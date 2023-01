Gala Premiilor Uniunii Criticilor, Redactorilor și Realizatorilor Muzicali

Într-un cadru festiv, în preziua sărbătoririi Zilei Culturii Naționale, la Sala arh. Ștefan Burcuș a Palatului Camerei de Comerț și Industrie a Municipiului București s-au decernat premiile pentru anul 2022 acordate de UCRRM. Evenimentul s-a desfășurat în prezența unui numeros public format din oficialități, oameni de cultură, universitari, reprezentanți media, studenți, elevi ai liceelor de muzică din Capitală.

Instituționalizată în 1990 la inițiativa muzicologilor Grigore Constantinescu și Smaranda Oțeanu-Bunea, drept continuatoare a Colegiului Criticilor Muzicali fondat în 1978, Uniunea reunește cunoscuți muzicologi, critici, redactori și realizatori capabili de a propune marelui public și în primul rând generațiilor tinere, evenimente de anvergură în scopul lansării de numeroase talente, menite a fi formate educațional, precum și de a modela, de a călăuzi gusturile tuturor înspre marea muzică, exemple pentru viitoarele generaţii.

Aceasta este imaginea și percepția celor patru decenii și mai bine de existenţă a UCRRM și precursorilor ei, a personalităților care le-au fondat și au condus activitatea de până acum, constructori ai unei adevărate grafii muzicale naționale, îndelung aplaudată de profesioniști și melomani, de publicul de toate vârstele.

În momentul de față, conducerea UCRRM (acronim MUSICRIT) este exercitată de muzicolog dr. Luminița Arvunescu – președinte, împreună cu Senatul Uniunii.

Premierile anuale sunt deja o tradiție și pentru anul 2022 distincțiile au fost acordate pentru recompensarea excelenței în domenii complexe ale muzicii clasice, precum critica, managementul și proiectele culturale, valoarea stagiunilor lirice și simfonice, evenimentele anului, înaltul nivel valoric în solistica vocal-instrumentală, susținerea tinerelor generații de artiști și realizatori de emisiuni muzicale etc.

Dar iată Premiile MUSICRIT…

· Cea mai bună stagiune lirică din țară – OPERA NAȚIONALĂ BUCUREȘTI

· Cea mai bună stagiune simfonică din țară – FILARMONICA GEORGE ENESCU DIN BUCUREȘTI

· „In memoriam Grigore Constantinescu” – SMARANDA OȚEANU-BUNEA, pentru întreaga activitate

· Critică muzicală – DUMITRU AVAKIAN

· Publicistică – COSTIN POPA

· Management cultural – MIHAI CONSTANTINESCU

· Evenimentul aniversar al anului – FESTIVALUL ȘI CONCURSUL INTERNAȚIONAL „HARICLEA DARCLÉE”, fondat de Mariana Nicolesco

· Proiecte muzicale – MOȘTENITORII ROMÂNIEI MUZICALE, manager de proiect Cristina Comandașu, Radio România Muzical

· Proiecte culturale – CASE DE MUZICIENI, manager de proiect Monica Isăcescu-Lup, Radio România Muzical

· Instrumentistul anului – violoncelistul ANDREI IONIȚĂ

· Artistul liric al anului – baritonul GEORGE PETEAN

· Tânărul jurnalist al anului – RADU MIHALACHE, Radio România Muzical

Au fost decernate și Premii de Excelență care au mers către…

· RĂZVAN POPOVICI, pentru proiectul „Sonoro Conac X”

· DORIN IONIȚĂ, pentru Festivalul Internațional „Vara magică”

· OPERA NAȚIONALĂ ROMÂNĂ TIMIȘOARA, pentru spectacolul aniversar „Aida” – 75

· OPERA NAȚIONALĂ ROMÂNĂ CLUJ-NAPOCA, pentru premiera românească a operei „Dodici anni dopo” de Mario Menicagli

· OPERA NAȚIONALĂ ROMÂNĂ IAȘI, pentru susținerea tinerei generații de artiști

· FILARMONICA DE STAT SIBIU, pentru Festivalul „Minunata Muzică Nouă”

· DIANA JIPA și ȘTEFAN DONIGA, pentru proiectul „România Universalis”

· ASOCIAȚIA ISVOR, pentru proiectul „7 E-motions”

· ANCA IOANA ANDRIESCU, la 40 de ani de activitate radiofonică

Premianților li s-au înmânat plachete onorifice.

