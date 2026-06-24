Konstantinos Gkioulekas: „Grecia și România pot deveni un pilon al cooperării în Europa de Sud-Est”

În contextul unui turneu regional; dedicat consolidării cooperării economice și instituționale în spațiul balcanic, vice-ministrul grec de Interne pentru Macedonia și Tracia, domnul Konstantinos Gkioulekas, s-a aflat la București pentru o serie de întâlniri cu reprezentanți ai autorităților, ai mediului de afaceri și ai instituțiilor academice din România. Evenimentul, organizat la Camera de Comerț, a avut ca temă centrală dezvoltarea relațiilor bilaterale dintre Grecia și România și identificarea unor noi oportunități de colaborare regională.

Vizita a făcut parte dintr-un amplu demers diplomatic și economic desfășurat în mai multe state din Europa de Sud-Est, prin care Grecia urmărește consolidarea parteneriatelor strategice în domenii precum transporturile, energia, infrastructura, educația și investițiile. Delegația elenă a reunit reprezentanți ai administrației publice, ai universităților, ai porturilor din nordul Greciei și ai mediului de afaceri, cu scopul de a crea legături directe și proiecte comune cu partenerii din regiune.

În cadrul administrației elene, Ministerul pentru Macedonia și Tracia are responsabilități privind dezvoltarea și promovarea regiunilor din nordul Greciei. Aceste teritorii, care includ Macedonia Centrală, Macedonia de Vest, Macedonia de Est și Tracia, reprezintă una dintre cele mai importante zone strategice ale țării. Aici se află porturile Salonic, Kavala și Alexandroupoli, noduri logistice esențiale pentru transportul de mărfuri și energie între Marea Egee, Balcani și Europa Centrală și de Est.

În dialogul avut, vice-ministrul Konstantinos Gkioulekas vorbește despre obiectivele turneului balcanic, perspectivele cooperării dintre Grecia și România, proiectele de infrastructură și energie aflate în dezvoltare, precum și despre rolul pe care cele două state îl pot juca în consolidarea stabilității și prosperității în Europa de Sud-Est.

Acest turneu în statele balcanice are o importantă componentă de cooperare regională. Ce obiective v-ați propus și ce rezultate ați obținut până în acest moment?

Principalul nostru obiectiv este să nu așteptăm ca oportunitățile de colaborare să apară de la sine, ci să le construim activ. În loc să așteptăm ca delegațiile românești să vină în Grecia sau ca întâlnirile să aibă loc separat, am considerat că este mai eficient să organizăm o delegație comună și să venim noi în regiune.

Am reunit într-o singură delegație reprezentanți ai autorităților locale, ai mediului academic, ai camerelor de comerț, ai porturilor și ai mediului de afaceri. Scopul este să dezvoltăm cât mai rapid și cât mai eficient colaborări concrete.

Există numeroase oportunități și nu ne permitem să le ratăm. Uneori, dacă nu acționăm la momentul potrivit, aceste oportunități pot dispărea. De aceea trebuie să profităm de fiecare ocazie de cooperare.

Grecia de Nord dispune de trei porturi strategice foarte importante: Salonic, Kavala și Alexandroupoli. Avem, de asemenea, cinci universități importante, dintre care Universitatea Aristotel din Salonic este cea mai mare nu doar din Grecia, ci și din întreaga regiune.

Regiunea noastră este formată din trei mari unități administrative: Macedonia Centrală, Macedonia de Est și Tracia, respectiv Macedonia de Vest. În plus, dispunem de camere de comerț și organizații profesionale puternice, care pot contribui semnificativ la dezvoltarea relațiilor economice.

Am început acest program de promovare internațională a oportunităților oferite de Grecia de Nord în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe al Greciei și cu ambasadele Greciei din țările balcanice.

În România am venit cu aproximativ 50 de reprezentanți ai mediului de afaceri grec, iar aici am fost întâmpinați de aproximativ 75 de companii românești. Au avut loc întâlniri extrem de productive între universități, autorități portuare, administrații locale și companii din cele două țări.

S-au desfășurat numeroase întâlniri de tip B2B, iar între autoritățile portuare a fost semnat un memorandum de cooperare. Toate acestea creează baza unei colaborări solide pe termen lung.

Un rol important îl joacă și Camera de Comerț Bilaterală Româno-Elenă, care contribuie la dezvoltarea relațiilor dintre companiile grecești și românești.

Deşi regiunea Balcanilor este marcatã de numeroase tensiuni istorice, existã un imens potențial pentru cooperarea regionalã. Cum poate fi acesta valorificat ?

Cred că Balcanii pot deveni un motor important de dezvoltare pentru întreaga Europă. Înainte de a ajunge în România, delegația noastră a vizitat Sofia și Belgrad.

