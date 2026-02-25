search
Miercuri, 25 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Industria revine. Se schimbă accentele politicilor UE. Să nu pierdem trenul competitivității!

Publicat:

S-a dat apelul, pentru cine a fost atent. Pendulul se mișcă pe noua direcție. Uniunea Europeană se întoarce cu fața la industrie, la producție, la considerente de business, la nevoia de a inova, cerceta și dezvolta performant, la creșterea capacităților proprii de producție și a dimensiunilor la care producem (scalare industrială), la ideea de sustenabilitate economică.

FOTO Arhivă
FOTO Arhivă

UE va lucra la simplificarea birocratică (dereglementare, desființarea celor „10 teribile bariere” investiționale), la unificarea completă a pieței europene și la „al 28-le regim” (aceleași prevederi legislative și fiscale în toate statele membre, pentru cei care optează să deschidă o „companie europeană”), la slăbirea unei anumite presiuni ideologice asupra industriei din ultimul deceniu, fără a renunța totuși la ambițiile tranziției verzi dar și, mai presus de toate, la competitivitate, „regina” următoarelor decenii.

Sub impactul șocurilor geopolitice, economice, tehnologice și de securitate ale acestor ani, UE iese dintr-o lungă și costisitoare inerție birocratică și începe o serie de transformări sistemice, de modernizare tehnologică și industrială, de autonomizare strategică și securizarea lanțurilor de aprovizionare, asociate însă cu deschidere comercială de actor global major (de exemplu, acordurile recente de liber schimb cu Mercosur și India, plus altele în pregătire), de investiții în propriile capacități și instrumente. Nici nu mai vorbim aici de foaia de parcurs pentru pregătirea în domeniul apărării (Defence Readiness Roadmap 2030) și programul SAFE de 150 de miliarde de EURO, deja foarte cunoscute în spațiul nostru public, din care România beneficiază de proiecte aprobate de 16,6 miliarde (a doua finanțare ca mărime din UE) pentru creșterea capacității de apărare, relansarea industriei militare și infrastructură cu scop dual. Să rămânem doar la temele pur economice.

Rapoartele Draghi (The Future of European Competitiveness) și Letta (Much More Than a Market) din 2024 își văd semințele încolțind la începutul lui 2026, într-o serie de întâlniri politice, summit-uri și consultări care converg în a semnala nevoia unei piețe interne complet unificate (One Europe, one market), care să rezolve problema cronică a fragmentării europene, precum și nevoia relansării unei industrii puternice.

„Summit-ul Industriei Europene” de la Anvers, urmat de reuniunea de coordonare a unui grup de state membre inițiat de Italia, Germania și Belgia (din care face parte și România) vizând măsuri pentru stimularea competitivității industriale și apoi reuniunea informală a liderilor europeni de la castelul Alden-Biesen au împins bulgărele așteptărilor mediului de afaceri din vârful unei tensiuni mocnite pe pârtia revizuirilor de politici publice cu impact economic ale UE, măsuri care vor prinde curând viteză și vor câștiga în amploare.

2026-2027, anii „șantierului politicdeschis la Bruxelles, și mai ales noul exercițiu bugetar 2028-2034 vor da câștig de cauză celor care înțeleg și pot să se miște repede, să inoveze, să muncească inteligent și productiv, să asimileze noile tehnologii (și nu, nu este vorba numai de inteligența artificială), să fructifice uriașele oportunități și fonduri puse pe masa europenilor în acești ani (dar, atenție!, nu direct în buzunar).

