiwanului și a „intereselor legitime de securitate” ale Rusiei în Ucraina”. Ei s-au angajat „să extindă legăturile economice și militare, evidențiat de vizita domnului Putin la un institut chinez de ultimă generație pentru cercetarea apărării. Dl Xi chiar a inițiat o îmbrățișare obraz la obraz în timp ce și-a luat rămas bun de la domnul Putin joi, după o plimbare de seară în complexul conducerii Partidului Comunist Chinez din Beijing”.

New York Times spune că „Liderii occidentali care caută semne ale oricărei divergențe semnificative între domnul Xi și domnul Putin, în special în ceea ce privește războiul din Ucraina, nu ar găsi niciunul. Nici riscul de alienare a Europei, un partener comercial cheie necesar pentru a ajuta la relansarea economiei în dificultate a Chinei, nici amenințarea sancțiunilor americane care vizează băncile chineze care ajută efortul de război al Rusiei nu au părut să descurajeze dl Xi să-l îmbrățișeze pe domnul Putin”.

Altfel spus, au spus analiștii, „domnul Xi a evaluat deja potențialele sancțiuni și tarife drept un cost acceptabil pentru parteneriatul său strategic cu Rusia. Pentru domnul Xi, domnul Putin este un prieten indispensabil care ajută la remodelarea ordinii globale în favoarea Chinei. Și cu cât Washingtonul respinge mai mult – inclusiv în ceea ce privește problemele comerciale, cum ar fi cele mai recente tarife pentru vehiculele electrice din China – cu atât domnul Xi se simte mai validat în ceea ce privește alegerile sale”.

Ceea ce este esențial pentru domnul Xi și domnul Putin este ceea ce ei numesc „democratizarea relațiilor internaționale” – în esență „erodarea dominației SUA și împuternicirea țărilor nealiniate și a statelor necinstite să se unească în jurul nemulțumirilor lor comune față de Occident”. Declarația lor comună din această săptămână a prezentat „viziunea lor despre o nouă ordine globală. Era una în care Organizația Tratatului Atlanticului de Nord sau alianțele de securitate ale SUA din Asia nu vor interfera cu revendicările lor teritoriale față de Ucraina sau Taiwan; Statele Unite nu ar putea agresa alte țări cu sancțiuni pentru că dolarul nu ar mai fi moneda de rezervă a lumii pentru comerț; iar autocrațiile ar avea dreptul de a guverna „în conformitate cu propriile lor condiții naționale”, nestingherite de valori universale precum drepturile omului și egalitatea socială”.

Invazia Ucrainei de către Rusia a intensificat această încercare de a reconecta lumea. Războiul a apărut ca o modalitate prin care „o axă a țărilor anti-occidentale se repingă împotriva Statelor Unite și a aliaților săi. Mașina de război a Rusiei este susținută de semiconductori chinezi și alte tehnologii cu dublă utilizare; de rachete și obuze nord-coreene; și de drone iraniene. Războiul a oferit Rusiei, Chinei, Coreei de Nord și Iranului o oportunitate de a aprofunda coordonarea militară și de a evita sancțiunile prin facilitarea comerțului în afara accesului sistemului financiar condus de SUA. Acest lucru s-ar putea dovedi util în orice conflict viitor cu Statele Unite”.