Am observat că toate țările din regiune își doresc același lucru: mai multă cooperare și mai multe proiecte comune. Nu am venit să luăm ceva de la cineva, ci să schimbăm idei și să identificăm oportunități de dezvoltare reciproc avantajoase.

Aşa cum foarte bine ați spus, există un potențial uriaș de colaborare, iar succesul depinde de capacitatea noastră de a valorifica acest potențial.

Ce inițiative comune pot avea Grecia și România în domeniul securității, infrastructurii și cooperării regionale?

Războiul din Ucraina a schimbat profund realitățile geopolitice ale regiunii și ale Europei. Una dintre lecțiile importante este că trebuie să dezvoltăm rute alternative pentru transportul mărfurilor, energiei și persoanelor.

În acest context a fost semnat deja un memorandum trilateral între Grecia, Bulgaria și România. Grecia, prin porturile sale, reprezintă o poartă de intrare strategică, iar România este un punct esențial de acces către Europa de Sud-Est.

O colaborare mai strânsă între cele două țări poate aduce beneficii importante ambelor economii și întregii regiuni.

Europa nu poate depinde de o singură sursă de energie. Este necesară diversificarea surselor și a rutelor de transport energetic, iar Grecia de Nord are un rol strategic în acest proces, fiind punctul de plecare al unor importante coridoare energetice și logistice.

Coridorul Vertical de Gaze este un exemplu în ceea ce priveşte interesele şi inițiativele regionale. Proiectul este foarte avansat, iar finalizarea acestuia va face ca energia sã treacã prin Sud-Estul Europei, crescând relevanța strategicã a Greciei şi României.

Europa nu mai poate fi dependentã energetic de Rusia, iar pentru a echilibra acest capitol trebuie sã finalizãm cât mai rapid proiectul Coridorului Vertical.

Totodatã, au avut loc deja discuții importante între porturile din Grecia de Nord și Portul Constanța, care joacă un rol esențial în economia României.

Vorbim despre dezvoltarea unei rețele integrate de transport care să includă transportul maritim, feroviar și rutier. Modernizarea căilor ferate și a infrastructurii logistice este esențială pentru succesul acestui proiect.

Cu cât colaborarea dintre Grecia, România și Bulgaria va fi mai strânsă, cu atât beneficiile economice și strategice vor fi mai mari pentru toate statele implicate. Trebuie sã luãm mãsurile necesare pentru dezvoltarea infrastructurii proprii, crescând apoi gradul de interconectivitate.

Spre exemplu, consolidarea infrastructurii terestre va creşte, printre altele, conectivitatea portului Salonic cu regiunea Mãrii Negre.

Ce trebuie făcut pentru ca relația dintre Grecia și România să devină un parteneriat strategic și mai funcțional?

Relațiile dintre cele două țări sunt excelente, iar Grecia consideră România un partener strategic.

Grecia a susținut constant integrarea României în structurile europene și euroatlantice și sprijină în continuare procesul de integrare deplină în spațiul Schengen.

Comunitatea greacă din România contribuie la consolidarea relațiilor dintre cele două state. De asemenea, apreciem profund sprijinul oferit de România în timpul incendiilor devastatoare care au afectat Grecia în ultimii ani.

Totodată, suntem recunoscători pentru modul în care statul român susține comunitatea greacă din România și îi permite să își desfășoare activitatea în condiții foarte bune. Mã bucurã enorm faptul cã pot oferi toate aceste detalii unei publicații precum Adevãrul, cu o istorie atât de bogatã în România.

De altfel, există loc pentru o colaborare bilateralã mai amplă la nivel academic, mediatic și cultural.

România și Grecia au legături istorice profunde. Nu trebuie să uităm că Revoluția Greacă din 1821 a avut un important punct de plecare pe teritoriul actual al României. Suntem recunoscători pentru sprijinul pe care poporul român l-a oferit de-a lungul istoriei poporului grec.

Această prietenie istorică reprezintă o bază solidă pentru dezvoltarea unor noi proiecte comune în educație, cultură și mass-media.

Care este mesajul dumneavoastră pentru investitorii români interesați de oportunități în Grecia?

Grecia este o țară stabilă, cu o economie orientată spre dezvoltare și cu o politică favorabilă investițiilor străine.

Guvernul grec susține investițiile și creează un mediu atractiv pentru investitorii internaționali.

În mod special, Grecia de Nord oferă avantaje strategice importante. Poziția sa geografică permite acces rapid către principalele capitale balcanice. Salonicul se află la doar câteva ore de Sofia, Tirana și Skopje, ceea ce transformă regiunea într-un centru natural pentru investiții, comerț și logistică în întreaga zonă a Balcanilor.