Politica românească trece printr-un punct de inflexiune ce apare odată la zeci de ani. Vom şti să-l folosim?

În două săptămâni am asistat la prăbuşirea politicii româneşti, concepută şi creată de actuala clasă politică. Iar ultimii 3-4 ani au pus capac şi au spulberat toleranţa alegătorilor români. Aceasta este explicaţia rezultatului la primul tur de scrutin al alegerilor prezidenţiale, când un personaj malefic, precum Georgescu, a reuşit să aburească două milioane de români.

Ultima mizerie, şeful SIE, Gabriel Vlase, zboară cu un avion privat, plătit din bani publici, la o cursă de Formula 1, lăsând România în plină criză de securitate.

O descriere exactă a situaţiei politice de la noi, o postare a ziaristei Ramona Ursu:

„A fost prea mult.

Iar mai departe, așa, nu se mai poate merge. Dacă această clasă politică despre care încă mai credem că e pro-Europeană nu-și bagă mințile-n cap și nu se adună pentru a lucra împreună în folosul țării, dacă nu se va face curățenie în PSD și PNL, în special, dacă instituțiile statului nu sunt deratizate acum, nu când o da Domnul, dacă nu se reformează serviciile secrete, toate instituțiile de forță ale statului, nu mai avem nicio șansă. Ne vom dizolva ca popor. Cei care vom mai putea vom fugi disperați unde vom vedea cu ochii. Asta în cazul fericit.”

Aici suntem acum şi urmează să vedem, chiar săptămâna aceasta, ce a înţeles clasa politică.

PNL şi USR au cheia schimbării

USR nu are scheleti în dulap, a fost la guvernare doar 9 luni şi a fost dată afară pentru că nu urma linia trasată de Iohannis către conducerea PNL. PNL are o nouă conducere, Bolojan a fost respins în trecut de Iohannis, exact pentru motivul că nu executa ordinele izvorâte din obiceiurile şi metodele clasei politice din ultimii 35 de ani.

Iată ce spune Bolojan într-un interviu de luni seară:

”Cred că politica nu va mai fi aşa cum a fost, aşa cum o ştiu cei care au făcut până acum politică. Partidele trebuie să înţeleagă că jocurile care au funcţionat până acum, nu vor mai putea funcţiona, că jocul la orgolii mici nu va da rezultate şi că e nevoie de o recredibilizare a partidelor, ceea ce înseamnă lucruri pentru ţară, ceea ce înseamnă responsabilitate, moderaţie şi promovare de profesionişti şi de oameni care au o carieră în spate”.

„Am avut, într-adevăr, o cumpănă a democraţiei româneşti şi cred că următoarele luni vor fi hotărâtoare pentru modul în care partidele responsabile vor înţelege lecţia pe care au primit-o”.

În formarea noului guvern, PNL şi USR au acum cuvântul decisiv. Bolojan nu poate şi nu trebuie să renunţe la funcţia de premier şi la principiile şi direcţiile din programul său de guvernare. Iar dacă PSD nu este de acord, sănătate, să facă singur guvernul! PNL sub conducerea sa şi USR, sub conducerea dnei Lasconi, au acum ocazia să schimbe faţa politicii româneşti.

De modul cum va fi alcătuit şi va funcţiona viitorul guvern, depind şi alegerile prezidenţiale din primăvară. Miza este, aşadar, enormă, săptămâna aceasta se decide drumul pe care va merge România mulţi ani de acum înainte.

De ce nu poate fi Ciolacu viitorul premier

Ciolacu, după dezmăţul bugetar din ultimii trei ani, a adus România în situaţia descrisă de un consilier al său, membru şi parlamentar PSD, Victor Ponta:

- Anul 2024 se încheie cu un deficit bugetar de aproximativ 25 de miliarde de euro (diferența dintre veniturile încasate și cheltuielile administrației publice din România). Este rezonabil să apreciem că acest deficit se va repeta în anul 2025.

- Cheltuielile sunt structurale (se repetă, fiind prevăzute în legislația în vigoare).

- Creșterea economică este foarte mică, sub rata inflației (există posibilitatea unei recesiuni tehnice în semestrul al doilea)

- Măsurile anunțate pentru combaterea evaziunii fiscale nu au avut niciun efect cuantificabil.

- La deficitul de 25 de miliarde de euro din 2024 se vor adăuga noi cheltuieli de aproximativ 15 miliarde de euro, generate de efectul unor legi deja adoptate, decizii definitive ale instanțelor și contracte deja semnate.

-Prin Legea Pensiilor (deja în vigoare), efectul bugetar suplimentar calculat pentru anul 2025 este de 6 miliarde de euro.

