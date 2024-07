Karlovy Vary 2024. Pe scurt, despre șase filme premiate

Ediția a 58-a a Festivalului Internațional de Film de la Karlovy Vary (KVIFF), cel mai important festival de film din Europa Centrală și de Est, și-a anunțat câștigătorii pe 6 iulie 2024, după nouă zile pline de proiecții și evenimente la care au participat numeroase personalități ale cinematografiei europene și mondiale.

Marele premiu, Globul de Cristal, i-a revenit documentarului eseistic britanic „A Sudden Glimpse to Deeper Things”, filmat, regizat și scris de către cineastul și scriitorul nord-irlandez/scoțian Mark Cousins, cunoscut mai ales pentru serii precum „The Story of Film”, „Women Make Film” sau „The Story of Looking”. Este un portret seducător, curajos și eterogen stilistic, al artistei abstracte engleze Wilhelmina Barns-Graham (1912-2004), construit în jurul unui moment-cheie al vieții și carierei pictoriței sprijinite, dar totodată subminate de bărbații din jurul ei – în mai 1949, vizionara „Willie” a urcat până pe vârful înaltului ghețar Grindelwald din Alpii Elvețieni și, privind către pământ, nu către cer, a trăit o epifanie pe care avea să încerce s-o reflecte în opera sa până la moarte. Cineastul recurge la asocieri autobiografice sau referințe pop (Beatles, Rolling Stones, Bowie, Hitchcock și Lynch), voice over, split screen sau reenactment, pentru a ajunge la concluzia inevitabilă.

Cel mai premiat – și „iubibil” – film al ediției (cinci distincții, inclusiv Premiul Special al Juriului și cel pentru Cea mai bună actriță) a fost norvegianul „Loveable”, scris, regizat și montat cu har de debutanta în lungmetraj Lilja Ingolfsdottir. Protagonista, Maria (Helga Guren, fabuloasă), primește un duș de gheață atunci când soțul ei, cu care are o relație de șapte ani și doi copii (pe lângă alți doi ai ei din căsătoria anterioară), vrea să divorțeze. Normal, inițial ea aruncă întreaga responsabilitate pentru eșuarea mariajului pe umerii bărbatului, dar, cu timpul (și cu ajutorul unei empatice psihoterapeute de cuplu), revizitând de la distanță scenele cruciale din căsnicia lor (flashbackurile, cu accente noi de fiecare dată, sunt revelatoare), înțelege că, fără să vrea, a perpetuat problemele din vechea sa familie în cea nouă. O dramă foarte intensă, cum scandinavii știu cel mai bine să creeze, „Loveable” anunță o regizoare de prim-plan, de la care putem aștepta lucruri mari.

„Panopticon” (coproducție Georgia-Franța-Italia-România), primul lungmetraj al regizorului-scenarist gruzin George Sikharulidze, a obținut Mențiunea Juriului Ecumenic. Drama de maturizare are în centru un adolescent, Sandro (Data Chachua, bine ales și condus), sfâșiat între, pe de o parte, pioșenia impusă de un tată gata să-l abandoneze (pe urmele mamei) pentru a deveni călugăr și naționalismul xenofob al anturajului, și, pe de altă parte, pulsiunile sexuale, greu de stăvilit, specifice vârstei.

Premiul principal al competiției secunde, „Proxima”, a ajuns la „Stranger” (SUA-China-Țările de Jos-Norvegia-Franța), semnat de experimentatul cineast Zhengfan Yang (regizor, scenarist, director de imagine și monteur al unor producții documentare și de ficțiune). „Străin într-o țară/lume străină”, titlul romanului SF clasic al lui Robert A. Heinlein, i s-ar potrivi de minune și acestui film inventiv, care vorbește subtil despre alienare și depeizare, prin intermediul a șapte episoade/cadre-secvență, cu personajele (variind ca număr) plasate preponderent în camere de hotel. Interogarea a doi bărbați a căror simplă existență pare o infracțiune împotriva statului, o nuntă de conveniență, în care travellingul circular dezvăluie legăturile reale dintre tinerii însurăței și apropiații lor, pregătirea unui interviu pentru emigrarea unei femei gravide în „țara tuturor posibilităților” sau un one-woman show numai bun de pus în scenă se numără printre episoadele laborios mizanscenate de cineast.

Premiul Special al Juriului „Proxima” și cel al Juriului FIPRESCI pentru această secțiune (din ultimul am avut plăcerea să fac parte, împreună cu cehoaica Štěpánka Zapata și ucraineanca Sonya Vseliubska) au recompensat lungmetrajul „Night Has Come” (Peru-Spania-Mexic), al debutantului peruvian Paolo Tizón. La prima vedere, este un documentar observațional despre antrenamentele extrem de dure la care sunt supuși niște cadeți juni și vulnerabili, în vederea intrării în trupele de elită trimise în „Valea Cocainei”. Însă promițătorul regizor-scenarist (care a și filmat pe teren și a ordonat materialele, optând pentru o progresie dramatică în detrimentul celei cronologice) reușește să sugereze contraste puternice între fragilitate și forță, intimitate și instituționalizare sau întuneric și lumină, în același timp ducându-ne cu gândul la războaie mult mai apropiate, cu adversari mult mai vizibili. Evident, din film nu lipsesc trimiterile cinefile, de la „Full Metal Jacket” la „Forrest Gump”.

În fine, producția cehă „March to May”, scrisă și regizată de un alt debutant în lungmetraj, slovacul Martin Pavol Repka, a primit Mențiunea specială a juriului „mare” ce a evaluat selecția „Proxima”. Drama unei familii aparent perfecte, ai cărei cinci membri trăiesc într-o veche casă de la țară, are tensiunea umflată și dezumflată succesiv de cineast (pare-se, adept al dedramatizării), dar și merite în redarea ritmului cotidian al personajelor sau construirea atmosferei micii comunități rurale.

Cu un total de 127.325 de bilete vândute pentru cele 177 de filme din program (dintre care 33 prezentate în premieră mondială), beneficiind împreună de 453 de proiecții, și 10.769 de vizitatori acreditați, al 58-lea KVIFF, în cadrul căruia s-au aniversat și trei decenii de când Președinte este actorul ceh Jiří Bartoška, a reprezentat o nouă ediție de succes pentru un eveniment esențial din circuitul festivalier mondial.