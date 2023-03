FEST Belgrad 2023: După război, bunătatea supraviețuiește datorită damnaților

Marele câștigător, cu trei premii importante, al ediției a 51-a (24 februarie – 5 martie 2023) a Festivalului Internațional de Film de la Belgrad – FEST a fost un film iranian, „World War III”, semnat de Houman Seyyedi, unul dintre cei mai prolifici și influenți cineaști contemporani din țara lui Kiarostami.

Actor, scenarist, monteur și regizor, Seyyedi construiește, în siajul lui Farhadi, o dramă puternică, în care imposibilitatea comunicării autentice, dublată de lipsa empatiei, generează consecințe tragice, observate clinic de cineast. Un zilier fără adăpost (Mohsen Tanabandeh, decretat Cel mai bun actor din competiția FEST 2023), căruia un cutremur i-a răpit familia, ajunge să lucreze pe un studio de filmare, unde regizorul îl remarcă și, rămas fără un actor esențial, decide să-l distribuie într-un rol unic: Adolf Hitler. Însă protagonistul e mai interesat de relația pe care a dezvoltat-o de câțiva ani cu o tânără surdomută decât de statutul de star de cinema.

Inevitabil, spoiala de civilitate a membrilor echipei de filmare dispare, violența răbufnește, iar tot mai alienatul actor/dictator fără voie decide să își facă singur dreptate, declanșând, pe urmele personajului pe care trebuie să îl interpreteze, un „al treilea război mondial”. „World War III” a mai cucerit trofeul „Belgrade Victor” pentru Cel mai bun film din competiție, iar Seyyedi a fost declarat Cel mai bun regizor.

La FEST Belgrad, am făcut parte din Juriul FEDEORA (al Federației Criticilor de Film din Europa și Zona Mediteranei), alături de Michelangelo Messina (Italia) și Nenad Dukić (Serbia). Sarcina noastră a fost să premiem Cel mai bun film euro-mediteraneean din competiția principală. Și am decis, în unanimitate, ca acest premiu să-i revină celui de-al doilea lungmetraj regizat de cineastul britanico-francezo-marocan Fyzal Boulifa, „Les Damnés ne pleurent pas” (coproducție Franța-Belgia-Maroc).

Vădit influențat de peliculele neorealiste ale lui Fellini și Pasolini, regizorul-scenarist transpune o tramă familiară (în speță, e vorba de relația dintre o mamă și fiul ei, fiecare cu tainele sale, fiecare preferând fuga în locul confruntării sau lamentării – căci „damnații nu plâng”) în decorul cu culori aprinse al Marocului (mai ales în Tanger). Beneficiind de doi actori magnetici (Aïcha Tebbae, interpreta mamei, i-a convins și pe membrii juriului „mare” să-i acorde premiul pentru Cea mai bună actriță), Boulifa reușește să captiveze, reliefând constant complexitatea personajelor, cu resorturile lor psihologice/sociale, și evitând verdictele moralizatoare.

Unul dintre cele mai stranii filme din competiția FEST 2023, „The Survival of Kindness”, al reputatului cineast olandezo-australian Rolf de Heer, a obținut Mențiunea specială a juriului și premiul pentru Cel mai bun debut/nou-venit, acordat actriței principale, Mwajemi Hussein, care – după cum a declarat regizorul-scenarist la gala de premiere – nu numai că nu mai jucase înainte de acest film, dar nici măcar nu mai pusese piciorul într-o sală de cinema.

Produs în plină pandemie, filmul australian propune o societate distopică în care „fețele palide”, recognoscibile prin măștile de gaze, tratează persoanele mai închise la culoare ca pe sclavii lor, buni numai să fie exploatați și dispensabili atunci când încearcă să se revolte. Odiseea cu țel precis a protagonistei neînfricate și neînfrânate (numită generic „Femeia Neagră”), care o poartă din deșert către munte și apoi oraș, într-un univers post-apocaliptic, demonstrează „supraviețuirea bunătății”, în pofida finalului à la „Martin cel avid” (romanul lui William Golding).

În palmaresul celui de-al 51-lea FEST au mai intrat „Bestiile”, de Rodrigo Sorogoyen (Cel mai bun scenariu, conceput de Isabel Peña și regizor), „Snow and the Bear”, de Selcen Ergun (Cel mai bun film regional), și „Where the Road Leads”, scris și regizat de debutanta belgrădeană Nina Ognjanović (Premiul Publicului).

Prin competiția sa cu numeroase titluri notabile, FEST a dovedit că a trecut cu bine de prima jumătate de secol de existență, rămânând – nu doar pe plan regional – un eveniment cinematografic de prim-plan.