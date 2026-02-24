În căutarea echilibrului pierdut. Despre criza încrederii și nevoia de sens într-o lume divizată

Înainte ca ecoul miilor de comentarii dedicate discursului lui Marco Rubio să se stingă, devine clar că ediția din 2026 a Conferinței de la München va rămâne în memorie drept un seism geopolitic. Impactul său istoric derivă mai puțin din deciziile tehnice și mai mult din cutremurul de paradigmă produs la nivel înalt.

Secretarul de stat american a vorbit despre o Europă „mândră de moștenirea sa civilizațională", despre suveranitate națională, reindustrializare și controlul frontierelor. A cerut aliați care „se pot apăra singuri", nu parteneri slabi și dependenți. A invocat mândria în locul vinovăției, forța în locul ezitării, viitorul în locul declinului asumat.

Reacțiile au fost, cum era de așteptat, profund divizate. Unii au văzut în cuvintele sale o eliberare necesară din corsetul corectitudinii politice și al birocrației europene sufocante. Alții au perceput un manifest periculos, o îmbrățișare a naționalismului exclusivist și o abandonare a visului european postbelic. Între aceste două lumi, societățile noastre - și cea românească în mod special - par tot mai greu capabile să mai comunice. Polarizarea nu mai este doar politică, a devenit existențială.

Și atunci, firesc, se ridică întrebarea: cine mai asigură punțile? Cine mai mediază între aceste viziuni ireconciliabile? Unde găsim încrederea necesară pentru a ne mai asculta și înțelege unii pe alții? Este oare religia (odinioară liant fundamental al comunităților) depășită de situație? Sau poate tocmai acum, în haosul supra stimulării informaționale și al crizelor suprapuse, redescoperim nevoia arhaică de sens, de apartenență, de transcendere a conflictului imediat?

Puterea și cele trei fețe ale ei

Pentru a înțelege profunzimea crizei actuale, trebuie să privim dincolo de evenimente, către mecanismele fundamentale ale puterii. De-a lungul istoriei, dominația s-a exercitat mereu prin trei dimensiuni interconectate: forța, cunoașterea și afectul. Secolul XX a fost laboratorul lor tragic - de la Teroarea Roșie, care a combinat violența sistematică cu utopia mesianică, până la Revoluția din 1989, unde afectul colectiv și carisma au răsturnat regimuri întregi. Fiecare epocă și-a construit propriul echilibru între aceste axe.

Ceea ce face discursul lui Rubio atât de puternic - și totodată atât de controversat - este că reconfigurează explicit acest echilibru. El spune, în esență, că Occidentul a greșit prioritizând cunoașterea normativă și afectul vinovăției în detrimentul forței și al mândriei asumate. Că birocrația internațională și corectitudinea politică au slăbit civilizația în fața amenințărilor reale. Că a sosit vremea realinierii.

Dar această reconfigurare vine cu un preț. Forța fără cunoaștere devine oarbă. Mândria fără afect devine rece și exclusivistă. Iar cunoașterea fără forță rămâne neputincioasă. Marile crize ale timpului nostru - războiul din Ucraina, tensiunile din Orientul Mijlociu, competiția tehnologică globală, migrația, schimbările climatice, criza apei - sunt toate, în esență, dezechilibre între aceste dimensiuni. Sunt simptome ale unei planete care și-a pierdut busola.

Naționalismul liberal și capcana dihotomiei simpliste

Pentru a înțelege mai bine această criză a echilibrului, trebuie să privim dincolo de evenimentele imediate, către fundamentele teoretice ale dezbaterii dintre globalism și suveranism. Aici intervine o carte recentă pentru clarificarea conceptuală a ceea ce trăim: "De ce naționalism?" de Yael Tamir, propusă spre lectură de Profesorul Dragoș Aligică.

„De ce naționalism?” nu este o carte care dă răspunsuri definitive, ci una care pune întrebări incomode. Și exact de asta avem nevoie acum: să ieșim din reflexele ideologice automate și să gândim serios ce înseamnă să fii cetățean într-o lume care nu mai crede în progresul liniar și universal.