Este posibil ca domnul Xi să fi avut devreme „întrebări și îngrijorări” cu privire la războiul din Ucraina, odată ce a devenit evident că Rusia nu va asigura o victorie rapidă și decisivă. S-a înrăit când domnul Putin a făcut aluzie la utilizarea armelor nucleare tactice, o linie roșie pentru China. Și a avut sarcina dificilă – și unii spun, contradictorie – de a încerca să pună China drept neutră în război pentru a menține legături stabile cu Occidentul, continuând totodată să se alinieze cu Moscova. Dar valul se poate întoarce pentru domnul Xi, avertizează New York Times. Forțele ruse fac progrese în jurul Harkivului, al doilea oraș ca mărime al Ucrainei, luând avânt înainte ca forțele ucrainene să poată fi reaprovizionate cu miliarde de dolari în arme din Statele Unite. Atât oficialii ucraineni, cât și cei americani au avertizat cu privire la consecințe grave dacă forțele ucrainene continuă să fie depășite și depășite cu armament. Pentru ca parteneriatul să rămână puternic, „domnul Putin va trebui să rămână la putere și să evite o înfrângere umilitoare în Ucraina. Domnul Xi va face, probabil, cât poate de mult pentru a-l sprijini pe domnul Putin, dar în cele din urmă el va fi ghidat doar de interesele cele mai bune ale Chinei”. Dar dacă Rusia pierde, domnul Xi va trebui să se distanțeze de domnul Putin pentru a evita tragerea în jos a statutului global al Chinei.

Redăm în continuare traducerea din limba chineză a articolului menționat mai sus:

De ce la mai puțin de 10 zile de la depunerea jurământului, Putin a vizitat China, însoțit de o delegație impunătoare?

În perioada 16-17 mai 2024, la invitația președintelui Xi Jinping, președintele rus Vladimir Putin a efectuat o vizită oficială în China.

„Aceasta este prima vizită efectuată de Putin după preluarea unui nou mandat prezidențial. Pe data de 7 mai a depus jurământul și la mai puțin de zece zile de la acest moment, pe 16 mai, a efectuat o vizită oficială în China. În 2023, când a fost reales președinte, Xi Jinping a procedat în aceeași manieră, a efectuat o vizită în Rusia la zece zile de la primirea noului mandat.” a declarat Li Ziguo, director la Departamentul de Studii Europene din cadrul Institutului Chinez de Studii Internaționale (CIIS), într-un interviu pentru China Newsweek.

Așadar, după cum se poate observa, în ultimul an, Rusia a fost prima țară vizitată de președintele Xi Jinping, iar China prima vizitată de Putin, ceea ce a denotă importanța pe care cele două țări o acordă dezvoltării relațiilor reciproce. „Cele două țări se consideră parteneri strategici importanți, și acestea nu sunt doar vorbe goale, ci se reflectă în acțiuni concrete”.

În dimineața zilei de 16 mai, Xi Jinping a purtat discuții cu Putin la Sala Mare a Poporului din Beijing. Președintele chinez l-a felicitat sincer pe omologul său rus pentru obținerea unui mandat prezidențial și a salutat călduros noua sa vizită în China.

În timpul acestei întâlniri, Xi Jinping a subliniat că dezvoltarea stabilă a relațiilor dintre China și Rusia nu este doar în interesul fundamental al celor două țări și popoare, ci este totodată propice păcii, stabilității, prosperității regiunii și lumii întregi. China va fi întotdeauna un bun vecin, prieten și partener de încredere reciprocă cu Rusia, va continua să consolideze prietenia veșnică dintre cele două popoare, să contribuie la dezvoltarea și revitalizarea celor două țări și să lucreze pentru a proteja corectitudinea și dreptatea în lume.

Putin a declarat că anul 2024 marchează 75 de ani de la fondarea Republicii Populare Chineze și 75 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre Rusia și China, evenimente demne de o celebrare comună. Dezvoltarea relațiilor dintre cele două țări nu este o măsură temporară, nu vizează părți terțe și este propice stabilității strategice internaționale.

2024, un an de referință

În dimineața zilei de 16 mai, Xi Jinping a organizat o mare ceremonie de bun venit pentru Putin în piața partea porții de est a Marii Săli a Poporului din Beijing. Ulterior, șefii de stat ai Chinei și Rusiei au purtat discuții într-un cadru restrâns, cât și la scară largă în Marea Sală a Poporului din Beijing.

