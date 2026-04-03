Luni, 6 Aprilie 2026
Adevărul
Homo homini lupus – document oficial și oribil despre ce-și pot face oamenii unii altora

Publicat:

Spunea un erou al lui Plaut că „Omul este un lup pentru ceilalți” (Citatul corect „Lupus est homo homini, non homo, quom qualis sit nom novit”), definiție folosită mereu atunci când realitatea demonstrează că, dincolo de gargara despre drepturile omului, dragostea de oameni, mila pentru aproape și nemurirea sufletului există mereu o realitate sordidă, absolut teribilă, nesfârșită și de o cruzime indicibilă, cea a torturii devenită mecanism de stat aprobat și folosit pe scară largă nu numai în regimurile totalitare ci și în cele care se auto-proclamă simboluri-far ale democrației.

Dar, înainte de a intra în poveste, vă avertizez că există o mare, o uriașă problemă: oricăror acuzații de acest gen, în mod automat, ca primă reacție apar acuzații de interpretări mincinoase și poziționări pe bază de ideologii adverse și apoi, dacă scandalul se amplifică, apare a doua reacție, absolut uluitoare dar perfect justificată prin argumentul definitiv și irevocabil: „ nu aveți ce să ne faceți din moment ce noi nu recunoaștem instituțiile pe care le reprezintă autorii dezvăluirilor scandaloase, nu am semnat convențiile pentru constituirea lor, fie ele și organisme sau organizații sub egida Națiunilor Unite”. Clar și concis. Apoi, firesc, în liniște, fiecare merge mai departe pe drumul lui, oricât de mare ar fi scandalul provocat de un anumit document, oricât de teribile ar fi faptele și argumentele invocate.

Asta este și situația cu Raportul prezentat în fața Consiliului pentru drepturile omului al Națiunilor Unite de către Raportorul special asupra situației drepturilor omului în teritoriile palestiniene ocupate începând cu 1967, Francesca Albanese (foto).

unteanu12 jpg

Puteți accesa aici textul https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/hrbodies/hrcouncil/sessions-regular/session61/advance-version/a-hrc-61-71-auv.pdf  în care denunță folosirea „sistematică” de către israelieni a torturii în cazul prizonierilor palestinieni, citând metode foarte precise în care oamenii sunt băgați în niște „cuști pentru maimuțe”, precum și violuri sau alte tratamente degradante. Mai mult ea afirmă chiar că s-a ajuns în stadiul în care comunitatea internațională a acordat Israelului „un permis pentru folosirea torturii”, „un sistem apărat de politicieni, raționalizat de instituțiile juridice, edulcorat de discursul mediatic și tolerat de guvernele care continuă să înarmeze și să protejeze Israelul”.  Și mai spune că „de la începerea genocidului, sistemul penitenciar israelian s-a transformat într-un laborator de cruzime calculată...ceea ce se făcea odinioară în umbră, de acum se practică în mod deschis: un regim organizat de umilințe și suferință, totul cu aprobarea venită de la cel mai înalt nivel politic..”. Dacă vă vine să credeți că asta s-ar putea petrece în Israel, atunci vedeți ce solicită doamna Albanese: „responsabilii acestor violări odioase ale drepturilor omului față de care niciun fel de derogare nu este posibilă nici măcar pe timp de război, trebuie să facă obiectul unor anchete și să fie aduși în fața justiției, inclusiv în fața Curții Penale Internaționale”.

Important, acum, repet acest lucru, este pe cine alegi să crezi și ce faci după asta. Cel mai ușor este, ca în cazul alor noștri, să nu zici nimic și să ignori problema. Dar, chiar dacă asta pare soluția mioritică perfectă deoarece nu te poate acuza nimeni doar pentru că ești mic, fricos și impotent, să vedem dacă și în ce context omenirea, totuși, și-a creat un cadru de reacție la care, măcar teoretic, s-ar putea apela.

