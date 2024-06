Experiență de coșmar pentru Claudia Pătrășcanu: „Am fost la un pas să rămân fără auz”

Anul trecut, în timp ce se îndrepta spre Antalya, Turcia, Claudia Pătrășcanu a trecut printr-o experiență de coșmar, care i-a marcat toată vacanța.

Cântăreața de 45 de ani a mărsturisit că, înainte de a pleca în vacanță, s-a ocupat de toate pregătirile pentru restul membrilor familiei, precum procurarea unei asigurări de sănătate pentru copii, însă a omis să își facă o asigurare și pentru ea.

„În Antalya, anul trecut, am plecat fără asigurare medicală. Nu știu ce a fost în mintea mea. Copiilor le-am făcut și mie nu. Mi s-a spart timpanul de la presiunea din avion. Nu știu ce s-a întâmplat, de acasă am simțit că mă jena urechea, nu mă simțeam foarte bine. În avion am simțit că nu mai aud.

Am fost așa la un pas să rămân fără auz. Am ajuns în Antalya, a început să îmi sângereze foarte tare urechea. Am făcut o infecție foarte urâtă. Am ajuns în recepție. În fiecare hotel există un cabinet medical de prim-ajutor. M-a văzut un medic de acolo (…) Norocul meu a fost că am fost împreună cu nașii și i-am lăsat pe copii cu ei”, a mărturisit Claudia Pătrășcanu, în cadrul unei emisiuni, potrivit Cancan.

Astfel, din cauza presiunii din avion, vedeta a trecut prin momente cuplite: timpanul său s-a spart, dar problemele nu s-au oprit aici, imediat după aterizare, urechea sa a început să sângereze, ca mai apoi bruneta să se aleagă și cu o infecție a urechii.

Din cauza gravității problemei, Claudia Pătrășcanu a ajuns de urgență la spital. Acolo a primit îngrijirile medicale necesare și, în cele din urmă, a obținut permisiunea medicului de a călători din nou cu avionul și de a se întoarce acasă.

Vedeta nu doar că a avut parte de o vacanță de coșmar, dar a trebuit să cheltuiască o sumă considerabilă. Pentru o singură noapte de spitalizare, cântăreața a ajuns să plătească 2.800 de euro.

„Mi-a spus (n.r. medicul) că nu mai a aveam voie atunci să călătoresc, să mă întorc cu avionul. Am zis: Ce fac, nu pot să mă întorc eu cu mașina și copii fără mine nu au cum să plece. M-au internat, am stat o noapte numai pe antibiotic. Îmi făceau din trei ore în trei ore antibiotic. Nu m-am simțit bine deloc, am făcut febră mare, dar am reușit cu ajutorul medicilor de acolo să mă pun pe picioare și să zbor înapoi în România. Un tratament foarte bun (…) Când am văzut factura… Aproape 2.800 de euro pentru o noapte”, a mai spus Claudia Pătrășcanu.