Impunătorul și elegantul TROFEU MUSICRIT a revenit ANSAMBLULUI „VIOLONCELLISSIMO”, înființat și condus de violoncelistul și managerul Marin Cazacu.

Cuvântul introductiv al galei a revenit Luminiței Arvunescu, iar cele de Laudatio au fost rostite de Lucian Romașcanu, ministrul Culturii, Victor Opaschi, fost consilier prezidențial și Secretar de Stat pentru Culte. Andrei Dimitriu, fost președinte - director general al Societății Române de Radiodifuziune și director al Filarmonicii George Enescu, dirijorul Cristian Mandeal, violonistul Alexandru Tomescu, prof. univ. dr. Valentina Sandu-Dediu, rectorul Colegiului de Studii avansate „Noua Europă”, Luminița Arvunescu, pianista Vasilica Stoiciu-Frunză, soprana Alina Bottez și realizatorii Radio-TV Valentina Băințan, Claudia Robu, Cristian Marica.

Fie în direct, la microfon, fie printr-un mesaj video din partea baritonului George Petean aflat pe mari scene europene, cei distinși au exprimat frumoase gânduri de mulțumire. Premiul „Evenimentul aniversar al anului” a fost înmânat criticului de artă Radu Varia, care a reamintit de cariera mondială unică a Marianei Nicolesco. Premiile acordate instituțiilor artistice din țară au fost preluate de managerii Cristian Rudic (Opera Națională Română Timișoara), Cristian Lupeș (Filarmonica de Stat Sibiu), directorul artistic Florin Guzgă (Opera Națională Română Iași) și dirijorul Adrian Morar (Opera Națională Română Cluj-Napoca).

Înaintea festivității propriu-zise, seara a debutat cu interpretarea de către Alexandru Tomescu a Preludiului din Partita a III-a de Bach, prefațând un veritabil recital vocal-instrumental ce avea să se desfășoare întrețesut cu anunțarea și decernarea premiilor.

Și-au dat concursul violoncelistul Andrei Ioniță („Black Run” de Henryson), duo-urile formate din violistul Răzvan Popovici și pianista Cristiana Mihart („Chanson de matin” de Elgar), respectiv violonista Diana Jipa și pianistul Ștefan Doniga (Partea a III-a din „Sonatina în fa diez minor” de Carmen Petra Basacopol), mezzosoprana Florentina Soare (cavatina lui Arsace din „Semiramida” de Rossini), sopranele Oana Șerban (aria Olympiei din „Povestirile lui Hoffmann” de Offenbach) și Noemi Onucu (aria „Caro nome” din „Rigoletto” de Verdi), baritonul David Pogana (aria Contelui din „Nunta lui Figaro” de Mozart).

Încheierea a revenit marelui premiat cu Trofeul MUSICRIT, reputatul Ansamblu „Violoncellissimo”, care a interpretat „South American getaway” de Bacharach.

A fost o gală strălucitor aplaudată și ovaționată, dedicată excelenței răsplătite prin distincții și confirmării calităților artistice ale interpreților în fața unui public entuziast.

Evenimentul a fost realizabil grație generozității și parteneriatului, reunite sub semnul recunoașterii valorilor și dragostei pentru muzică.

Sponsor principal - „Liliana and Peter Ilica Foundation for the Endowment of the Arts” din Dallas.

Parteneri - CCIB (Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București), LANTO, Hotel Berthelot, Grand Hotel Continental, LEONTE - Trofee și Premii din 1992

Organizator - UCRRM

Coproducători - TVR Cultural, Radio România Muzical și Radio România Cultural

A prezentat Marius Constantinescu.