Avem astfel faimosul Protocol de la Istanbul (intitulat oficial ”Manual pentru anchetarea eficientă asupra torturii sau altor tratamente crude, inumane și degradante” https://www.ohchr.org/fr/publications/policy-and-methodological-publications/istanbul-protocol-manual-effective-0 ), primul ansamblu de directive internaționale pentru documentarea cazurilor de tortură și a consecințelor sale fizice și psihologice.  Dar instrumentul central al dreptului internațional rămâne Convenția ONU împotriva torturii și altor tratamente crude, inumane și degradante https://en-wikipedia-org.translate.goog/wiki/United_Nations_Convention_Against_Torture?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=sge și aveți aici lista țărilor semnatare https://treaties.un.org/pages/viewdetails.aspx?src=ind&mtdsg_no=iv-9&chapter=4&clang=_en .

Atunci totul e OK cu ce cere doamna Albanese?

Absolut deloc, e chiar o lovitură lansată în gol și fără nici un fel de valoare juridică pentru că, foarte simplu, Israelul (ca și, de altfel, Statele Unite) nu recunosc jurisdicția Curții Penale Internaționale deoarece nu au ratificat nici acum Statutul de la Roma. În consecință, Israelul refuză orice măsură venită din partea Curții, cum ar fi, spre exemplu, mandatele de arestare emise de această instanță în noiembrie 2024 împotriva primului ministru Netanayahu și fostului ministru al apărării Gallant, acuzați de crime de război.

Și atunci cum rămâne?

Nimeni nu știe un răspuns care să ducă la o soluție așa că, în consecință, bătălia cu demonstrativă cu morile de vânt continuă și, de fapt, fiecare joacă în continuare pe propria partitură. Căci n-a zis nimeni că s-ar fi pornit undeva vreo campanie de exterminat oamenii-lupi și politicienii care-i manevrează. Dacă cumva nu v-a ajuns lecturarea raportului despre tortură și genocid împotriva palestinienilor, aveți aici unul global asupra acelorași fenomene redactat de Human Rights Watch în 2026 https://www.hrw.org/fr/world-report/2026#:~:text=Protéger%20les%20droits%2C%20sauver%20des%20vies .

Cine credeți că ar trebui să reacționeze și la noi? 

Mai multe de la Cristian Unteanu

Modelul german de toleranță este sub atac concentric, amenințat de propriile sale eșecuri de concepție
Opinii
E de bine sau de și mai rău?
Opinii
Democrația „a la carte”. Și Macron vrea „guvernul meu”
Opinii