În discuțiile purtate în cadrul restrâns, Xi Jinping a subliniat că anul 2024 marchează cea de-a 75-a aniversare de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre China și Rusia. În ultimii 75 de ani, deși relațiile dintre cele două țări au trecut prin suișuri și coborâșuri, acestea au devenit mai puternice, au rezistat testului vicisitudinilor situației internaționale și au oferit marilor puteri și țărilor vecine un exemplu de respect reciproc, de sinceritate, de conviețuire în armonie și obținere a unor beneficii reciproce și a unor rezultate de tip câștig-câștig.

Xi Jinping a subliniat că cea mai importantă concluzie desprinsă din cei 75 de ani a relațiilor dintre China și Rusia este aceea că cele două mari puteri și țări vecine trebuie să promoveze mereu cele cinci principii ale coexistenței pașnice, și anume respectul reciproc, egalitatea, încrederea reciprocă, grija una față de cealaltă, oferirea unui ajutor reciproc cu adevărat pentru dezvoltarea și revitalizarea ambelor părți. Acesta nu este doar modalitatea corectă prin care China și Rusia se înțeleg între ele, ci și direcția pe care ar trebui să o urmărească relațiile majore cu țările în secolul XXI.

Relațiile dintre China și Rusia au „un bagaj” istoric profund și o bază solidă a opiniei publice. Cele două părți ar trebui să intensifice coordonarea strategică și cooperarea reciproc avantajoasă, să-și urmeze cu fermitate propriile căi de dezvoltare și să protejeze cu fermitate echitatea și justiția internațională.

Putin și-a exprimat bucuria de a vizita din nou China după preluarea unui alt mandat prezidențial și a menționat vizita efectuată de președintele Xi Jinping în martie anul trecut în Rusia, la scurt timp după realegerea sa. Potrivit declarațiilor lui, aceasta este o tradiție a prieteniei dintre cele două țări, care denotă o mare importanță acordată de ambele părți consolidării parteneriatului strategic cuprinzător de coordonare pentru noua eră.

Găzduirea de discuții la scară largă de cei doi șefi de stat

Xi Jinping a subliniat că anul 2024 este un an de referință în ceea ce privește istoria dezvoltării relațiilor dintre China și Rusia. De la stabilirea relațiilor diplomatice dintre China și Rusia în urmă cu 75 de ani, cele două țări au colaborat pentru a crea o nouă cale de respect reciproc, de coexistență armonioasă și de cooperare de tip câștig-câștig între marile puteri și țările vecine. Cu eforturile comune, depuse de ambele părți, relațiile dintre China și Rusia s-au dezvoltat întotdeauna, coordonarea strategică cuprinzătoare dintre cele două țări a fost consolidată constant, iar cooperarea în domenii precum economie, comerț, investiții, energie, schimburi personale și culturale, afaceri locale au continuat să avanseze, aducând contribuții pozitive la menținerea stabilității strategice globale și la promovarea democratizării relațiilor internaționale.

Putin a declarat că mecanismul de cooperare interguvernamentală dintre Rusia și China funcționează bine, iar cooperarea dintre cele două țări în domeniile economiei și comerțului, agriculturii, industriei, energiei și interconectării se dezvoltă constant. Stabilirea și dezvoltarea relațiilor dintre cele două țări se bazează pe principii de bună vecinătate, de respect reciproc și asistență în dezvoltarea țărilor respective, rezistând diferitelor teste.

Pe 16 mai, Xi și Biden au semnat și au emis o declarație comună a Republicii Populare Chineze și a Federației Ruse privind aprofundarea parteneriatului strategic cuprinzător de coordonare pentru o noua eră cu ocazia celei de-a 75-a aniversări a relațiilor diplomatice dintre China și Rusia

După încheierea discuțiilor, cei doi șefi de stat au semnat și au emis în comun „Declarația comună între Republica Populară Chineză și Federația Rusă privind aprofundarea parteneriatului strategic cuprinzător de coordonare pentru o nouă eră cu ocazia celei de-a 75-a aniversări a stabilirii relațiilor diplomatice între cele două țări” și au asistat împreună la semnarea unui număr de documente de cooperare bilaterală în domenii precum economie, comerț, protecția naturii, inspecție și carantină, mass-media etc.

