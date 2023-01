Nemuritor și toxic

Chiar dacă nu era anunțată din timp, pentru românii a început să vină iarna grea! Și la propriu și la figurat!

Gerul, frigul și zăpada au început să-și intre în drepturi depline pentru această perioadă a anului!

Grijile, problemele, necazurile își urmează cursul firesc accentuate pe zi ce trece de scumpirea traiului la limita supraviețuirii pentru tot mai mulți dintre români.

Subiectele principale ale zilei sunt creșterea continuă a prețurilor, facturile care curg cu nemiluita încărcate de plăți tot mai mari nejustificate, la principalele servicii și utilități-întreținere, curent electric, căldură, gaze, combustibili-precum și la cele mai esențiale produse alimentare și nealimentare.

Vedem cu toții cum în țară, în toate județele țării, se înghesuie săracii, chiar se bat pe ajutoarele sociale, cum așteaptă pensionarii lună de lună creșterea pensiilor promisă de guvernanții noștrii care mor de grija poporului.

În București, mergi pe stradă și întîlnești oameni simpli, modești, mergând și vorbind între ei sau la telefon, în piețe în magazine în mijloacele de transport, la policlinici, în spitale, peste tot, despre cheltuielile cărora nu mai pot să le facă față.

Alții, mult mai puțini decât majoritatea amărăștenilor, au parte și de bucurii, profită din plin de zilele libere și de traiul fără grija zilei de mâine, petrecând ore în șir în traficul spre munte și înapoi, la ski că tot a avenit zăpadă în stațiunile montane, unde stau uneori, la cozi imense, să urce în telecabină, telegondolă după caz. Și strigând ”Hoții!” în timp ce tropăie de nerăbdare în minivacanțele bugetare! Că așa-i munca la stat!

An de an, bugetarii fericiți primesc vacanțe în plus, noi zile libere de sărbători, vauchere de vacanțe, prime și măriri de salarii menite să acopere inflația, dar insuficiente consideră ei, în condițiile în care prețurile cresc mai repede și mai mult decât salariile la stat.

O fi bine, o fi rău?

Cât timp bugetarii petrec fericiți în minivacanțele legale, restul cetățenilor, cei care muncesc în mediul privat și contribuie esențial la fericirea bugetarilor care strigă ”Hoții!”, din când în când prin fața guvernului sau a vreunui minister, cerând salarii mai mari și respectarea drepturilor, înjură și ei.

Pentru unii, România este bună, pentru alții, sistemul este ciumă!

Restul nebugetarilor care muncesc continuu ca proștii, fără să beneficieze de minivacanțe plătite, de creșterii de salarii și nici de tot felul de prime și vauchere de vacanță, dar care susțin bugetul de stat tot mai subțire și insuficient în punga instituțiilor statului.

Restul nebugetarilor majoritari care depind de multe dintre serviciile esențiale pentru care sunt plătiți bugetarii, cum ar fi sănătatea, educația și siguranța cetățenilor.

Știți cum sunt luate cu asalt policlinicile de stat unde sumele din asigurări nu mai ajung pentru cheltuielile de sănătate după ce cetățenii contribuie zeci de ani, dar ajung să nu poate beneficia când au mai mare nevoie, de servicii medicale esențiale din motive de plafoane?

Știți cum mor bolnavii cu venituri modeste în spitalele morții, spitale de stat unde se pompează neîncetat atât bani de la buget cât și din asigurările de sănătate din România?

În România parcă mai mult ca niciodată mor oamenii cu zile, din cauza unor nemuritoare instituții ale statului care duc mai departe și perpetuează dezastrul!

Ne înfioară când vedem și auzim de nenorociri, accidente de genul celui petrecut la mina Jilț, unde o tragedie a făcut să se vorbească de zile în șir despre condițiile inumane în care lucrează niște oameni!

Dar aceasta este doar o realitate relevată într-o mică părticică adusă la suprafață de un accident, o realitate extinsă de fapt într-o normalitate perpetuată nefiresc de multă vreme din moment ce la acea companie de stat lucrurile se desfășurau în condițiile respective cu bună știință, cu nepăsare, cu iresponsabilitate criminală de zeci de ani!

Așa se întâmplă și în multe alte instituții, agenți economici și companii de stat din țara noastră.

Sistemul de stat nu doar că este complet depășit, nefuncțional, neperformant, perimat, bugetofag, birocratizat și corupt până în măduva oaselor, ci în multe cazuri este un pericol la adresa vieții și sănătății oamenilor. Este un sistem criminal!

Știți că în epoca digitalizării mai există instituți de stat unde se lucrează cu faxul, cu centrale telefonice, cu aparatură depășită de zeci de ani, în condiții inimaginabile?

Cu angajați, funcționari, șefi cu mentalități de ev mediu, incompetenți, neprofesioniști, corupți, care se comportă în instituții ca pe tarlaua proprie și îi tratează pe cetățenii cu cel mai mare dispreț?

Și totuși, dacă acest sistem este extrem de toxic, nociv, criminal, supercostisitor-de ce este menținut cu eforturi uriașe în viață, de ce nu se schimbă complet că de reformat nici vorbă nu se poate, de ce este rezistent la schimbare?

Răspunsul nu este nicicum, că nu se poate. Se poate schimba, dar nu se dorește!

Dimpotrivă, se dorește perpetuarea acestui sistem de stat tocmai pentru că este benefic, superprofitabil pentru cei care-l perpetuează, care-l fac nemuritor și îl manipulează conform intereselor de gașcă, partid și mafie!

Cei care perpetuează acest sistem național criminal al instituțiilor statului în toate domeniile, inclusiv în administrație, duc o luptă crâncenă, murdară, fără scrupule împotriva schimbării și a celor care încearcă schimbarea în bine a sistemului. Și până acum au câștigat din moment ce sistemul de stat-toxic, corupt și criminal- se perpetuează!

Cei care pierd continuu sunt cetățenii, cei care plătesc din plin și ar trebui să fie beneficiarii unor servicii decente și de calitate, dar care sunt în permanență victime ale sistemului!

Pe de altă parte, permanent apar în prim plan media patrihoții de serviciu, politicienii, guvernanții, înalții reprezentați ai sistemului de stat, care ne mint cu nonșalanță, cu bună știință, cu nerușinare despre câte-n lună și stele fac ei pentru popor și patrie.

Patrihoții de serviciu fac parte și ei dintr-o specie nemuritoare, conducătoare, oportunistă, superprofitabilă și profund manipulatoare!

Ei declamă că iubesc cetățenii chiar și atunci când sunt huiduiți de popor!