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Oamenii care își injectează grăsime din cadavre ca să „poată spune că au mers la sală”: Cum a apărut noua modă „zombi filler”
digi24.ro
image
SUA, eforturi logistice uriașe în Iran pentru salvarea pilotului american. Cine a reușit să ajungă la el înaintea iranienilor
stirileprotv.ro
image
Ce nume vor purta magazinele Carrefour după ce pleacă din România
gandul.ro
image
Donald Trump anunță posibilitatea unui acord cu Iranul: ”Dacă nu, arunc totul în aer și le iau petrolul”
mediafax.ro
image
Toate cifrele din contractul de selecţioner al lui Gică Hagi la naţionala României: ce salariu are şi primele de calificare la Euro şi Mondiale. Exclusiv
fanatik.ro
image
Război în Iran, ziua 38. Iranul îl amenință pe Trump: „Acțiunile tale nesăbuite târăsc SUA într-un adevărat iad”
libertatea.ro
image
VIDEO „Războiul pe care nu ai voie să-l vezi”. Cum rescriu Emiratele Arabe Unite povestea atacurilor iraniene (Bellingcat)
digi24.ro
image
Ședință de urgență la Arena Națională! Primarul Ciucu, date șocante despre stadion: „Știți câți bani pierde Primăria pe an?”. Care e planul primarului
gsp.ro
image
”Nu” categoric! Medicii nici n-au vrut să audă de cererea familiei lui Mircea Lucescu
digisport.ro
image
Situația devine alarmantă: aeroporturile Europei sunt în pragul unei crize de combustibil fără precedent
stiripesurse.ro
image
A cucerit elita Franței, dar România îl umilește cu „dosarul cu șină”. Povestea geniului în scaun cu rotile care vrea să fie român
antena3.ro
image
Reacția unei tinere din China, impresionată de magnoliile din Capitală: "Superbe, am văzut asta pe Instagram"
observatornews.ro
image
Cât a plătit un client pentru o cursă Uber de 12 km, din București până la Aeroportul Otopeni
cancan.ro
image
O pensionară de 75 de ani trăiește cu 600 lei pe lună. „Nu-mi permit nici măcar o cupă de înghețată”
newsweek.ro
image
FOTO. Cea mai înfocată fană a lui Chivu: „Sunt o vitrină”
prosport.ro
image
3 lucruri pe care nu trebuie să le ții pe telefon în 2026: greșeli care îți pun datele în pericol
playtech.ro
image
Pavilionul românesc din cazarma de la Deveselu nu este gata nici după 5 ani. Unitatea militară a fost deja obiectul unei anchete DNA
fanatik.ro
image
Un medic dezvăluie 3 obiceiuri simple din Norvegia pentru o îmbătrânire sănătoasă. "Are beneficii clare pentru inimă și creier"
ziare.com
image
Acord complet! Zinedine Zidane semnează și revine în fotbal, după 5 ani
digisport.ro
image
Brigitte Macron, despre despărțirea dificilă care se prefigurează: "O să fie o suferință sfâșietoare”
stiripesurse.ro
image
Prohodul legii salarizării. Sutele de milioane de euro care s-ar putea să nu mai vină
cotidianul.ro
image
Vortexul polar face ravagii înainte de Paşte 2026. Se întorc ninsorile!
romaniatv.net
image
800.000 de pensionari primesc bani în plus. Anunțul Casei de Pensii
mediaflux.ro
image
Ședință de urgență la Arena Națională! Primarul Ciucu, date șocante despre stadion: „Știți câți bani pierde Primăria pe an?”. Care e planul primarului
gsp.ro
image
Religia la care s-a convertit Mihai Gâdea. Mama lui nu va avea slujbă la ortodocși
actualitate.net
image
Ce a făcut Prințul Phillip înainte să moară. Și-a dat afară asistentele și și-a împlinit o ultimă plăcere, iar apoi a murit
actualitate.net
image
Declarații incendiare din vacanță! Mădălin Ionescu compară România cu Italia și spune lucrurilor pe nume
click.ro
image
O femeie de 40 de ani a fost audiată în cazul medicului anestezist ucis în București. Ar fi cunoscut-o pe victimă
click.ro
image
Oana Ioniță face dezvăluiri despre relația secretă cu Cove: „Nu m-am mai întâlnit cu el”
click.ro
David Duchovny foto profimedia 0148424348 jpg
„Mi-am pierdut virginitatea la 14 ani și de-atunci ador femeile!” Actorul dependent de sex a avut prima sa experiență erotică la 6 ani!
okmagazine.ro
Anatol Basarab B jpg
Numerologul Anatol Basarab avertizează și el cu privire la Paștele 2026! ”Ziua despre care a vorbit Vanga cu 33 de ani în urmă și eu vorbesc din martie”
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Elena Farago
Elena Farago, reținută de jandarmi în timpul răscoalei din 1907. Eliberată la insistențele lui Iorga
historia.ro
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Alimentul nociv pe care l-a eliminat Teodora Stoica în dieta anti cancer? „Îți crește glicemia foarte mult” Va gusta din mielul de Paște?
image
Declarații incendiare din vacanță! Mădălin Ionescu compară România cu Italia și spune lucrurilor pe nume

OK! Magazine

image
„Înjunghiat” și de celălalt frate! După arestul aprobat de Regele Charles, fostul prinț Andrew a fost avertizat de Edward

Click! Pentru femei

image
Gata cu relațiile superficiale! Venus în zodia Taur aduce stabilitate și iubire autentică

Click! Sănătate

image
Un iepure nu are geamăn. Îl poți descoperi?