Când lucrurile se schimbă și se pun în mișcare într-o direcție nouă, ideal ar fi nu doar să înțelegem rapid ce se întâmplă dar și să avem abilitățile și procedurile pregătite pentru a acționa prompt și eficient. Să nu ne plângem ulterior că nu am știut ce se întâmplă și că trenul deja a plecat. Sunt mize mari în joc pentru suveranitatea Europei. Strategice e puțin spus. Existențiale. Iar țările membre sunt chemate să își formuleze interesele, contribuțiile și propunerile la această amplă „renovare” de politici economice. România tocmai și le-a exprimat public, la cel mai înalt nivel, prin vocea Președintelui: unificarea pieței energetice și scăderea prețurilor la energia electrică (așteptăm în lunile următoare evaluările Comisiei Europene cu privire la Electricity Market Design), exprimarea unui interes serios pentru revizuirea ETS (sistemul de tranzacționare a emisiilor de carbon) programată în această vară precum și introducerea unui criteriu geografic compensator pe dimensiunea de competitivitate în cadrul financiar multianual 2028-2034, care să evite creșterea decalajelor între economiile avansate și cele mai puțin competitive. De asemenea, peste 3-4 ani, Președintele apreciază că România va îndeplini condițiile pentru a se gândi din nou la un plan de acțiune pentru aderarea la moneda Euro, dar cea din urmă ne privește evident pe noi aici în țară, nu politicile de la Bruxelles.

UE va pompa masiv bani în anii următori în instrumente, fonduri și facilități pentru consolidarea competitivității economice. Fondul European de Competitivitate va trebui studiat ca un abecedar, în toate ramurile economice care vor să supraviețuiască dincolo de orizontul acestui deceniu.

Capacitatea unei țări sau a Uniunii în ansamblu de a fructifica o tendință nouă (fie ea economică, tehnologică, strategică sau geopolitică) nu se rezolvă de pe o zi pe alta, oricâte discursuri admirabile ar ține liderii politici europeni. Dar aceste discursuri, reflecții și intervenții publice contează, pentru că semnalează și lansează schimbarea și, dacă o fac corect și suficient de convingător iar cei care operează manetele de manageri la firul ierbii sunt responsabili, demersurile politice pot inspira și genera transformări în sistemele specifice din economie și societate. Ceea ce se și întâmplă deja în multe țări europene.

În societățile inteligente, politicul și economia privată colaborează în sensul responsabil al elaborării politicilor publice și strategiilor, se consultă, se coordonează în vremuri de reconfigurări profunde, dialoghează, încearcă să înțeleagă ce spune cealaltă parte (căci fiecare are de transmis elemente esențiale pentru interesele celeilalte), ambele îndeplinindu-și astfel mai bine rolul și funcțiile în cadrul cetății. Politicile publice devin mai realiste iar activitatea economică începe să insereze considerente strategice pe termen mediu și lung. Oricât vi s-ar părea de surprinzător, această colaborare benefică pentru interesul public a început și în România, chiar dacă nu este foarte zgomotoasă mediatic (și poate că este mai bine așa), iar companiile semnificative și instituțiile puterii executive se descoperă reciproc fie în evenimente publice, fie în consultări strategice de un nivel calitativ, de competență și responsabilitate din ce în ce mai ridicat, de ambele părți. Viteza adaptativă și creativitatea vor conta însă tot mai mult (și pentru guverne, și pentru companii și organizații) în epoca multipolarismului sistemului relațiilor internaționale, a dinamicii accelerate, concurenței dure și tehnologizării avansate, epocă în care deja am intrat, iar cuvintele-cheie vor fi neîndoielnic: competitivitate, tehnologie, inovare, cercetare-dezvoltare, reindustrializare, scalare. Cursa competitivității trebuie înțeleasă de noi, aici în România, pe două planuri, ambele esențiale din perspectiva măsurilor adoptate: cel extern (global), în care UE își recalibrează și modernizează politicile pentru a face față competiției intense cu SUA, China și alte economii emergente, și planul intern (european), în care trebuie să continuăm procesul de convergență cu media UE.