Li Ziguo a declarat că respectul reciproc, buna vecinătate, egalitatea, beneficiile reciproce și cooperarea de tip câștig-câștig stau mai degrabă la baza formării unor parteneriate între China și Rusia, decât alianțe. Aceasta este esența celor Cinci Principii ale Coexistenței Pașnice propuse de China, care este în conformitate cu „Spiritul Shanghai” și, de asemenea, este criteriul după care China se ghidează pentru a dezvolta relații cu orice țară din lume. Relațiile chino-ruse sunt un model de relații între marile puteri. Motivul pentru care sunt speciale este acela că, atât China, cât și Rusia sunt puteri mondiale, iar relațiile dintre cele două mari puteri vor avea un impact semnificativ asupra situației internaționale și regionale. În al doilea rând, China și Rusia au gestionat corect relația de mari puteri, distrugând vechea mentalitate potrivit căreia marile puteri trebuie să aibă conflicte de interese și trebuie să fie concurenți, și au transformat cu succes „jocul cu sumă zero” dintre marile puteri într-o situație de tip câștig-câștig.

„Mă simt ca acasă în China”

În după-amiaza zilei de 16 mai, președintele Xi Jinping și președintele rus Vladimir Putin au participat împreună la ceremonia de deschidere a „Anului Cultural China-Rusia” și la un concert special de sărbătorire a 75 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre China și Rusia la Centrul Național pentru Artele Spectacolului din Beijing, evenimente în cadrul cărora au susținut și discursuri.

În timpul susținerii discursului, Putin a vorbit în continuu, uitând să facă pauze pentru traducător. Când a realizat acest lucru, și-a cerut scuze glumind: „Îmi pare rău, am vorbit în continuu, uitând să-l las pe traducător să-și facă treaba. Mă simt ca acasă în China, de aceea, am crezut că toată lumea prezentă astăzi aici poate înțelege limba rusă.”

Liderii Chinei și Rusiei au acordat întotdeauna o mare importanță promovării cooperării în domeniul schimburilor interpersonale și culturale. În octombrie 2023, când Putin a venit în China pentru a participa la cel de-al treilea Forum Internațional de Cooperare „Centura și Drumul”, cei doi șefi de stat au anunțat organizarea Anului Cultural dintre China și Rusia în perioada anilor 2024-2025. Departamentele culturale din China și Rusia au planificat un program bogat de activități de schimburi în cadrul acestui an cultural. Printre acestea se enumeră expoziții de relicve culturale, proiecții de filme, spectacole artistice, schimburi culturale și creative pentru tineri, schimburi între scriitori chinezi și ruși etc.

Atât China, cât și Rusia au tradiții culturale excelente și o moștenire culturală profundă. Sub îndrumarea strategică a celor doi șefi de stat, schimburile și cooperarea culturală dintre China și Rusia s-au dezvoltat fără probleme și au devenit o parte indispensabilă și importantă a relațiilor dintre cele două țări.

În 2006, 2007, 2009, 2010, 2012 și, respectiv, 2013, China și Rusia au organizat reciproc diverse evenimente precum „Anul Național”, „Anul Lingvistic”, „Anul Turismului”; în 2014 și 2015, „Anul schimburilor prietenoase de tineri”; în 2016 și 2017 „Anul schimburilor media” ; în 2018 și 2019 „Anul schimburilor locale și al cooperării”; în 2020 și 2021 „Anul inovației în știință și tehnologie”, iar în anii 2022 și 2023 „Anul schimburilor sportive”.