- Ratele scadente care trebuie refinanțate și dobânzile vor adăuga un minim de 3 miliarde de euro la deficit. Această proiecție este valabilă dacă situația actuală rămâne stabilă și România nu este retrogradată la nivelul junk — situație în care băncile private și fondurile de pensii nu mai pot cumpăra titluri de stat.

- Adunând datele prezentate mai sus, România are nevoie, în 2025, de o finanțare minimă de 55 de miliarde de euro. În condiții de stabilitate, aceasta poate fi obținută cu o dobândă anuală suplimentară și costuri de finanțare de aproximativ 4 miliarde de euro.

- Este rezonabil să apreciem că, în 2025, România își va crește datoria publică cu minim 25% — o situație fără precedent istoric! Este important de menționat că cel mai mare pachet financiar de sprijin din istoria României a fost accesat în 2010 de la FMI, Banca Mondială și Comisia Europeană, dar costurile politice și sociale au fost dramatice.

Acesta este bilanţul guvernării Ciolacu, venind de la un consilier al lui, Victor Ponta. Ce să facă Ciolacu? Să ducă ţară şi mai afund în prăpastie?

Iată, în oglindă, ideile lui Bolojan, din interviul de luni seară:

”De acest comportament, de a arăta clar românilor predictibilitate, de a arăta că lucrăm pentru interesul ţării noastre, de a arăta că am înţeles că trebuie să facem o reformă a lumii politice, dublată de cea a statului şi să lucrăm pentru a reduce inflaţia, pentru a dezvolta economia, dacă aceste lucruri le vom semnaliza corect în lunile următoare că am înţeles, va fi bine. Dacă nu, să nu ne aşteptăm că lucrurile se vor încheia, pentru că întotdeauna o propagandă, indiferent de ce tip este, prinde rădăcini, are efecte, atunci când există o stare de neîncredere atât în societate, cât şi în instituţiile statului”.

”Îmi fac griji pentru pacea socială, pentru că, dacă nu avem stabilitate, dacă nu avem predictibilitate, România şi aşa este într-o situaţie dificilă din punct de vedere bugetar, avem un deficit de peste 8 la sută, anul acesta, am luat credite foarte mari anul acesta şi orice guvern va veni, va fi forţat ca şi anul viitor să ia credite cam la fel de mari.

Dacă nu se intervine pentru a stopa risipă şi nu se iau măsuri pentru ca angajamentele pe care România şi le-a asumat faţă de UE, să pe putem respecta, dezechilibrele bugetare se pot transforma în crize, iar crizele însemană tulburări sociale. Nu va fi un an uşor şi trebuie să le spunem corect oamenilor lucrurile”

Iată şi cele 5 principii pe care PSD le vrea pentru viitorul guvern:

menținerea ritmului investițiilor la peste 100 de miliarde de lei anual, creșterea puterii de cumpărare prin continuarea reducerii inflației și reducerea impozitării pe muncă, inclusiv plafonarea prețurilor la gaze, energie și alimentele de bază; cotinuarea susținerii mediului privat românesc și menținerea pragului la întreprenerile mici și mijlocii (numite „patriotism economic”); industrializarea României; reforma statului, începând de la un guvern mai suplu și continuând cu debirocratizarea.

Doar principiul al cincilea se potriveşte cu urgenţele noului guvern. Celelalte sunt bune, dar doar după îndeplinirea reducerii cheltuielilor de funcţionare a statului român. Altfel nu sunt bani pentru realizarea lor.

De ce a ajuns Elena Lasconi în turul al doilea al alegerilor prezidenţiale

Venea de la un partid cu rezultate modeste la alegerile anterioare, din iunie 2024, dar:

-Nu făcea parte din clasa politică care ne conduce de 35 de ani;

-Nu avea scheleti în dulap;

-A lucrat în privat, nu a „pupat” ghiulul vreunui şef de partid pentru vreo sinecură, aşa cum fac toţi ceilalţi politicieni;

-Are moralitate, integritate şi caracter. Ceilalţi politicieni nu au.

Şi alegătorii români au înţeles toate aceste lucruri şi au trimis-o în turul al doilea. Este o lecție pentru clasa politică, pe care o vor înţelege sau nu.

În concluzie

PNL-Bolojan şi USR au acum ocazia să modifice parcursul clasei politice şi drumul guvernării în România. Dacă PSD nu este de acord, adio! Ne ducem spre alegeri anticipate, pentru ca PSD singur nu poate forma guvernul.

Este momentul schimbării şi poate fi impus de două partide: PNL-Bolojan şi USR.