Mașinăria complicată a unei economii, articulările ei complexe cu tehnologia, resursele, cunoașterea/piața muncii și educația/cultura managerială, țesătura instituțională și legislativă a statului și vocația unei societăți de a se moderniza în sens constructiv, toate acestea se reconfigurează în general lent. Știm cât de greu este să reconstruiești speranța și încrederea unei țări în capacitatea ei de a reuși, mai ales după o perioadă dificilă, de neîncredere și diviziuni adânci. Dar numai atunci când încep discuțiile autentice, de substanță, când funcționează dialogul real, descoperim cât de mulți oameni serioși, pricepuți și responsabili avem încă în această țară! Știm, pare uneori că suntem o societate divizată, măcinată de încredere, de ură, o țară fără potențial și fără argumente în raport cu cei mari. Dar nu este așa. Nu suntem nici mici în Europa, nici fără resurse sau competențe, nici lipsiți de oameni valoroși și implicați. Sunt incredibil de mulți cei care doresc să se implice și să ajute România să prindă acest tren european al reindustrializării, modernizării tehnologice și competitivității. Dacă generația noastră a reușit în proiectul politic al anilor ‘90 și 2000 și am putut să fructificăm (cu o doză de șansă, ce-i drept) fereastra de oportunitate strategică a aderării României la NATO și UE, care ne-a schimbat în bine viața, vom reuși și acum.

Să avem încredere că vom fi capabili să urcăm în acest tren al modernizării economice, tehnologice și de infrastructură și vom fructifica instrumentele de reindustrializare, productivitate și competitivitate disponibile în acești ani, făcând din România o țară europeană dezvoltată și de încredere (atât pe plan extern, pentru partenerii internaționali cât și intern, pentru cetățenii români), probabil ultimul mare proiect al generației noastre, la predarea ștafetei către noua generație. Nu avem voie să ratăm dezvoltarea României pe noile coordonate ale competitivității, o miză esențială a exercițiului bugetar european 2028-2034, pentru care trebuie să ne pregătim de acum.

În Uniunea Europeană a sunat apelul. Există bunăvoință, există fonduri, există acces la resurse, există instrumente pe care le vom putea folosi, atât în plan economic direct cât și prin intermediul guvernării. Suntem oare pregătiți să acționăm și să ne schimbăm economia pentru deceniile extrem de concurențiale care urmează? Pentru a răspunde realist și lucid, probabil că nu pe deplin în acest moment, dar faptul că, iată, începem sincer și deschis în România această consultare a societății și a mediului de afaceri și dezbaterea pe temele europene relevante ale momentului, ne dă măcar șansa să pornim și noi pe noul drum pe care a intrat Uniunea Europeană.

Opinii

Mai multe de la Valentin Naumescu

„Puneți-vă centurile!” ... Asta n-a fost tot. Vine 2024+1
Opinii
Al Treilea Război Mondial se apropie de sfârșit. Ce poate urma dacă Vestul pierde capacitatea de a reglementa lumea. România vulnerabilă
Opinii
A doua venire a lui Trump și triumful unei ideologii radicale în fața altei ideologii radicale. Regresul progresismului occidental. Soluția centristă
Opinii