Potrivit datelor furnizate de Ministerul chinez al Afacerilor Externe, în 2019, numărul studenților schimbați între China și Rusia a depășit 100.000. China și Rusia sunt conectate prin munți și râuri și sunt, de asemenea, țări sursă și destinații turistice importante una pentru cealaltă. Potrivit statisticilor din China, numărul turiștilor ruși în China în 2023 a ajuns la 997.900. Potrivit statisticilor din Rusia, numărul turiștilor chinezi în Rusia în aceeași perioadă a fost de 477.000, ocupând primul loc în turismul Rusiei.

În timpul evenimentului menționat mai sus, Xi Jinping a subliniat în discursul său că, în 2023, a convenit cu președintele rus să organizeze „Anul Cultural China-Rusia” în perioada 2024-2025. Astăzi, ambele părți au lansat oficial acest eveniment cultural. Cele două părți vor organiza o serie de proiecte de schimb cultural pentru îmbunătățirea în continuare a cooperării culturale și pentru a crea împreună un nou viitor pentru schimburile culturale dintre cele două țări. Cu siguranță, acest lucru va imprima un nou impuls vechii prietenii și bunei înțelegeri între cele două popoare.

Putin a declarat că, de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre Rusia și China în urmă cu 75 de ani, relațiile bilaterale au acumulat o bogată și valoroasă experiență, aflându-se în prezent în cea mai bună perioadă din istorie. Relațiile ruso-chineze se bazează pe respect reciproc, egalitate și încredere reciprocă. Toate acestea au promovat dezvoltarea acestora, au adus beneficii celor două popoare și au stabilit un model pentru relațiile internaționale. Organizarea evenimentului „Anul Cultural Rusia-China” în timp ce Rusia și China sărbătoresc cea de-a 75-a aniversare de la stabilirea relațiilor diplomatice are o importanță simbolică. Rusia este dispusă să aprofundeze schimburile interpersonale și culturale cu China, să sporească înțelegerea reciprocă și să promoveze îmbunătățirea continuă și îmbunătățirea cooperării dintre cele două țări.

Cooperarea pragmatică dintre China și Rusia devine mai profundă și mai strânsă

Delegația care l-a însoțit pe Putin de data aceasta în China poate fi considerată „foarte reprezentativă”. Consilierul de politică externă de la Kremlin al Președintelui Putin, Iuri Ușakov, a declarat că delegația este alcătuită din șase viceprim-miniștri, respectiv prim-vicepreședintele Denis Manturov și viceprim-miniștrii Alexander Novak și Tatyana Golikova, Yury Trutnev, Vitaly Savelyev și Dmitri Cernîșenko.

Pe lângă cei șase viceprim-miniștri, care au în responsabilitate domenii precum economia, societatea, transporturile, energia, dezvoltarea resurselor, turismul și cultura, delegația îi include, de asemenea, pe ministrul de externe Serghei Lavrov; ministrul resurselor naturale și mediului, Alexander Kozlov; ministrul dezvoltării economice, Maxim Reshetnikov; ministrul de finanțe, Anton Siluanov; consilierul de politică externă de la Kremlin, Iuri Ușakov; adjunctul administrației prezidențiale, Maxim Oreshkin; ambasadorul rus în China, Igor Morgulov, precum și alții.

Uşakov a declarat că la întâlnirea dintre liderii celor două ţări vor participa şi ministrul apărării, Andrei Belousov şi secretarul Consiliului de Securitate al Federaţiei Ruse, Serghei Şoigu, și, de asemenea, în ceea ce privește negocierile dintre cele două părți, i-a menționat și pe guvernatorul Băncii Centrale a Rusiei, Elvira Nabiullina; directorul Serviciului de Supraveghere Financiară din Rusia, Yury Chikhanchin; președintele Consiliului Industriașilor Ruso-Chinezi, Gennady Timchenko; președintele Căilor Ferate Ruse, Oleg Belozerov etc.