Fostă ministru al educației în Israel, din partea unui partid de stânga, elevă a lui Isaiah Berlin la Oxford, Yael Tamir oferă o perspectivă care sfidează categorisirile simpliste ce domină spațiul public românesc. Autoarea nu este nici o apologistă a naționalismului xenofob, nici o partizană a globalismului neoliberal fără patrie. Ea pledează pentru ceea ce numește "naționalism liberal" - un curent de gândire care recunoaște nevoile umane fundamentale de apartenență, continuitate și identitate culturală, fără a sacrifica valorile democratice și liberale .

Tamir argumentează că naționalismul nu este, în sine, nici bun nici rău, este o forță politică permanentă, care poate fi orientată în direcții progresiste sau reacționare. Ceea ce ea numește "naționalismul vulnerabililor" este expresia legitimă a celor care au pierdut în era globalizării, a celor ale căror voci au fost ignorate de elitele cosmopolite. În această lumină, votul pentru Brexit sau pentru Donald Trump nu a fost un acces de iraționalitate colectivă, ci o "victorie democratică", glasul celor care "fuseseră anterior reduși la tăcere" .

Profesorul Dragoș Aligică, care a militat pentru traducerea acestei cărți, subliniază exact această dimensiune: volumul oferă instrumentele necesare pentru a înțelege "relația dintre democrație, liberalism și modernitate, pe de o parte, și identitatea colectivă, mai precis identitatea națională, pe de altă parte". În contextul românesc, spune Aligică, această carte este "o gură de oxigen", un instrument de "asanare" a unui discurs public în care tema națională a fost "deliberat, sistematic și programatic denaturată și instrumentalizată politic".

Cea mai mare mistificare, susține Aligică, este felul în care, în România, "aproape orice referire la problematica națională, venită din zona clasei dirigente, a intelectualității sau a mass-media, a fost basculată într-o zonă de propagandă pură". Clișeele și gândirea pe pilot automat au înlocuit analiza autentică. Iar cartea lui Tamir vine tocmai să risipească această ceață, arătând că există o "linie de abordare a naționalismului de factură liberal-democratică, nu totalitară sau autoritară".

Europa între două modele

Pentru Europa, momentul este de o acuitate aparte. Așa cum relevă analizele conferinței de la München, bătrânul continent se confruntă cu o dilemă existențială. Pe de o parte, amenințarea rusă este reală și tot mai prezentă. Atacurile hibride, războiul din Ucraina, instabilitatea generată la frontieră - toate cer răspunsuri ferme și unitare. Pe de altă parte, modelul american pe care îl propune Rubio nu mai este cel al parteneriatului egal din epoca postbelică, ci unul condiționat de asumarea suveranității naționale și a responsabilității proprii.

Europa descoperă că nu mai poate externaliza nici securitatea, nici identitatea. Că trebuie să devină ea însăși subiect, nu doar obiect al istoriei. Că integrarea profundă nu poate însemna ștergerea particularităților naționale, ci tocmai asumarea lor într-un cadru comun mai flexibil, mai rezilient. Așa cum remarca Tamir într-un interviu, pandemia de Covid-19 a demonstrat că "atunci când există o criză, este foarte ușor pentru statele-națiune să-și recapete puterea și să devină din nou foarte semnificative" .

România, în acest peisaj, se află într-o poziție unică. Poate deveni „Polonia Sudului" - un pilon de stabilitate la Marea Neagră, un hub industrial și militar, un exemplu de modernizare rapidă. Sau poate rămâne o periferie dependentă, oscilând între complexe de inferioritate și accese de naționalism steril.

Diferența dintre aceste scenarii nu ține doar de resurse sau de poziție geografică, ci de ceva mai profund: de capacitatea de a-și construi un narativ coerent, care să împace mândria cu responsabilitatea, tradiția cu inovația, apartenența națională cu deschiderea europeană. Și aici, cartea lui Tamir oferă o lecție esențială: "naționalismul din amintirile noastre, interpretează visele noastre și nu ne lasă să ne retragem în solitudine", dar acest elan identitar trebuie dublat de angajamentul față de valorile democratice și de statul de drept.

Criza încrederii și rolul religiei

Aici intervine marea absență a dezbaterii publice contemporane: încrederea. Nu încrederea tehnică în instituții sau în proceduri, ci încrederea existențială - acea certitudine interioară că lumea are un sens, că eforturile noastre nu sunt în van, că există ceva dincolo de conflictul imediat al intereselor.