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
O femeie din SUA a fost dată dispărută în urmă cu 24 de ani. Acum a fost găsită, dar nu vrea să ia legătura cu familia
digi24.ro
image
Guvernul Bolojan anunță că din toamnă începe reducerea cheltuielilor din universități. Sporul de doctorat, înjumătățit
stirileprotv.ro
image
Cristian Preda, milionarul ipocrit care a susținut toate guvernele proaste ale României
gandul.ro
image
Șoferii care nu plătesc amenzile rămân fără permis. Cum se face calculul
mediafax.ro
image
Dinamo, o nouă lovitură după transferul lui George Pușcaș. Legenda clubului semnează
fanatik.ro
image
Putin îi pregătește pe ruși pentru cea mai proastă veste posibilă
libertatea.ro
image
„Nu trage, fac orice!” Mărturii din armata lui Putin: soldați ruși executați, torturați sau trimiși fără arme pe front
digi24.ro
image
Decizie șoc luată de Floyd Mayweather, după ce s-a aflat că este falit și nu mai are bani nici pentru serviciile de salubritate
gsp.ro
image
”Șocant”: s-au despărțit! A făcut anunțul în direct și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
digisport.ro
image
Zelenski, anunț surprinzător: „Suntem pregătiți pentru compromisuri!” / Condiția impusă de Ucraina
stiripesurse.ro
image
Permisul de conducere va fi suspendat pentru neplata amenzilor, a decis Guvernul Bolojan. Cum se va aplica măsura
antena3.ro
image
Experiment Observator: Capitala, sub asediul gropilor. Care sunt cele mai periculoase zone pentru şoferi
observatornews.ro
image
Eliza Natanticu a suferit un AVC la 36 de ani. Drama care a trimis-o direct în spital
cancan.ro
image
Veste excelentă pentru pensionari. CASS la pensiile peste 3.000 lei, analizată de CCR. Miza: 1.000.0000.000€
newsweek.ro
image
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
prosport.ro
image
Ungaria, destinație tot mai populară pentru români: ce atracții vizitează și de ce îi fascinează
playtech.ro
image
Câți bani ar fi încasat Cristi Chivu și Inter, dacă treceau de Bodo/Glimt în UEFA Champions League. Suma este uluitoare
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
”Simeone îl înlocuiește pe Chivu la Inter”. S-a aflat adevărul: semnează în vară
digisport.ro
image
În Europa a fost descoperit cel mai mare lac subteran din lume: e foarte bogat în minerale și e la peste 100 m adâncime
stiripesurse.ro
image
DOAMNE FEREȘTE, în ce hal au putut să moară! Marius și Daniel se întorceau spre casă atunci când mașina lor a... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
wowbiz.ro
image
Anunț TRIST despre Monica Bîrlădeanu. Soția lui Valeriu Gheorghiță a ajuns pe mâna medicilor
romaniatv.net
image
Cel mai mare secret al lui Putin. S-a aflat după patru ani de război cu Ucraina
mediaflux.ro
image
Decizie șoc luată de Floyd Mayweather, după ce s-a aflat că este falit și nu mai are bani nici pentru serviciile de salubritate
gsp.ro
image
Ce a pățit un vlogger danez în timp ce făcea autostopul la noi în țară: „Tot ce ați auzit despre România e greșit”
actualitate.net
image
S-a născut «copilul-minune». Bebelușul a fost purtat într-un uter transplantat de la o femeie decedată
actualitate.net
image
Cum se gătesc oladiile, preferatele Annei Lesko. Preparatul este de origine rusească și te va face să te lingi pe degete
click.ro
image
Top 3 zodii fericite până în aprilie. Trăiesc cea mai frumoasă perioadă, au fost binecuvântate de Divinitate
click.ro
image
Rețeta genială de pizza pe care Deea Maxer o face la micul dejun. Te vei linge pe degete
click.ro
FotoJet (55) jpg
Festivi, dar tensionați, reci, oarecum înstrăinați. William și Kate nu și-au putut ascunde îngrijorarea, sunt momente grele pentru monarhie
okmagazine.ro
Trufe cu lamaie Sursa foto shutterstock 2141596615 jpg
Trufe cu lămâie, desertul cu lămâie pe care nu vrei să‑l împarți cu nimeni!
clickpentrufemei.ro
Insula Ada-Kaleh (© iMAGO Romaniae)
Insula turcească Ada Kaleh, vizitată de un grup de elevi din Caransebeș în vara anului 1913
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Horoscop miercuri, 25 februarie. Scorpionii fac o schimbare radicală în viața lor, iar Balanțele își ascund emoțiile
image
Cum se gătesc oladiile, preferatele Annei Lesko. Preparatul este de origine rusească și te va face să te lingi pe degete

OK! Magazine

image
Regele Spaniei a pus ochii pe fosta Primă Doamnă a Argentinei? Ce a apărut în presa sud-americană?

Click! Pentru femei

image
„În sfârșit, înțeleg sexul!” Cântăreața Hillary Duff a avut numai experiențe neplăcute până acum!

Click! Sănătate

image
Două semne de avertizare ale demenței care pot apărea noaptea