Sergey Viktorovich Lavrov, cercetător la Centrul Rus pentru politică globală și analiză strategică, a declarat pentru China Newsweek că vizita lui Putin în China cu o delegație „impunătoare” semnifică dorința Rusiei de a aprofunda și de a extinde cooperarea cu China. În contextul celei de-a 75-a aniversări de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre cele două țări, ambele părți vor continua să dezvolte relațiile bilaterale și cooperarea în diverse domenii într-o manieră nouă.

În 2023, cooperarea prietenoasă și reciproc avantajoasă dintre China și Rusia a avut multe rezultate fructuoase. Sub îndrumarea strategică a celor doi șefi de stat, schimburile economice și comerciale dintre cele două țări au atins o nouă culme, iar cooperarea în diverse domenii a înflorit.

Președintele Putin a declarat că relațiile economice și comerciale dintre Rusia și China s-au dezvoltat rapid, iar volumul comerțului dintre cele două țări s-a dublat în ultimii cinci ani. Timp de 13 ani consecutive, China a fost cel mai mare partener comercial al Rusiei. În 2023, Rusia a urcat pe locul patru în clasamentul partenerilor comerciali ai Chinei.

Anul trecut, volumul comerțului dintre China și Rusia a atins un nivel record de 240,11 miliarde de dolari americani, o creștere de la an la an de 26,3%. De la începutul acestui an, comerțul dintre China și Rusia a continuat să mențină un ritm bun de dezvoltare. În primul trimestru, volumul comerțului cu mărfuri a atins 56,68 miliarde dolari americani, o creștere de la an la an de 5,2%.

În timpul vizitei președintelui rus în China, cei doi șefi de stat au semnat și au emis „Declarația comună a Republicii Populare Chineze și a Federației Ruse privind aprofundarea parteneriatului strategic cuprinzător de coordonare pentru o nouă eră cu ocazia celei de-a 75-a aniversări de la stabilirea relațiilor diplomatice între cele două țări”. În acest document este menționat faptul că cooperarea pragmatică este un factor important în promovarea dezvoltării economice și sociale și a prosperității comune a celor două țări, în asigurarea progresului tehnologic și suveranitatea economică națională, în realizarea modernizării naționale, în îmbunătățirea bunăstării populației, precum și în menținerea stabilității și a sustenabilității economiei mondiale. Cele două părți sunt dispuse să continue să aprofundeze cooperarea în diverse domenii, în conformitate cu principiul beneficiului reciproc și al câștigului mutual, să lucreze îndeaproape pentru a depăși provocările externe și factorii nefavorabili, să îmbunătățească eficiența cooperării bilaterale și să stabilizeze nivelul dezvoltării calității cooperării.

În opinia lui Li Ziguo, pentru o dezvoltare continuă și stabilă a relațiilor economice și comerciale chino-ruse, beneficiile economice reciproce și complementaritatea trebuie să constituie baza. În timpul vizitei sale în China, Putin a vizitat de asemenea, Harbin, unde a participat la Expoziția China-Rusia și la Forumul de cooperare economică și comercială locală China-Rusia, care asigură cooperarea economică și comercială dintre cele două părți. Acest lucru evidențiază faptul că unul dintre principalele obiective ale acestei vizite în China este acela de a aprofunda cooperarea pragmatică dintre China și Rusia.

După încheierea discuțiilor de la Marea Sală a Poporului din Beijing, a urmat o conferință de presă la care ambii șefi de stat au participat. Președintele Xi a declarat că a convenit cu omologul său rus să găsească în mod activ convergența intereselor dintre cele două țări, să dezvolte pe deplin avantajele mutuale, să aprofundeaze convergența intereselor și să obțină un succes reciproc. Este necesară optimizarea structurii de cooperare, consolidarea ritmului favorabil al cooperării în domenii tradiționale precum economia și comerțul, sprijinirea înființării unei rețele de platforme de cercetare științifică de bază, lărgirea potențialului de cooperare în domeniile de frontieră, consolidarea cooperării în domeniul portuar și logisticii de transport și menținerea stabilității lanțurilor industriale și de aprovizionare globale.