Tamir înțelege această dimensiune atunci când vorbește despre nevoia umană de apartenență și de "nemurire simbolică" prin continuitatea națiunii. Religia a fost, timp de milenii, principalul furnizor al acestui tip de încredere. Biserica oferea nu doar ritualuri și ierarhii, ci un limbaj comun al sensului, o punte între generații, o ancoră în fața haosului. Astăzi, însă, asistăm la o dublă mișcare paradoxală: pe de o parte, secularizarea accelerată a spațiului public european; pe de altă parte, revenirea violentă a religiosului în politică, sub forma naționalismului teocratic sau a radicalismelor identitare.

Religia mai poate fi ea un liant? Sau a devenit ea însăși o sursă de polarizare?

Răspunsul nu poate fi simplu. Biserica Ortodoxă Română, de pildă, are o poziție aparte în societate, este potrivit sondajelor, cea mai de încredere instituție, dar este și profund contestată pentru alianțele sale politice și pentru lipsa de asumare a trecutului.

Poate ea juca un rol de mediator între tabere? Poate oferi acel „al treilea spațiu" în care dezbaterea autentică să devină posibilă? Sau va rămâne captivă în logica partizană a „apărării valorilor tradiționale" împotriva unui Occident decadent imaginat?

Spre o nouă sinteză

Ceea ce ne lipsește, cred, nu este o soluție magică, ci un cadru comun de înțelegere. O platformă în care taberele adverse să poată vorbi aceeași limbă, chiar dacă trag concluzii diferite. Un spațiu în care forța să nu fie idolatrizată, nici blamată, ci înțeleasă ca unealtă necesară, dar insuficientă. În care cunoașterea să nu devină birocrație sufocantă, ci lumină. În care afectul să nu fie nici manipulare ieftină, nici refugiu în emoționalul gol.

Aceasta este, în fond, lecția pe care ne-o oferă Yael Tamir potrivit căreia naționalismul nu trebuie nici demonizat, nici îmbrățișat necritic, ci domesticit și orientat spre scopuri progresiste . Că "a pune națiunea pe primul loc nu este o modalitate de a susține supremația națională, ci de a redistribui responsabilitățile și de a împărtăși beneficiile într-un mod mai democratic și mai just" .

Planeta își caută echilibrul. Crizele suprapuse (de securitate, economice, climatice, identitare) nu sunt accidente de parcurs, ci simptomele unei transformări profunde. Vechea ordine se destramă, iar cea nouă nu s-a născut încă. În acest interregnum, cum spunea Antonio Gramsci, apar monștrii, dar apar și oportunități.

Pentru România, miza este să nu rateze acest moment. Să nu se lase nici sedusă de promisiuni facile de mândrie națională fără substanță, nici paralizată de complexe de vinovăție moștenite. Să construiască o sinteză între valorile care au ținut această națiune vie prin secole de încercări și exigențele unei lumi globale în care nimeni nu te va proteja dacă nu te poți proteja singur.

Religia poate juca un rol aici - dacă își va asuma misiunea de a construi punți, nu de a adânci tranșeele. Dacă va oferi nu doar confort identitar, ci și incomoditatea întrebărilor autentice. Dacă va vorbi despre iubirea de neam fără să uite iubirea de om. Dacă va media între tabere, nu va instrumentaliza diviziunile.

În final, discursul lui Marco Rubio nu este nici Evanghelie, nici erezie. Este un semnal al vremurilor. Un avertisment că ordinea postbelică s-a sfârșit și că fiecare națiune, fiecare comunitate, fiecare om este chemat să-și asume responsabilitatea pentru destinul său.

În această lume nouă, în care puterea se negociază din nou prin forță, competență și mândrie asumată, întrebarea fundamentală rămâne cea de dintotdeauna: ce fel de oameni vrem să fim?

Răspunsul nu va veni de la conferințe internaționale sau de la discursuri memorabile. Va veni din felul în care reușim, fiecare în cercul nostru, să reconstruim încrederea acolo unde a fost distrusă, să ascultăm acolo unde am învățat doar să strigăm, să iubim acolo unde ne-a fost mai ușor să urâm.

Până la urmă, echilibrul planetei nu este altceva decât suma echilibrelor noastre interioare. Iar acestea nu se cuceresc cu arme sau cu algoritmi, ci cu răbdare, cu smerenie și cu credința că lumina există chiar și în cele mai întunecate vremuri.