Hronicul și cântecul vârstelor, de la Blaga la... Ștefan Bănică jr.

N-a fost seară de poezie, n-a fost nici filozofie, ci doar o rememorare emoționantă, ce s-ar fi putut intitula „Hronicul și cântecul vârstelor”, după colecția de amintiri despre sine ale lui Lucian Blaga. În fapt, a fost un spectacol în bună măsură nostalgic, în care protagonistul, Ștefan Bănică jr., și-a retrăit la Sala Palatului, în cuvinte și imagini, copilăria și adolescența.

Cu ajutorul controversatei inteligențe artificiale, pozele alb-negru de odinioară, cu micul Ștefănel, de 5 ani, și cu puștiul Ștefan, licean, au căpătat brusc viață, deși cântărețul însuși și-a exprimat rezervele față de AI, povestind amuzat că, la o întrebare despre sine, a primit răspunsul că ar avea... patru copii, nu trei! Proiectate pe un ecran, avatarurile lui Ștefan Bănică jr. au conversat spumos cu artistul, stârnind zâmbete înduioșate în public.

Inserțiile autobiografice au dat și mai multă căldură unui concert oricum efervescent, marcat de aer festiv, dans, video mapping și jocuri spectaculoase de lumini. În al 21-lea an de desfășurare, tradiționalul concert de Crăciun al lui Ștefan Bănică jr. a impresionat prin energie și belșug de culoare. Trei seri la rând, Sala Palatului a fost plină, semn că oamenii iubesc și varianta rock’n roll a sărbătorilor de iarnă.

Melodiile de sezon ale solistului n-au lăsat pe nimeni nemișcat, adulți și chiar seniori redevenind pentru două ore și jumătate prichindei neastâmpărați în așteptarea Moșului. „Doar o dată e Crăciunul”, „Acasă de Crăciun”, „Doar un Crăciun cu tine” și „Crăciun fericit” au alternat cu piese clasice de pe alte meleaguri, precum „Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!” și, desigur, „Feliz Navidad”, aducând atmosfera sărbătorilor pe scenă și în inimile spectatorilor.

Sala s-a însuflețit suplimentar la apariția primei invitate a lui Ștefan Bănică jr.: Loredana Groza. Ea însăși artist de primă mână cu știința show-ului, Loredana a antrenat publicul nu doar cu vocea sa puternică, ci și printr-un dialog susținut, presărat cu glume. Recent lansată, melodia „Ține-mă de mână” a fost un duet de zile mari, care i-a adus aminte Loredanei de întâia sa prezență într-un concert al lui Ștefan Bănică jr., cu 19 ani în urmă!

După acest început pop, cei doi artiști s-au dezlănțuit pe ritmuri populare, care au transformat sala într-o horă. „Fost-am omul pădurii” a dat tonul, după care a urmat „Trandafir de la Moldova”, zona de obârșie a interpretei. Partenerul de scenă a improvizat într-o strofă: „Trandafir de la Suceava,/Te-aș iubi, dar nu degeaba”, primind replica veselă: „Trandafir din București,/ Tu ca mine nu găsești!” Momentul folcloric s-a încheiat cu o adaptare a cântecului „Mărioară de la Gorj”, devenit „Loredană din Onești”.

Seria de invitați-surpriză a continuat cu Ovidiu Lipan Țăndărică, coborât de la tobele sale la microfon, pentru a cânta alături de Ștefan Bănică jr. refrenul îndrăgitei piese a trupei Phoenix „Hei, tramvai!”. Și tocmai când publicul îi acompania pe cei doi artiști, li s-a alăturat al treilea, Mircea Baniciu, împletindu-și vocea cu a lor. Omagiindu-l pe recent dispărutul Nicu Covaci, al cărui chip a fost proiectat pe ecrane, Ștefan Bănică jr. a introdus al doilea cântec Phoenix cu cuvintele: „Pentru libertate și democrație adevărată”, provocând aplauze și ovații. Și a fost „Fată verde”, un imn al tinereții și al spiritului descătușat. În atmosfera înflăcărată, cei trei au interpretat apoi „Andri Popa”, balada curajului neîmblânzit, cu ecouri până-n actualitatea zilelor noastre, sala cântând la rându-i entuziast.

Finalul concertului i-a aparținut în întregime lui Ștefan Bănică jr., care a întețit ritmul, dansând îndrăcit, străbătând scena în lung și-n lat, cântând și la pian și demonstrând un suflu inegalabil. Firește, spectatorii i-au ținut isonul, devenind, practic, parteneri vocali la piesele „Ani de liceu”, „Ăsta-s eu!” și mai ales la melodia „S-o facem lată!”, văzută și ca o promisiune pentru ediția din 2025. Bisurile au readus refrenele de Crăciun la microfon, între ele strecurându-se și... „Veta”, simpaticul personaj care stârnește întotdeauna zâmbete cu povestea chiuvetei (și idilei) stricate. Iar publicul și-a zis, precum eroul răbdător: „Hei, s-o lăsăm pentru la anul, dacă vrei”.