Promovarea unui sistem de guvernanță globală mai echitabil

În prezent, lumea trece prin schimbări nemaivăzute, cu o intensitate fără precedent, la fel și securitatea internațională. Probleme serioase precum criza din Ucraina și conflictul din Orientul Mijlociu apar una după alta.

În ceea ce privește problema din Ucraina, China a susținut întotdeauna o poziție obiectivă și corectă, a fost întotdeauna de partea păcii și a dialogului, promovând activ pacea și discuțiile. În februarie 2023, China a publicat „Poziția Chinei cu privire la soluția politică la criza din Ucraina”. În luna aprilie a acestui an, la întâlnirea cu cancelarul german Schol, președintele Xi Jinping a propus patru principii pentru soluționarea pașnică a crizei ucrainene.

În după-amiaza zilei de 16 mai, președintele Xi Jinping a avut o întâlnire restrânsă cu președintele Putin la Zhongnanhai. Șefii de stat s-au așezat lângă apă, au băut împreună ceai și, într-o atmosferă relaxată, au avut schimburi de opinii aprofundate pe teme strategice de interes comun.

În cadrul acestei întâlniri restrânse, cei doi șefi de stat au discutat și despre criza din Ucraina. Președintele Xi Jinping a detaliat poziția consecventă și eforturile Chinei de a promova o soluție politică la criza din Ucraina, subliniind că, în abordarea oricărei probleme majore, trebuie să se rezolve atât cauza, cât și simptomele și trebuie luat în considerare atât prezentul, cât și viitorul pe termen lung. ,,Fundamentul inițiativei mele globale de securitate este de a susține un concept de securitate comun, cuprinzător, cooperant și durabil. Soluția esențială la criza din Ucraina este promovarea construirii unei noi arhitecturi de securitate echilibrată, eficientă și durabilă. China susține convocarea timpurie a unei conferințe internaționale de pace recunoscută atât de Rusia, cât și de Ucraina, cu participarea egală a tuturor părților și discuții juste asupra tuturor opțiunilor, pentru a promova o soluționare politică a problemei ucrainene. China este, de asemenea, dispusă să joace în continuare un rol important și constructiv în acest sens.”

Președintele Putin a prezentat punctele de vedere și pozițiile relevante ale Rusiei, menționând că Rusia apreciază poziția obiectivă, justă și echilibrată a Chinei cu privire la problema din Ucraina și salută China pentru dorința de a continua să joace un rol important și constructiv în soluționarea politică a acestei probleme. Rusia se angajează să rezolve problema ucraineană prin negocieri politice, este dispusă să dea dovadă de sinceritate și va continua să mențină o comunicare strânsă cu China în acest sens.

Li Ziguo a declarat pentru China Newsweek că, deși lumea a intrat într-o nouă perioadă de turbulențe și schimbări, plină de incertitudine și instabilitate, tendința generală de multipolaritate mondială, globalizare economică și democratizare a relațiilor internaționale nu se va inversa. China așteaptă și mai mult ca lumea să revină la tematica păcii și dezvoltării, prin urmare, o rezoluție pașnică a crizei ucrainene este ceea speră atât China, cât și întreaga lume.

Li Ziguo a enumerat, de asemenea, câteva acțiuni întreprinse de China în ceea ce privește soluționarea crizei din Ucraina: China a trimis de trei ori reprezentanți speciali pentru medieri; a publicat documentul de poziție al Chinei cu privire la soluționarea politică a crizei din Ucraina și a publicat „Documentul conceptual al Inițiativei de Securitate Globală”; a promovat un spirit de unitate pentru adaptarea la peisajul internațional și la o mentalitate de câștig-câștig pentru a răspunde provocărilor de securitate complexe. Noul concept de securitate al Chinei este în conformitate cu tendința generală a lumii. Eforturile continue ale Chinei au demonstrat rolul constructiv și responsabilitatea Chinei ca mare putere și sunt în interesul marii majorități. Toate aceste detalii au fost în general evaluate pozitiv de către Rusia și comunitatea internațională.

Anul acesta Rusia este președintele rotativ al BRICS, iar China va prelua președinția rotativă a Organizației de Cooperare de la Shanghai (Shanghai Cooperation Organisation, abreviat SCO) în a doua jumătate a anului.

Când China și-a asumat președinția rotativă a BRICS în anul 2022, președintele Xi Jinping a propus ca țările din BRICS să-și deschidă porțile pentru dezvoltare și să-și întindă brațele pentru a promova cooperarea, cerând atragerea de noi membri și adunarea de noi forțe. Toate părțile au convenit să ia anul BRICS al Chinei drept o oportunitate de a iniția procesul de extindere a membrilor. După un an de consultări pregătitoare, în timpul Summitului de la Johannesburg din 2023, liderii celor cinci țări au luat decizii politice, iar familia BRICS a salutat oficial noi membri. Tot în 2023, în cadrul celei de-a 23-a reuniuni a Consiliului șefilor statelor membre ale Organizației de Cooperare de la Shanghai, Iranul a fost acceptat oficial ca stat membru.

Li Ziguo a menționat că mecanismul BRICS și extinderea Organizației de Cooperare din Shanghai reflectă tendința istorică generală de dezvoltare, ascensiunea puterilor emergente fiind de neoprit, jucând un rol din ce în ce mai important pe scena internațională. Mecanismele BRICS și SCO reprezintă o platformă importantă pentru participarea la guvernanța globală, precum și pentru cea regională. Influența lor continuă să crească, devenind pilonul de bază în construirea unui nou tip de relații internaționale.

Sergey Viktorovich Lavrov, a adăugat că mecanismele multilaterale precum BRICS și Organizația de Cooperare din Shanghai unesc țările din „sudul global” în spiritul egalității, incluziunii și deschiderii, protejând multilateralismul global și promovând, de asemenea, îmbunătățirea sistemului de guvernanță globală.

În cadrul acestei întâlniri cu președintele rus, președintele Xi Jinping a subliniat că comunicarea și colaborarea ar trebui consolidate folosind platforme multilaterale internaționale precum Națiunile Unite, BRICS și Organizația de Cooperare din Shanghai, precum și în probleme regionale, pentru a demonstra răspunderea internațională și a promova instituirea unui sistem de guvernanță globală just și rezonabil. Președintele Putin a specificat, de asemenea, că Rusia este dispusă să continue să extindă cooperarea bilaterală cu China, să aibă o comunicare strânsă și să se coordoneze în cadrul Organizației Națiunilor Unite, BRICS și al Organizației de Cooperare din Shanghai, pentru a promova stabilirea unei ordini internaționale mai juste și mai rezonabile.

Li Ziguo a menționat că Rusia și China au parte de interacțiuni frecvente la nivel înalt, au stabilit un mecanism complet pentru schimburi și cooperare la nivel înalt în diverse domenii și colaborează strâns pe scena internațională. Pe de o parte, ajută cele două țări să proiecteze direcția cooperării bilaterale, să promoveze procesul de negociere a aranjamentelor instituționale, să comunice, să rezolve în timp util problemele care apar în cooperare, să implementeze proiectele la care s-a ajuns și să facă ca cooperarea bilaterală să continue să se aprofundeze și să devină mai solidă. Pe de altă parte, cele două părți pot compara note privind problemele internaționale și regionale și-și pot prezenta propriile propuneri. Așadar, luând în considerare toate aceste aspecte, vizita președintelui Putin în China a fost o călătorie pentru cooperare pragmatică, comunicare completă și consolidare a prieteniei.

Sursa: aici, mai 2024.

Material realizat de Paula Toma și Diana Ghinea, cercetători la Centrul de Studii Sino-Ruse (CSSR) din cadrul Fundației Universitare a Mării Negre „Mircea Malița” (FUMN).